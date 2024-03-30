Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

90' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Марвин Куни наказан за толчок Бани Маттиа

89' Удар от ворот произведет Фрозиноне

88' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Судья сигнализирует, что Эмануэле Валери из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Жуниор Мессиас

87' Удар от ворот произведет Фрозиноне

86' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

85' Гудмундссон Альберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Дженоа

84' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Марвин Куни

82' Удар от ворот произведет Дженоа

82' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне

82' Соуле Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Лирола Поль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Фрозиноне

80' Фольякко Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Дженоа

76' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

72' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Судья свистит. Фольякко Алессандро атаковал сзади соперника. Это Валид Кеддира заработал своей команде штрафной

70' Жуниор Мессиас из команды Дженоа в офсайде

69' Удар от ворот произведет Фрозиноне

69' Жуниор Мессиас не смог попасть в створ ударом издали

67' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Валид Кеддира наказан за толчок Фольякко Алессандро

65' Удар от ворот произведет Дженоа

65' Лирола Поль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Валид Кеддира создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Соуле Матиас из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Жуниор Мессиас наказан за толчок Лирола Поль

63' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Малиновский Руслан получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Малиновский Руслан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Цортеа Надир получает желтую карточку за неспортивное поведение

59' Эмануэле Валери нанес удар, но тот был заблокирован.

59' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фрозиноне

57' Валид Кеддира выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Жуниор Мессиас из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Матч возобновится спорным мячом

51' Ох, нехорошо это выглядит. Ретеги Матео получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Ретеги Матео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Малиновский Руслан пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Валид Кеддира наказан за толчок Малиновский Руслан