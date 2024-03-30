Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали

Валид Кеддира создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Жуниор Мессиас наказан за толчок Лирола Поль

63' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Малиновский Руслан получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Цортеа Надир получает желтую карточку за неспортивное поведение

59' Эмануэле Валери нанес удар, но тот был заблокирован.

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне

57' Валид Кеддира выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Жуниор Мессиас из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Ретеги Матео получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Ретеги Матео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Малиновский Руслан пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Валид Кеддира наказан за толчок Малиновский Руслан