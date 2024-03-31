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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 61653
Шальке 04
0:0
Конец матча
Карлсруэ
0'
13' Желтая карточка
Караман Кенан
21' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
63' Желтая карточка
Зивзивадзе Буду
90'+7

Ход матча

13'
Караман Кенан
 
21'
Зегуйн Пауль
 
63'
 
Зивзивадзе Буду
64'
Ласм Бриан
Keke Topp
 
69'
 
Бурнич Дженис
Зивзивадзе Буду
69'
Чурлинов Дарко
Yusuf Kabadayi
 
70'
Матричани Хеннинг
Бруннер Седрик
 
79'
Форсан Эудраого
Теродде Симон
 
79'
Идризи Бленди
Оуведжан Томас
 
90'
 
Шлойзенер Фабиан
Матанович Игорь
90'
 
Штиндль Ларс
Небель Пауль
90'
 
Брозински Даниэль
Юнг Себастьян

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 315 Количество передач 386
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Мюллер
Мариус
27
Бруннер
Седрик
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
17
Yusuf
Kabadayi
7
Зегуйн
Пауль
2
Оуведжан
Томас
19
Караман
Кенан
9
Теродде
Симон
42
Keke
Topp
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
20
Херольд
Дэвид
26
Небель
Пауль
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
11
Зивзивадзе
Буду
Шальке 04
4-3-1-2
Карлсруэ
4-4-2

История личных встреч

Шальке 04
Карлсруэ

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:2
К
0:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
0:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

90
78

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 9 (2) 0.33
Теродде Симон 5 (1) 0.19
Ласм Бриан 4 0.15
Yusuf Kabadayi 4 0.15
Полтер Себастьян 3 (1) 0.11
Оуведжан Томас 2 0.07
Каминьски Марцин 2 0.07
Keke Topp 2 0.07
Мёркин Дерри 1 0.04
Зегуйн Пауль 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Мор Тобиас 1 0.04
Темпельман Лино 1 0.04
Форсан Эудраого 1 0.04
Латца Данни 1 0.04
Дрекслер Доминик 1 0.04
Калаш Томаш 1 0.04
Чурлинов Дарко 1 0.04
Шалленберг Рон 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 11 0.41
Зивзивадзе Буду 10 0.37
Ванитцек Марвин 8 (2) 0.3
Шлойзенер Фабиан 7 0.26
Небель Пауль 3 0.11
Штиндль Ларс 3 0.11
Йенсен Леон 2 0.07
Бурнич Дженис 2 0.07
Гондорф Жером 1 0.04
Франке Марсель 1 0.04
Херольд Дэвид 1 0.04
Бормут Робин 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Байфус Марцель 1 0.04
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Тиеде Марко 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 6 1
Мёркин Дерри 6 1
Зегуйн Пауль 6 0
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Караман Кенан 3 1
Yusuf Kabadayi 4 0
Полтер Себастьян 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Чурлинов Дарко 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Теродде Симон 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0
Keke Topp 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Ванитцек Марвин 5 0
Бурнич Дженис 5 0
Небель Пауль 5 0
Франке Марсель 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Гондорф Жером 3 0
Бормут Робин 3 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Тиеде Марко 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Карлсруэ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
9
Шальке 04
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

32
5

Упущенные победы

5
33
Шальке 04
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
33% (9)
19% (5)
Карлсруэ
27.8%
72.2%
5 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
22% (6)
56% (15)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

39
10

Упущенные победы

12
42

Голы по времени матча

Забито

25
20
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
4%
6
30%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
3
12%
5
25%
46-60
8
32%
0
0%
61-75
6
24%
5
25%
76-90

Пропущено

20
24
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
7
29%
29%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
5
25%
3
13%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Забито

17
33
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
6%
6
18%
1-15
3
18%
4
12%
16-30
2
12%
6
18%
31-45
3
18%
6
18%
46-60
5
29%
29%
3
9%
61-75
3
18%
8
24%
76-90

Пропущено

34
19
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
4
12%
1
5%
1-15
7
21%
6
32%
16-30
5
15%
2
11%
31-45
8
24%
2
11%
46-60
4
12%
7
37%
61-75
6
18%
1
5%
76-90

Забито

42
53
14 В 1-м тайме 26
28 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
2
5%
12
23%
1-15
5
12%
5
9%
16-30
7
17%
9
17%
31-45
6
14%
11
21%
46-60
13
31%
3
6%
61-75
9
21%
13
25%
76-90

Пропущено

54
43
24 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 21
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 22
6
11%
8
19%
1-15
11
20%
8
19%
16-30
7
13%
6
14%
31-45
13
24%
5
12%
46-60
6
11%
12
28%
61-75
11
20%
4
9%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1
Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0
Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2

Результаты матчей

Шальке 04
Карлсруэ

Точный счет

0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
5:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:2
6 раз 22%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
6 раз 22%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
2
8 раз 30%
0
6 раз 22%
1
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
4 раза 15%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
11
3
6
8
2.5
5
9
2
12
3.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
21
6
12
15
1.5
17
10
8
19
2.5
9
18
2
25
3.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 27 13 6 8 51 - 38 45
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
7.
Падерборн
 27 11 6 10 41 - 45 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Герта
 27 10 8 9 53 - 46 38
10.
Нюрнберг
 27 10 7 10 38 - 48 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
13.
Веен Висбаден
 27 8 7 12 30 - 35 31
14.
Магдебург
 27 8 7 12 38 - 44 31
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
16.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
7.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
8.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
9.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Герта Табакович Харис 17 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 21'
    Зегуйн Пауль получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Караман Кенан получил желтую карточку от судьи
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