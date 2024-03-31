Тур: 27. Стадион: Фелтинс-Арена.
Ход матча
13'
21'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
26
Калаш
Томаш
42
Keke
Topp
26
Небель
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Keke ToppНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Шальке 04
Карлсруэ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
90
78
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|9 (2)
|0.33
|Теродде Симон
|5 (1)
|0.19
|Ласм Бриан
|4
|0.15
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.15
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.11
|Оуведжан Томас
|2
|0.07
|Каминьски Марцин
|2
|0.07
|Keke Topp
|2
|0.07
|Мёркин Дерри
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Мор Тобиас
|1
|0.04
|Темпельман Лино
|1
|0.04
|Форсан Эудраого
|1
|0.04
|Латца Данни
|1
|0.04
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Калаш Томаш
|1
|0.04
|Чурлинов Дарко
|1
|0.04
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|11
|0.41
|Зивзивадзе Буду
|10
|0.37
|Ванитцек Марвин
|8 (2)
|0.3
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.26
|Небель Пауль
|3
|0.11
|Штиндль Ларс
|3
|0.11
|Йенсен Леон
|2
|0.07
|Бурнич Дженис
|2
|0.07
|Гондорф Жером
|1
|0.04
|Франке Марсель
|1
|0.04
|Херольд Дэвид
|1
|0.04
|Бормут Робин
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Байфус Марцель
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Тиеде Марко
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Зегуйн Пауль
|6
|0
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Караман Кенан
|3
|1
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Чурлинов Дарко
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|7
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Бурнич Дженис
|5
|0
|Небель Пауль
|5
|0
|Франке Марсель
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Гондорф Жером
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Карлсруэ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
9
Шальке 04
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
32
5
Упущенные победы
5
33
Шальке 04
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (13)
23% (6)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Карлсруэ
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
27% (7)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
19% (5)
58% (15)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
39
10
Упущенные победы
12
42
Голы по времени матча
Забито
25
20
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
4%
6
30%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
3
12%
5
25%
46-60
8
32%
0
0%
61-75
6
24%
5
25%
76-90
Пропущено
20
24
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
7
29%
29%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
5
25%
3
13%
76-90
Забито
17
33
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
16 Не забивали 14
1
6%
6
18%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
2
12%
6
18%
31-45
3
18%
6
18%
46-60
5
29%
29%
3
9%
61-75
3
18%
8
24%
76-90
Пропущено
34
19
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
12%
1
5%
1-15
7
21%
6
32%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
8
24%
2
11%
46-60
4
12%
7
37%
61-75
6
18%
1
5%
76-90
Забито
42
53
14 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 5
2
5%
12
23%
1-15
5
12%
5
9%
16-30
7
17%
9
17%
31-45
6
14%
11
21%
46-60
13
31%
3
6%
61-75
9
21%
13
25%
76-90
Пропущено
54
43
24 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
6
11%
8
19%
1-15
11
20%
8
19%
16-30
7
13%
6
14%
31-45
13
24%
5
12%
46-60
6
11%
12
28%
61-75
11
20%
4
9%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2
Результаты матчей
Шальке 04
Карлсруэ
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
5:3
2 раза 8%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
6 раз 23%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
0
6 раз 23%
3
6 раз 23%
2
4 раза 15%
4
2 раза 8%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
76
113
67
59
211
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
93
58
66
211
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
1214
179
818
917
224
521
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|27
|16
|9
|2
|50 - 25
|57
|2.
|27
|16
|4
|7
|51 - 34
|52
|3.
|27
|13
|7
|7
|59 - 35
|46
|4.
|0:0
|27
|13
|6
|8
|50 - 37
|45
|5.
|1:0
|27
|11
|10
|6
|48 - 35
|43
|6.
|0:0
|27
|11
|6
|10
|37 - 38
|39
|7.
|0:2
|27
|11
|6
|10
|40 - 45
|39
|8.
|0:0
|27
|10
|9
|8
|55 - 41
|39
|9.
|27
|10
|8
|9
|53 - 46
|38
|10.
|27
|10
|7
|10
|38 - 48
|37
|11.
|27
|10
|5
|12
|39 - 48
|35
|12.
|0:0
|27
|9
|4
|14
|42 - 54
|31
|13.
|0:1
|27
|8
|7
|12
|38 - 42
|31
|14.
|0:1
|27
|8
|7
|12
|30 - 35
|31
|15.
|27
|9
|3
|15
|30 - 39
|30
|16.
|27
|8
|5
|14
|43 - 54
|29
|17.
|27
|8
|4
|15
|24 - 43
|28
|18.
|1:0
|27
|4
|9
|14
|25 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|9
|5
|0
|28 - 9
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|0
|4
|29 - 16
|27
|3.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|25 - 15
|27
|4.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|29 - 13
|26
|5.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|34 - 18
|26
|6.
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|7.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|8.
|14
|6
|5
|3
|35 - 20
|23
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|0:2
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|15.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|16.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|17.
|0:1
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|18.
|1:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|2:0
|13
|7
|4
|2
|22 - 16
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|4.
|0:2
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|21 - 21
|18
|8.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|10.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|21 - 23
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|13.
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|17 - 25
|10
|15.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|1:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 33
|10
|17.
|13
|3
|0
|10
|10 - 22
|9
|18.
|0:0
|13
|2
|1
|10
|16 - 35
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|17 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7