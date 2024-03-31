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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Гройтер Фюрт
0:0
Первый тайм: 38'
Гамбург
0'
23' Желтая карточка
Хаджикадунич Деннис
24' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
37' Желтая карточка
Зиб Арминдо

Ход матча

23'
 
Хаджикадунич Деннис
24'
 
Стеффен Баумгарт
37'
Зиб Арминдо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гройтер Фюрт
Ничья
Гамбург
3.65
3.90
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3.00
Все Коэффициенты
40
Урбиг
Йонас
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
2
Аста
Симон
17
Гисельман
Нико
22
Вагнер
Роберт
36
Philipp
Mueller
10
Хргота
Бранимир
30
Зиб
Арминдо
16
Петков
Лукас
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
20
Немет
Ондраш
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Гамбург

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
0:0
БСМ
1:1
БСМ
0:0
К
1:0
Б
1:1
Б
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Среднее время на гол

80
108

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

0.93
0.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

96
180

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 9 0.33
Хргота Бранимир 8 0.3
Грин Джулиан 4 (2) 0.15
Лемперте Тим 4 0.15
Абиама Диксон 3 0.11
Михальски Дамян 3 0.11
Аста Симон 2 0.07
Вагнер Роберт 1 0.04
Юнг Гидеон 1 0.04
Србени Деннис 1 0.04
Чалханоглу Керим 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.59
Бенеш Ласло 12 (3) 0.44
Джатта Бейкери 4 0.15
Мухайм Миро 4 0.15
Жан-Люк Домпе 3 0.11
Ферай Иммануэль 3 0.11
Рейс Людовит 2 0.07
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.07
Мефферт Йонас 1 0.04
Хайер Моритц 1 0.04
Хаджикадунич Деннис 1 0.04
Рамос Гильерме 1 0.04
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Дитц Максимилиан 5 0
Александр Цорнигер 3 1
Михальски Дамян 4 0
Аста Симон 3 0
Петков Лукас 3 0
Хргота Бранимир 2 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Гисельман Нико 1 0
Хаддади Уссама 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Абиама Диксон 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 7 1
Мефферт Йонас 7 0
Рамос Гильерме 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Мухайм Миро 4 1
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Гамбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
15
Гройтер Фюрт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

8
21
Гройтер Фюрт
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
46% (12)
12% (3)
Гамбург
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

12
36

Голы по времени матча

Забито

24
22
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
7
29%
29%
3
14%
46-60
6
25%
6
27%
61-75
2
8%
7
32%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
5
25%
1-15
4
25%
3
15%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90

Забито

12
30
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
2
17%
2
7%
1-15
2
17%
6
20%
16-30
3
25%
8
27%
31-45
3
25%
6
20%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
1
8%
6
20%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
4%
4
27%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
5
22%
3
20%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Забито

36
52
16 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 17
6 Не забивали 1
4
11%
4
8%
1-15
4
11%
8
15%
16-30
8
22%
10
19%
31-45
10
28%
9
17%
46-60
7
19%
8
15%
61-75
3
8%
13
25%
76-90

Пропущено

39
35
20 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
3
8%
9
26%
1-15
8
21%
5
14%
16-30
9
23%
3
9%
31-45
2
5%
5
14%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
9
23%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0
Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Гамбург

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
11 раз 42%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
6
7
1.5
9
4
3
10
2.5
5
8
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
8
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
25
1
9
17
1.5
17
9
3
23
2.5
6
20
3
23
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 27 16 9 2 49 - 25 57
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 0:0 27 13 6 8 50 - 37 45
5.
Ганновер 96
 1:0 27 11 10 6 48 - 35 43
6.
Гройтер Фюрт
 0:0 27 11 6 10 37 - 38 39
7.
Падерборн
 0:1 27 11 6 10 40 - 44 39
8.
Карлсруэ
 0:0 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Герта
 27 10 8 9 53 - 46 38
10.
Нюрнберг
 27 10 7 10 38 - 48 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Шальке 04
 0:0 27 9 4 14 42 - 54 31
13.
Магдебург
 0:1 27 8 7 12 38 - 42 31
14.
Веен Висбаден
 0:1 27 8 7 12 30 - 35 31
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 1:0 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 14 9 5 0 27 - 9 32
2.
Гамбург
 0:0 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 0:0 14 8 3 3 25 - 15 27
4.
Ганновер 96
 1:0 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 0:0 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 0:0 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 0:1 14 6 3 5 24 - 18 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 0:1 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
16.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
17.
Веен Висбаден
 0:1 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 1:0 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 1:0 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 0:1 14 6 3 5 21 - 24 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
7.
Гамбург
 0:0 14 4 6 4 21 - 21 18
8.
Ганновер 96
 1:0 14 4 5 5 19 - 22 17
9.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
10.
Веен Висбаден
 0:1 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 0:0 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 0:1 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Оснабрюк
 1:0 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 0:0 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Герта Табакович Харис 17 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Зиб Арминдо получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Стеффен Баумгарт получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Хаджикадунич Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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Гройтер Фюрт
Ничья
Гамбург
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