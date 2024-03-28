  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 30. Стадион: . Главный судья: Мареска Фабио
Фиорентина
 
Позже
Милан
Прогнозы 55
Фиорентина 10.9% (6)
X 20% (11)
Милан 69.1% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Милан
3.30
3.40
Реклама, ligastavok.ru
2.59
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Фиорентина
Милан

История личных встреч

Фиорентина
Милан

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

32 матча

28.1%
18.8%
53.1%
9 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.3%
34.4%
34.3%
10 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
4:3
СA
2:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
0:1
СA
5:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.94

Среднее время на гол

80
96

Всего голов

22
22

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

40
37

Голов в среднем за матч

1.25
1.16

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

72
77

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 7 0.25
Гонсалес Николас 7 (1) 0.25
Бельтран Лукас 6 (1) 0.21
Мартинес Лукас II 4 0.14
Мандрагора Роландо 3 0.11
Раньери Лука 3 0.11
Нзола М'Бала 2 (1) 0.07
Дункан Альфред 1 0.04
Бираги Кристиано 1 0.04
Кайоде Майкл 1 0.04
Соттиль Риккардо 1 0.04
Белотти Андреа 1 0.04
Куаме Кристиан 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Барак Антонин 1 0.04
Брекало Йосип 1 0.04
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 12 (4) 0.41
Пулишич Кристиан 9 0.31
Эрнандес Тео 5 (1) 0.17
Лофтус-Чик Рубен 5 0.17
Йович Лука 5 0.17
Окафор Ноа 5 0.17
Леау Рафаэл 4 0.14
Томори Фикайо 3 0.1
Рейндерс Тиджани 2 0.07
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Адли Ясин 1 0.03
Габбия Маттео 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Муса Юнус 0 0
Тиав Малик 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 12 0
Бираги Кристиано 7 0
Иконе Жонатан 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бельтран Лукас 5 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 10 0
Рейндерс Тиджани 7 0
Калабрия Давиде 4 1
Томори Фикайо 4 1
Флоренци Алессандро 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Тиав Малик 3 1
Лофтус-Чик Рубен 4 0
Муса Юнус 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Габбия Маттео 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Милан
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

6
11
Фиорентина
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Милан
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

13
23
Фиорентина
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (12)
21% (6)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
32% (9)
21% (6)
Милан
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

19
34

Голы по времени матча

Забито

26
32
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 14
3
12%
3
9%
1-15
6
23%
5
16%
16-30
3
12%
8
25%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
3
12%
2
6%
61-75
7
27%
10
31%
76-90

Пропущено

16
25
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
19%
1
4%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
3
19%
2
8%
46-60
2
13%
8
32%
61-75
3
19%
6
24%
76-90

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 17
4
27%
4
17%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
8
35%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
20%
2
9%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
13%
16-30
2
12%
2
25%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
2
12%
3
38%
61-75
4
24%
2
25%
76-90

Забито

41
55
20 В 1-м тайме 29
21 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 22
9 Не забивали 2
7
17%
7
13%
1-15
8
20%
6
11%
16-30
5
12%
16
29%
29%
31-45
6
15%
8
15%
46-60
6
15%
4
7%
61-75
9
22%
14
25%
76-90

Пропущено

33
33
15 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 18
6
18%
1
3%
1-15
5
15%
3
9%
16-30
4
12%
8
24%
31-45
7
21%
2
6%
46-60
4
12%
11
33%
61-75
7
21%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0
Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2
Милан
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2
Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1 Милан - Сассуоло 1:0 Салернитана - Милан 2:2 Милан - Монца 3:0

Результаты матчей

Фиорентина
Милан

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
3
5 раз 33%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
2
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
3
8 раз 28%
0
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
6
8
4
10
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
4
10
1.5
12
3
2
12
2.5
5
10
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
27
2
13
15
1.5
18
11
6
22
2.5
9
20
2
26
3.5
1
28
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 29 24 4 1 71 - 14 76
2.
Милан
 Заявка 29 19 5 5 55 - 33 62
3.
Ювентус
 Заявка 29 17 8 4 44 - 23 59
4.
Болонья
 Заявка 29 15 9 5 42 - 25 54
5.
Рома
 Заявка 29 15 6 8 55 - 35 51
6.
Аталанта
 Заявка 28 14 5 9 51 - 32 47
7.
Наполи
 Заявка 29 12 9 8 44 - 33 45
8.
Фиорентина
 Заявка 28 12 7 9 41 - 32 43
9.
Лацио
 Заявка 29 13 4 12 36 - 33 43
10.
Монца
 Заявка 29 11 9 9 32 - 36 42
11.
Торино
 Заявка 29 10 11 8 28 - 26 41
12.
Дженоа
 Заявка 29 8 10 11 31 - 36 34
13.
Лечче
 Заявка 29 6 10 13 26 - 45 28
14.
Удинезе
 Заявка 29 4 15 10 28 - 44 27
15.
Верона
 Заявка 29 6 8 15 26 - 39 26
16.
Кальяри
 Заявка 29 6 8 15 29 - 50 26
17.
Эмполи
 Заявка 29 6 7 16 22 - 43 25
18.
Фрозиноне
 Заявка 29 6 6 17 37 - 60 24
19.
Сассуоло
 Заявка 29 6 5 18 33 - 56 23
20.
Салернитана
 Заявка 29 2 8 19 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 12 2 1 37 - 8 38
2.
Болонья
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 14 8 3 3 26 - 15 27
8.
Торино
 Заявка 14 6 6 2 14 - 8 24
9.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
10.
Наполи
 Заявка 14 6 4 4 20 - 18 22
11.
Лацио
 Заявка 14 6 3 5 14 - 12 21
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 14 5 5 4 19 - 19 20
14.
Кальяри
 Заявка 14 5 4 5 20 - 24 19
15.
Лечче
 Заявка 14 5 4 5 15 - 22 19
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 14 4 3 7 18 - 25 15
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 15 9 3 3 32 - 25 30
3.
Ювентус
 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Монца
 Заявка 14 5 4 5 14 - 19 19
7.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
8.
Рома
 Заявка 14 5 3 6 21 - 20 18
9.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
10.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
11.
Аталанта
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
12.
Эмполи
 Заявка 14 4 3 7 13 - 23 15
13.
Удинезе
 Заявка 14 3 6 5 11 - 21 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 15 2 3 10 10 - 20 9
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Салернитана
 Заявка 14 1 4 9 10 - 29 7
19.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 14 0 3 11 12 - 34 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Верона Дуда Ондрей 2 8
Лечче Рамадани Юльбер 11
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2024, осталось 2 дня 14 часов 37 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 55
    Фиорентина 10.9% (6)
    X 20% (11)
    Милан 69.1% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Милан
    3.30
    3.40
    Реклама, ligastavok.ru
    2.59
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Фиорентина - Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина - Милан

    Исход игры
    Фиорентина
    12.5% (7)
    Ничья
    19.6% (11)
    Милан
    67.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    86% (43)
    Нет
    14% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    51.8% (29)
    1:1 Ничья
    17.9% (10)
    0:1 Милан
    8.9% (5)
    2:1 Фиорентина
    3.6% (2)
    0:2 Милан
    3.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фиорентина
    Милан
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный