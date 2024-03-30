Первый тайм

8' Чуквуэзе разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади с правого угла, Жиру в касание пробил в правый угол ворот, Терраччиано отлично выбрал позицию и без особого труда поймал мяч.

7' "Милан" спокойно катает мяч и на своей половине поля, никуда спешить команда Стефано Пиоли во Флоренции не собирается.

6' "Фиорентина" пока что старается играть временами даже в высоком прессинге, но вот надолго ли хватит хозяев поля на столь активные действия, это загадка.

5' Из глубины поля последовала передача на ход Бельтрану по левому флангу, Тиав прочитал момент и в подкате выбил мяч в аут.

4' Флоренци с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

3' Рейндерс совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Миленкович сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.