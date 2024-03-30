Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

93' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Торино

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Дзербин Алессио из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Удар от ворот произведет Торино

89' Удар от ворот произведет Монца

88' Линетти Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Лазаро Валентино навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Сапата Дуван пробует нанести удар издали, но Микеле Ди Грегорио держит все под контролем

85' Удар от ворот произведет Монца

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Риччи Самуэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Монца

80' Влашич Никола завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

79' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Кальдирола Лука получил желтую карточку от судьи

74' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Торино

71' Удар от ворот произведет Торино

70' Команда Торино забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

69' Г О О О О О Л - Санабрия Антонио из команды Торино забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Микеле Ди Грегорио прыгнул вправо!

69' Матч возобновлен

69' После проверки VAR судья не изменил решения - Торино пробьет пенальти!

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Торино

67' Пессина Маттео получил желтую карточку от судьи

67' Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Торино

58' Мота Дани из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Родригес Рикардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Риччи Самуэле из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Хорошую попытку сделал Окереке Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Удар от ворот произведет Монца

52' Влашич Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Белланова Рауль из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Буонджорно Алессандро нанес удар головой, но Микеле Ди Грегорио спокойно отбил мяч.

52' Родригес Рикардо из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Карбони Андреа нанес удар головой, но Ваня Милинкович-Савич спокойно отбил мяч.

50' Кольпани Андреа из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

47' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля