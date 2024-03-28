Тур: 30. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Мареска Фабио
Позже
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Милан
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
32 матча
28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.13
0.94
Среднее время на гол
80
96
Всего голов
22
22
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Среднее время на гол
65
65
Всего голов
40
37
Голов в среднем за матч
1.25
1.16
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
72
77
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.25
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.25
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.21
|Мартинес Лукас II
|4
|0.14
|Мандрагора Роландо
|3
|0.11
|Раньери Лука
|3
|0.11
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.07
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Кайоде Майкл
|1
|0.04
|Соттиль Риккардо
|1
|0.04
|Белотти Андреа
|1
|0.04
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Барак Антонин
|1
|0.04
|Брекало Йосип
|1
|0.04
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|12 (4)
|0.41
|Пулишич Кристиан
|9
|0.31
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.17
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0.17
|Йович Лука
|5
|0.17
|Окафор Ноа
|5
|0.17
|Леау Рафаэл
|4
|0.14
|Томори Фикайо
|3
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.07
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.03
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Габбия Маттео
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|12
|0
|Бираги Кристиано
|7
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бельтран Лукас
|5
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|10
|0
|Рейндерс Тиджани
|7
|0
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Томори Фикайо
|4
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Тиав Малик
|3
|1
|Лофтус-Чик Рубен
|4
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Милан
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
6
11
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Милан
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
13
23
Фиорентина
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Милан
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
19
34
Голы по времени матча
Забито
26
32
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
3
12%
3
9%
1-15
6
23%
5
16%
16-30
3
12%
8
25%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
7
27%
10
31%
76-90
Пропущено
16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
19%
1
4%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
2
13%
8
32%
61-75
3
19%
6
24%
76-90
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
4
27%
4
17%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
8
35%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
38%
61-75
4
24%
2
25%
76-90
Забито
41
55
20 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 22
9 Не забивали 2
7
17%
7
13%
1-15
8
20%
6
11%
16-30
5
12%
16
29%
29%
31-45
6
15%
8
15%
46-60
6
15%
4
7%
61-75
9
22%
14
25%
76-90
Пропущено
33
33
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 18
6
18%
1
3%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
4
12%
8
24%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
4
12%
11
33%
61-75
7
21%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0
Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2
Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2
Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0
Результаты матчей
Фиорентина
Милан
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
8 раз 28%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
95
68
410
410
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
410
123
212
510
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
272
1315
1811
622
920
226
128
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|24
|4
|1
|71 - 14
|76
|2.
|Заявка
|29
|19
|5
|5
|55 - 33
|62
|3.
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|44 - 23
|59
|4.
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|42 - 25
|54
|5.
|Заявка
|29
|15
|6
|8
|55 - 35
|51
|6.
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|51 - 32
|47
|7.
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 33
|45
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|41 - 32
|43
|9.
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|36 - 33
|43
|10.
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|32 - 36
|42
|11.
|Заявка
|29
|10
|11
|8
|28 - 26
|41
|12.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|31 - 36
|34
|13.
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|26 - 45
|28
|14.
|Заявка
|29
|4
|15
|10
|28 - 44
|27
|15.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|26 - 39
|26
|16.
|Заявка
|29
|6
|8
|15
|29 - 50
|26
|17.
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|22 - 43
|25
|18.
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|37 - 60
|24
|19.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|33 - 56
|23
|20.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|37 - 8
|38
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|26 - 15
|27
|8.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 8
|24
|9.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 18
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 12
|21
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|20 - 24
|19
|15.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 22
|19
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 25
|15
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 25
|30
|3.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 19
|19
|7.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|8.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|10 - 20
|9
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|10 - 29
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|20.
|Заявка
|14
|0
|3
|11
|12 - 34
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 8
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|11
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина - Милан
Исход игры
Фиорентина
12.5% (7)
Ничья
19.6% (11)
Милан
67.9% (38)
Тотал 2.5
Больше
66% (33)
Меньше
34% (17)
Обе команды забьют
Да
86% (43)
Нет
14% (7)
Популярный счёт
1:2 Милан
51.8% (29)
1:1 Ничья
17.9% (10)
0:1 Милан
8.9% (5)
2:1 Фиорентина
3.6% (2)
0:2 Милан
3.6% (2)
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