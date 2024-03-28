Тур: 30. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Пайретто Лука
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Аталанта
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
60%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 10 побед
34 матча
47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.5%
58.8%
14.7%
9 побед 20 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
10 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.72
1.31
Среднее время на гол
52
68
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
55
42
Голов в среднем за матч
1.62
1.24
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|11 (2)
|0.38
|Кварацхелия Хвича
|10
|0.34
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.21
|Распадори Джакомо
|4
|0.14
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.07
|Ррахмани Амир
|2
|0.07
|Нгонж Сириль
|2
|0.07
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Симеоне Джованни
|1
|0.03
|Эстигор Лео
|1
|0.03
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|10 (2)
|0.36
|Лукман Адемола
|8
|0.29
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.21
|Скамакка Джанлука
|6
|0.21
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.18
|Пашалич Марио
|4
|0.14
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|Муриэль Луис
|2
|0.07
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.07
|Хольм Эмиль
|1
|0.04
|Колашинац Сеад
|1
|0.04
|Баккер Митчел
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1
|0.04
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуан Жезус
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Осимхен Виктор
|4
|1
|Руй Мариу
|5
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Лоботка Станислав
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Франческо Кальцона
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|9
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Хатебур Ханс
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Колашинац Сеад
|3
|0
|Копмейнерс Тëн
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Аталанта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
11
Наполи
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Аталанта
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
24
28
Наполи
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (7)
48% (14)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Аталанта
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
30
39
Голы по времени матча
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
0
0%
4
19%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
6
30%
2
10%
61-75
6
30%
5
24%
76-90
Пропущено
18
21
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
6%
3
14%
1-15
3
17%
3
14%
16-30
2
11%
5
24%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
5
28%
3
14%
61-75
5
28%
4
19%
76-90
Забито
24
31
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 15
1
4%
3
10%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
5
21%
7
23%
31-45
4
17%
6
19%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
8
33%
8
26%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
1
7%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Забито
44
52
17 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 29
10 Забивали первыми 18
9 Не забивали 4
1
2%
7
13%
1-15
6
14%
6
12%
16-30
10
23%
10
19%
31-45
5
11%
10
19%
46-60
8
18%
6
12%
61-75
14
32%
13
25%
76-90
Пропущено
33
31
12 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 17
2
6%
4
13%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
5
15%
8
26%
31-45
7
21%
5
16%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
8
24%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1
Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1 Наполи - Брага 2:0
Аталанта
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2
Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1 Ракув - Аталанта 0:4 Аталанта - Милан 3:2
Результаты матчей
Наполи
Аталанта
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 31%
2
9 раз 31%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Наполи
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
77
95
113
68
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
113
78
68
411
212
213
113
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
244
1415
1513
524
820
326
325
128
127
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|55 - 33
|62
|3.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|44 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 33
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 33
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|28 - 26
|41
|12.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|31 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|37 - 60
|24
|19.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|33 - 56
|23
|20.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 8
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 25
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи - Аталанта
Исход игры
Наполи
81.3% (52)
Ничья
18.8% (12)
Аталанта
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65% (39)
Меньше
35% (21)
Обе команды забьют
Да
80% (48)
Нет
20% (12)
Популярный счёт
2:1 Наполи
50% (32)
1:1 Ничья
15.6% (10)
1:0 Наполи
10.9% (7)
2:0 Наполи
6.3% (4)
3:2 Наполи
3.1% (2)
2:2 Ничья
3.1% (2)
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