Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Команда Торино имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Влашич Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Торино

37' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кольпани Андреа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Удар от ворот произведет Монца

34' Родригес Рикардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Кольпани Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Торино

31' Карбони Андреа из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Мальдини Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Игрок из команды Монца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Родригес Рикардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

24' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Пессина Маттео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Риччи Самуэле из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Биринделли Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Монца

7' Родригес Рикардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Кольпани Андреа пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

3' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Удар от ворот произведет Торино

1' Монца начинает с центра поля

1' Судья начинает матч