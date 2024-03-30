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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Дженоа
1:1
Второй тайм: 76'
Фрозиноне
0'
1:0
30' Пенальти
Гудмундссон Альберт
1:1
36' Гол
Рейньер Жезус
42' Желтая карточка
Ретеги Матео
45' Желтая карточка
Бадель Милан
60' Желтая карточка
Цортеа Надир

Ход матча

30'
Гудмундссон Альберт
1:0
36'
1:1
Рейньер Жезус
(Цортеа Надир)
42'
Ретеги Матео
 
45'
Бадель Милан
 
46'
Малиновский Руслан
Спенс Джед
 
54'
Хапс Ридгесиано
Ретеги Матео
 
60'
 
Цортеа Надир
64'
Стротман Кевин
Малиновский Руслан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 168 Количество передач 218
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 128
Дженоа 93.8% (120)
X 4.7% (6)
Фрозиноне 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Дженоа
Ничья
Фрозиноне
3.40
3.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
10
Мессиас
Жуниор
90
Спенс
Джед
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
19
Цортеа
Надир
32
Валери
Эмануэле
45
Барренечеа
Энцо
4
Брешианини
Марко
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
70
Хеддира
Валид
Дженоа
3-5-2
Фрозиноне
3-4-2-1

История личных встреч

Дженоа
Фрозиноне

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:1
СB
3:2
СB
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.75

Среднее время на гол

54
51

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 11 (3) 0.37
Ретеги Матео 6 0.2
Малиновский Руслан 3 0.1
Экубан Калеб 2 0.07
Дрэгушин Раду 2 0.07
Бани Маттиа 2 0.07
Френдруп Мортен 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.33
Маццителли Лука 5 0.17
Хеддира Валид 4 (1) 0.13
Арруи Абду 3 (1) 0.1
Брешианини Марко 3 0.1
Жорже Кайо 3 (1) 0.1
Рейньер Жезус 2 0.07
Монтеризи Иларио 2 0.07
Лирола Поль 2 0.07
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Околи Меме 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 7 1
Бани Маттиа 8 0
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Васкес Хоан 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Оливейра Витор 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 9 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Романьоли Симоне 5 0
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Цортеа Надир 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0

Результаты матчей

Дженоа
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Фрозиноне
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
12
Дженоа
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Фрозиноне
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
7% (1)
79% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

10
18
Дженоа
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Фрозиноне
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
14% (4)
59% (17)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
1
5%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
8
42%
2
17%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Пропущено

19
34
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
16%
5
15%
1-15
4
21%
5
15%
16-30
3
16%
5
15%
31-45
2
11%
5
15%
46-60
1
5%
4
12%
61-75
6
32%
10
29%
29%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
2
15%
3
11%
1-15
2
15%
2
7%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
4
31%
4
15%
46-60
1
8%
9
33%
61-75
2
15%
5
19%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
6%
2
8%
1-15
3
19%
6
25%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
7
44%
6
25%
76-90

Забито

32
39
15 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 7
3
9%
5
13%
1-15
2
6%
4
10%
16-30
10
31%
6
15%
31-45
9
28%
7
18%
46-60
4
13%
11
28%
61-75
4
13%
6
15%
76-90

Пропущено

35
58
16 В 1-м тайме 28
19 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 26
4
11%
7
12%
1-15
7
20%
11
19%
16-30
5
14%
10
17%
31-45
3
9%
7
12%
46-60
3
9%
7
12%
61-75
13
37%
16
28%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0
Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0 Кальяри - Дженоа 2:1
Фрозиноне
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2
Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0

Результаты матчей

Дженоа
Фрозиноне

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
8 раз 28%
2
7 раз 24%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
8 раз 28%
0
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
9
6
1
13
2.5
2
13
1
13
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
9
5
3
12
1.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
8
0.5
Больше Меньше
22
7
8
21
1.5
11
18
1
28
2.5
3
26
1
28
3.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 Заявка 29 19 5 5 55 - 33 62
3.
Ювентус
 Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
8.
Торино
 1:0 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
9.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
10.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
11.
Монца
 0:1 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 1:1 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
19.
Сассуоло
 Заявка 29 6 5 18 33 - 56 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 1:0 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Монца
 0:1 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 1:1 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 15 9 3 3 32 - 25 30
3.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
8.
Монца
 0:1 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
10.
Торино
 1:0 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 1:1 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 1:1 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • 72'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 71'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Дженоа: 44%, Фрозиноне: 56%.
  • 70'
    Судья свистит. Фольякко Алессандро атаковал сзади соперника. Это Валид Кеддира заработал своей команде штрафной
  • 70'
    Жуниор Мессиас из команды Дженоа в офсайде
  • 69'
    Удар от ворот произведет Фрозиноне
  • 69'
    Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали
  • 68'
    Васкес Хоан выиграл воздушное противоборство у Лирола Поль.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Жуниор Мессиас наказан за толчок Лирола Поль
    • 63'
      Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Матч возобновлен
    • 63'
      Ох, нехорошо это выглядит. Малиновский Руслан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 62'
      Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 61'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 61'
      Лирола Поль из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Контроль мяча: Дженоа: 42%, Фрозиноне: 58%.
    • 60'
      Цортеа Надир получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 60'
      Безумный фол. Цортеа Надир грубо играет против соперника. Пострадал Васкес Хоан
    • 59'
      Бани Маттиа успешно блокирует удар.
    • 59'
      Эмануэле Валери нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Соуле Матиас из команды Фрозиноне разыграл угловой с правого угла.
    • 59'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 58'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне.
    • 57'
      Фольякко Алессандро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Валид Кеддира выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Романьоли Симоне из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 56'
      Дженоа начинает контратаку
    • 56'
      Хапс Ридгесиано ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Дженоа: 45%, Фрозиноне: 55%.
    • 55'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Васкес Хоан из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Матч возобновлен
    • 54'
      Ретеги Матео получил травму и заменен. Хапс Ридгесиано выходит на поле.
    • 53'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 53'
      Жуниор Мессиас из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Ретеги Матео возвращается на поле.
    • 51'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 51'
      Ох, нехорошо это выглядит. Ретеги Матео получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 50'
      Ретеги Матео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 50'
      Контроль мяча: Дженоа: 45%, Фрозиноне: 55%.
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Малиновский Руслан пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем
    • 49'
      Рейньер Жезус наказан за толчок Фольякко Алессандро
    • 48'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 48'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 47'
      Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Валид Кеддира наказан за толчок Малиновский Руслан
    • 46'
      Тактическая замена. Спенс Джед уходит с поля и его заменяет Малиновский Руслан
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 128
    Дженоа 93.8% (120)
    X 4.7% (6)
    Фрозиноне 1.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Фрозиноне
    3.40
    3.60
    Реклама, ligastavok.ru
    4.32
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Фрозиноне

    Исход игры
    Дженоа
    93.8% (120)
    Ничья
    4.7% (6)
    Фрозиноне
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.11% (57)
    Меньше
    52.89% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    49.59% (60)
    Нет
    50.41% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Дженоа
    39.1% (50)
    1:0 Дженоа
    34.4% (44)
    2:0 Дженоа
    11.7% (15)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    3:2 Дженоа
    1.6% (2)
    3:1 Дженоа
    1.6% (2)
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    Дженоа
    Фрозиноне
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