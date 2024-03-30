Тур: 30. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Сакки Хуан
0'
1:0
30' ПенальтиГудмундссон Альберт
1:1
36' ГолРейньер Жезус
42' Желтая карточкаРетеги Матео
45' Желтая карточкаБадель Милан
60' Желтая карточкаЦортеа Надир
Ход матча
30'
36'
1:1
42'
45'
60'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
168 Количество передач 218
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
90
Спенс
Джед
19
Ретеги
Матео
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Фрозиноне
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.75
Среднее время на гол
54
51
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|11 (3)
|0.37
|Ретеги Матео
|6
|0.2
|Малиновский Руслан
|3
|0.1
|Экубан Калеб
|2
|0.07
|Дрэгушин Раду
|2
|0.07
|Бани Маттиа
|2
|0.07
|Френдруп Мортен
|1
|0.03
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.33
|Маццителли Лука
|5
|0.17
|Хеддира Валид
|4 (1)
|0.13
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.1
|Брешианини Марко
|3
|0.1
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.1
|Рейньер Жезус
|2
|0.07
|Монтеризи Иларио
|2
|0.07
|Лирола Поль
|2
|0.07
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Бани Маттиа
|8
|0
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бадель Милан
|6
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Васкес Хоан
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Ретеги Матео
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|9
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|5
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Фрозиноне
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
9
12
Дженоа
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
7% (1)
79% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
10
18
Дженоа
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Фрозиноне
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
14% (4)
59% (17)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
19
30
Голы по времени матча
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
1
5%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
8
42%
2
17%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Пропущено
19
34
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
16%
5
15%
1-15
4
21%
5
15%
16-30
3
16%
5
15%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
1
5%
4
12%
61-75
6
32%
10
29%
29%
76-90
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
2
15%
3
11%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
4
31%
4
15%
46-60
1
8%
9
33%
61-75
2
15%
5
19%
76-90
Пропущено
16
24
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
7
44%
6
25%
76-90
Забито
32
39
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
3
9%
5
13%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
10
31%
6
15%
31-45
9
28%
7
18%
46-60
4
13%
11
28%
61-75
4
13%
6
15%
76-90
Пропущено
35
58
16 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 26
4
11%
7
12%
1-15
7
20%
11
19%
16-30
5
14%
10
17%
31-45
3
9%
7
12%
46-60
3
9%
7
12%
61-75
13
37%
16
28%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0
Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1
Фрозиноне
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2
Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0
Результаты матчей
Дженоа
Фрозиноне
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
59
96
113
213
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
95
312
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
227
821
1118
128
326
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|55 - 33
|62
|3.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|44 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|8.
|1:0 Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|9.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|10.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 33
|43
|11.
|0:1 Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|1:1 Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|1:1 Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|33 - 56
|23
|20.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 8
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|1:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|0:1 Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|12.
|1:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|1:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 25
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|8.
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|10.
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|1:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|20.
|1:1 Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Фрозиноне
Исход игры
Дженоа
93.8% (120)
Ничья
4.7% (6)
Фрозиноне
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.11% (57)
Меньше
52.89% (64)
Обе команды забьют
Да
49.59% (60)
Нет
50.41% (61)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
39.1% (50)
1:0 Дженоа
34.4% (44)
2:0 Дженоа
11.7% (15)
1:1 Ничья
3.1% (4)
3:2 Дженоа
1.6% (2)
3:1 Дженоа
1.6% (2)
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