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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Наполи
 
Позже
Аталанта
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Наполи 81.3% (52)
X 18.8% (12)
Аталанта 0% (0)
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История личных встреч

Наполи
Аталанта

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
60%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед

34 матча

47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.5%
58.8%
14.7%
9 побед 20 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:3
СA
2:3
СA
4:2
К
3:1
К
0:0
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
1:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
К
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.72
1.31

Среднее время на гол

52
68

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

1.62
1.24

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 11 (2) 0.38
Кварацхелия Хвича 10 0.34
Политано Маттео 6 (2) 0.21
Распадори Джакомо 4 0.14
Зелиньски Пётр 2 (1) 0.07
Ррахмани Амир 2 0.07
Нгонж Сириль 2 0.07
Элмас Эльиф 2 0.07
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 10 (2) 0.36
Лукман Адемола 8 0.29
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.21
Скамакка Джанлука 6 0.21
Эдерсон Хонорато 5 0.18
Пашалич Марио 4 0.14
Миранчук Алексей 2 0.07
Муриэль Луис 2 0.07
Дзаппакоста Давиде 2 0.07
Хольм Эмиль 1 0.04
Колашинац Сеад 1 0.04
Баккер Митчел 1 0.04
Туре Эль Билал 1 0.04
Цортеа Надир 1 0.04
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Осимхен Виктор 4 1
Руй Мариу 5 0
Ди Лоренцо Джованни 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Лоботка Станислав 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Франческо Кальцона 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 9 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Хольм Эмиль 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Колашинац Сеад 3 0
Копмейнерс Тëн 3 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Наполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Аталанта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
11
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Аталанта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

24
28
Наполи
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Аталанта
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

30
39

Голы по времени матча

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
6
30%
2
10%
61-75
6
30%
5
24%
76-90

Пропущено

18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
5
28%
4
19%
76-90

Забито

24
31
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
1
4%
3
10%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
5
21%
7
23%
31-45
4
17%
6
19%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
8
33%
8
26%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90

Забито

44
52
17 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
1
2%
7
13%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
10
23%
10
19%
31-45
5
11%
10
19%
46-60
8
18%
6
12%
61-75
14
32%
13
25%
76-90

Пропущено

33
31
12 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 17
2
6%
4
13%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
5
15%
8
26%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
8
24%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1
Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0
Аталанта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2
Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2

Результаты матчей

Наполи
Аталанта

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Наполи
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
9
5
1
13
2.5
6
8
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
3
7
8
1.5
6
8
4
11
2.5
2
12
2
13
3.5
1
13
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
24
4
14
15
1.5
15
13
5
24
2.5
8
20
3
26
3.5
3
25
1
28
4.5
1
27
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 Заявка 29 19 5 5 55 - 33 62
3.
Ювентус
 Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 29 12 9 8 44 - 33 45
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12.
Дженоа
 Заявка 29 8 10 11 31 - 36 34
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
19.
Сассуоло
 Заявка 29 6 5 18 33 - 56 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 15 9 3 3 32 - 25 30
3.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 6 часов 21 минуту.

    Главный судья: Пайретто Лука

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    • Прогнозы 64
    Наполи 81.3% (52)
    X 18.8% (12)
    Аталанта 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Аталанта
    2.14
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    3.70
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи - Аталанта

    Исход игры
    Наполи
    81.3% (52)
    Ничья
    18.8% (12)
    Аталанта
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (39)
    Меньше
    35% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (48)
    Нет
    20% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    50% (32)
    1:1 Ничья
    15.6% (10)
    1:0 Наполи
    10.9% (7)
    2:0 Наполи
    6.3% (4)
    3:2 Наполи
    3.1% (2)
    2:2 Ничья
    3.1% (2)
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