Тур: 27. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер.
0:0
Первый тайм: 38'
0'
23' Желтая карточкаХаджикадунич Деннис
24' Желтая карточкаСтеффен Баумгарт
37' Желтая карточкаЗиб Арминдо
Ход матча
24'
37'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
30
Зиб
Арминдо
16
Петков
Лукас
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
28
Мухайм
Миро
20
Немет
Ондраш
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Зиб АрминдоНападающий
-
16 Петков ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
14 Рейс ЛюдовитЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Гамбург
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
125%
1 победа 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
14 матчей
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.13
0.83
Среднее время на гол
80
108
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
0.93
0.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
96
180
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|9
|0.33
|Хргота Бранимир
|8
|0.3
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.15
|Лемперте Тим
|4
|0.15
|Абиама Диксон
|3
|0.11
|Михальски Дамян
|3
|0.11
|Аста Симон
|2
|0.07
|Вагнер Роберт
|1
|0.04
|Юнг Гидеон
|1
|0.04
|Србени Деннис
|1
|0.04
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16 (1)
|0.59
|Бенеш Ласло
|12 (3)
|0.44
|Джатта Бейкери
|4
|0.15
|Мухайм Миро
|4
|0.15
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.11
|Ферай Иммануэль
|3
|0.11
|Рейс Людовит
|2
|0.07
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.07
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Хайер Моритц
|1
|0.04
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.04
|Рамос Гильерме
|1
|0.04
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Дитц Максимилиан
|5
|0
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Михальски Дамян
|4
|0
|Аста Симон
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Хаддади Уссама
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайер Моритц
|7
|1
|Хаджикадунич Деннис
|7
|1
|Мефферт Йонас
|7
|0
|Рамос Гильерме
|5
|1
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Мухайм Миро
|4
|1
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Гамбург
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
15
Гройтер Фюрт
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
8
21
Гройтер Фюрт
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
46% (12)
12% (3)
Гамбург
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
15% (4)
35% (9)
50% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
19% (5)
42% (11)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
12
36
Голы по времени матча
Забито
24
22
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
21%
2
9%
31-45
7
29%
29%
3
14%
46-60
6
25%
6
27%
61-75
2
8%
7
32%
76-90
Пропущено
16
20
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
13%
5
25%
1-15
4
25%
3
15%
16-30
3
19%
1
5%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
3
19%
2
10%
61-75
3
19%
5
25%
76-90
Забито
12
30
7 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
17 Не забивали 13
2
17%
2
7%
1-15
2
17%
6
20%
16-30
3
25%
8
27%
31-45
3
25%
6
20%
46-60
1
8%
2
7%
61-75
1
8%
6
20%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
4%
4
27%
1-15
4
17%
2
13%
16-30
6
26%
2
13%
31-45
1
4%
1
7%
46-60
5
22%
3
20%
61-75
6
26%
3
20%
76-90
Забито
36
52
16 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 17
6 Не забивали 1
4
11%
4
8%
1-15
4
11%
8
15%
16-30
8
22%
10
19%
31-45
10
28%
9
17%
46-60
7
19%
8
15%
61-75
3
8%
13
25%
76-90
Пропущено
39
35
20 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
3
8%
9
26%
1-15
8
21%
5
14%
16-30
9
23%
3
9%
31-45
2
5%
5
14%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
9
23%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0
Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Хомбург - Гройтер Фюрт 2:1
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0
Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Арминия - Гамбург 1:1 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Гамбург
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
2
7 раз 54%
1
4 раза 31%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 46%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
2
11 раз 42%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
67
94
310
58
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
310
85
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
251
917
179
323
620
323
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|16
|9
|2
|49 - 25
|57
|2.
|27
|16
|4
|7
|51 - 34
|52
|3.
|27
|13
|7
|7
|59 - 35
|46
|4.
|0:0
|27
|13
|6
|8
|50 - 37
|45
|5.
|1:0
|27
|11
|10
|6
|48 - 35
|43
|6.
|0:0
|27
|11
|6
|10
|37 - 38
|39
|7.
|0:1
|27
|11
|6
|10
|40 - 44
|39
|8.
|0:0
|27
|10
|9
|8
|55 - 41
|39
|9.
|27
|10
|8
|9
|53 - 46
|38
|10.
|27
|10
|7
|10
|38 - 48
|37
|11.
|27
|10
|5
|12
|39 - 48
|35
|12.
|0:0
|27
|9
|4
|14
|42 - 54
|31
|13.
|0:1
|27
|8
|7
|12
|38 - 42
|31
|14.
|0:1
|27
|8
|7
|12
|30 - 35
|31
|15.
|27
|9
|3
|15
|30 - 39
|30
|16.
|27
|8
|5
|14
|43 - 54
|29
|17.
|27
|8
|4
|15
|24 - 43
|28
|18.
|1:0
|27
|4
|9
|14
|25 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|5
|0
|27 - 9
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|0
|4
|29 - 16
|27
|3.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|25 - 15
|27
|4.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|29 - 13
|26
|5.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|34 - 18
|26
|6.
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|7.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|8.
|14
|6
|5
|3
|35 - 20
|23
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|15.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|16.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|17.
|0:1
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|18.
|1:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|22 - 16
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|4.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|21 - 24
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|21 - 21
|18
|8.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|10.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|21 - 23
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|13.
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|17 - 25
|10
|15.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|1:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 33
|10
|17.
|13
|3
|0
|10
|10 - 22
|9
|18.
|0:0
|13
|2
|1
|10
|16 - 35
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|17 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7