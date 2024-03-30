Тур: 30. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Аурелиано Джанлука
0'
67' Желтая карточкаПессина Маттео
1:0
69' ПенальтиСанабрия Антонио
72' Вторая желтая карточкаПессина Маттео
76' Желтая карточкаКальдирола Лука
90'+7
Ход матча
67'
69'
1:0
72'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
550 Количество передач 339
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Торино
Монца
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|9
|0.3
|Санабрия Антонио
|5 (2)
|0.17
|Влашич Никола
|3
|0.1
|Радоньич Неманья
|3
|0.1
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.1
|Илич Иван
|2
|0.07
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Войвода Мергим
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|7
|0.23
|Пессина Маттео
|5 (3)
|0.17
|Мота Дани
|4
|0.13
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.13
|Мальдини Даниэль
|3
|0.1
|Карбони Валентин
|2
|0.07
|Гальярдини Роберто
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Марич Мирко
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Бондо Уоррен
|1
|0.03
|Виньято Самуэле
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Джурич Милан II
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван II
|5
|2
|Линетти Кароль
|8
|0
|Риччи Самуэле
|6
|1
|Буонджорно Алессандро
|7
|0
|Тамез Адриен
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Войвода Мергим
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|7
|0
|Кальдирола Лука
|5
|1
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Иццо Армандо
|6
|0
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Пессина Маттео
|4
|1
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Бондо Уоррен
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Торино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (3)
80% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Монца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
2
Торино
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Монца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
11
15
Торино
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (4)
73% (22)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Монца
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
40% (12)
37% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
15
13
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 23
1
7%
1
8%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
5
33%
4
31%
76-90
Пропущено
8
21
1 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
5
24%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
3
38%
3
14%
46-60
2
25%
4
19%
61-75
2
25%
5
24%
76-90
Забито
13
18
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
23%
1
6%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
5
38%
5
28%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
0
0%
6
33%
76-90
Пропущено
20
17
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
1
5%
5
29%
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
20%
2
12%
31-45
4
20%
2
12%
46-60
6
30%
3
18%
61-75
5
25%
5
29%
29%
76-90
Забито
28
31
13 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 12
12 Не забивали 11
4
14%
2
6%
1-15
3
11%
5
16%
16-30
6
21%
8
26%
31-45
6
21%
1
3%
46-60
4
14%
5
16%
61-75
5
18%
10
32%
76-90
Пропущено
28
38
6 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 14
15 Не пропускали 19
1
4%
10
26%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
4
14%
6
16%
31-45
7
25%
5
13%
46-60
8
29%
7
18%
61-75
7
25%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2
Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0 Монца - Торино 1:1 Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2
Монца
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2
Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1
Результаты матчей
Торино
Монца
Точный счет
0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 40%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
3
4 раза 13%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Торино
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
411
312
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
78
411
411
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1812
Больше Меньше
1911
822
723
327
525
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2.
|0:0 Заявка
|30
|19
|6
|5
|55 - 33
|63
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|0:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|41 - 32
|44
|10.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|19.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|33 - 56
|23
|20.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 8
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 15
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 25
|31
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 1:0 Монца
Исход игры
Торино
80.8% (101)
Ничья
17.6% (22)
Монца
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (55)
Меньше
54.55% (66)
Обе команды забьют
Да
59.5% (72)
Нет
40.5% (49)
Популярный счёт
2:1 Торино
38.4% (48)
1:0 Торино
25.6% (32)
1:1 Ничья
14.4% (18)
2:0 Торино
12% (15)
3:1 Торино
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!