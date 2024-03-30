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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Торино
1:0
Конец матча
Монца
0'
67' Желтая карточка
Пессина Маттео
1:0
69' Пенальти
Санабрия Антонио
72' Вторая желтая карточка
Пессина Маттео
76' Желтая карточка
Кальдирола Лука
90'+7

Ход матча

56'
 
Мота Дани
Мальдини Даниэль
56'
 
Перейра Педру
Карбони Андреа
62'
Санабрия Антонио
Окереке Давид
 
67'
 
Пессина Маттео
69'
Санабрия Антонио
1:0
70'
 
Карбони Валентин
Кольпани Андреа
70'
 
Кальдирола Лука
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
72'
 
Пессина Маттео
76'
 
Кальдирола Лука
77'
 
Дзербин Алессио
Биринделли Самуэле
83'
Масина Адам
Родригес Рикардо
 
83'
Ловато Маттео
Тамез Адриен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 550 Количество передач 339
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 125
Торино 80.8% (101)
X 17.6% (22)
Монца 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
16
Влашич
Никола
91
Сапата
Дуван
21
Окереке
Давид
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
6
Гальярдини
Роберто
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
28
Кольпани
Андреа
32
Пессина
Маттео
27
Мальдини
Даниэль
11
Джурич
Милан
II
Торино
3-4-1-2
Монца
4-2-3-1

История личных встреч

Торино
Монца

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:1
ТМК
1:4
СA
1:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 9 0.3
Санабрия Антонио 5 (2) 0.17
Влашич Никола 3 0.1
Радоньич Неманья 3 0.1
Буонджорно Алессандро 3 0.1
Илич Иван 2 0.07
Белланова Рауль 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Шуурс Перр 1 0.03
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Войвода Мергим 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 7 0.23
Пессина Маттео 5 (3) 0.17
Мота Дани 4 0.13
Коломбо Лоренцо 4 0.13
Мальдини Даниэль 3 0.1
Карбони Валентин 2 0.07
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Джурич Милан II 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 2
Линетти Кароль 8 0
Риччи Самуэле 6 1
Буонджорно Алессандро 7 0
Тамез Адриен 5 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Сазонов Саба 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Сапата Дуван 1 0
Войвода Мергим 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 7 0
Кальдирола Лука 5 1
Палладино Раффаэле 3 2
Иццо Армандо 6 0
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Биринделли Самуэле 5 0
Бондо Уоррен 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 3 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0

Результаты матчей

Торино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Монца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
2
Торино
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

11
15
Торино
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (4)
73% (22)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Монца
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

15
13
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
5
33%
4
31%
76-90

Пропущено

8
21
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
5
24%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
38%
3
14%
46-60
2
25%
4
19%
61-75
2
25%
5
24%
76-90

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
5
38%
5
28%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
0
0%
6
33%
76-90

Пропущено

20
17
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
5
29%
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
6
30%
3
18%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90

Забито

28
31
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
12 Не забивали 11
4
14%
2
6%
1-15
3
11%
5
16%
16-30
6
21%
8
26%
31-45
6
21%
1
3%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
5
18%
10
32%
76-90

Пропущено

28
38
6 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
1
4%
10
26%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
14%
6
16%
31-45
7
25%
5
13%
46-60
8
29%
7
18%
61-75
7
25%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2
Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2
Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2
Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1

Результаты матчей

Торино
Монца

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
3
4 раза 13%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торино
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
4
11
1.5
3
12
2
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
7
8
4
11
1.5
4
11
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
19
11
8
22
1.5
7
23
3
27
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 0:0 Заявка 30 19 6 5 55 - 33 63
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Фиорентина
 0:0 Заявка 29 12 8 9 41 - 32 44
10.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
19.
Сассуоло
 Заявка 29 6 5 18 33 - 56 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 0:0 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 0:0 Заявка 15 8 4 3 26 - 15 28
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 0:0 Заявка 16 9 4 3 32 - 25 31
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 0:0 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Влашич Никола создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 96'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Удар от ворот произведет Монца
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Монца пробьет пенальти!
  • 95'
    Контроль мяча: Торино: 62%, Монца: 38%.
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    • 94'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Монца.
    • 94'
      Торино начинает контратаку
    • 94'
      Ловато Маттео успешно блокирует удар.
    • 94'
      Мота Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      Дзербин Алессио из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Монца совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Буонджорно Алессандро из команды Торино перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 125
    Торино 80.8% (101)
    X 17.6% (22)
    Монца 1.6% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 1:0 Монца

    Исход игры
    Торино
    80.8% (101)
    Ничья
    17.6% (22)
    Монца
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (55)
    Меньше
    54.55% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    59.5% (72)
    Нет
    40.5% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Торино
    38.4% (48)
    1:0 Торино
    25.6% (32)
    1:1 Ничья
    14.4% (18)
    2:0 Торино
    12% (15)
    3:1 Торино
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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