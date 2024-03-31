Тур: 27. Стадион: Millerntor Stadion.
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
30'
32'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
4 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
21
Рицка
Ларс
16
Муслиу
Визар
32
Аарон
Зентер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
-
29 Ilyas Ansah
-
44 Medin Kojic
-
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Падерборн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.62
1.89
Среднее время на гол
55
47
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.77
1.36
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|14 (3)
|0.52
|Эггештайн Йоханнес
|7
|0.26
|Саад Элиас
|7
|0.26
|Афолайян Оладапо
|6
|0.22
|Ирвайн Джексон
|3
|0.11
|Меткалф Коннор
|3
|0.11
|Салиакас Манолис
|2
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Треу Филипп
|1
|0.04
|Рицка Ларс
|1
|0.04
|Бухальфа Карло
|1
|0.04
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.26
|Бильбия Филип
|5
|0.19
|Гримальди Адриано
|5
|0.19
|Платте Феликс
|3
|0.11
|Клаас Себастьян
|3
|0.11
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.11
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.07
|Костонс Кун
|2
|0.07
|Mattes Hansen
|2
|0.07
|Лайпертц Роберт
|1
|0.04
|Sirlord Conteh
|1
|0.04
|Kai Klefisch
|1
|0.04
|Аарон Зентер
|1
|0.04
|Niclas Nadj
|1
|0.04
|Ilyas Ansah
|1
|0.04
|Муслиу Визар
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Крузе Макс
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|6
|1
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Салиакас Манолис
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Валь Хауке
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|4
|0
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Бильбия Филип
|2
|1
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Обермайр Рафаэль
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Падерборн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
7
Санкт-Паули
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
21
16
Санкт-Паули
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Падерборн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
17
Упущенные победы
23
23
Голы по времени матча
Забито
25
21
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
16%
3
14%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
7
28%
5
24%
76-90
Пропущено
10
23
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
2
20%
8
35%
31-45
4
40%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
10%
3
13%
76-90
Забито
22
19
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
14%
1
5%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
4
18%
4
21%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
2
9%
5
26%
76-90
Пропущено
16
20
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
8
50%
6
30%
76-90
Забито
47
40
25 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
7
15%
4
10%
1-15
9
19%
6
15%
16-30
9
19%
5
13%
31-45
8
17%
7
18%
46-60
5
11%
8
20%
61-75
9
19%
10
25%
76-90
Пропущено
26
43
8 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
2
8%
4
9%
1-15
3
12%
3
7%
16-30
3
12%
12
28%
31-45
5
19%
12
28%
46-60
4
15%
3
7%
61-75
9
35%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2
Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3
Результаты матчей
Санкт-Паули
Падерборн
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:2
6 раз 23%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
85
58
49
310
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
85
76
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
215
1610
1214
620
620
323
125
224
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|27
|16
|9
|2
|49 - 25
|57
|2.
|27
|16
|4
|7
|51 - 34
|52
|3.
|27
|13
|7
|7
|59 - 35
|46
|4.
|0:0
|27
|13
|6
|8
|50 - 37
|45
|5.
|1:0
|27
|11
|10
|6
|48 - 35
|43
|6.
|0:0
|27
|11
|6
|10
|37 - 38
|39
|7.
|0:1
|27
|11
|6
|10
|40 - 44
|39
|8.
|0:0
|27
|10
|9
|8
|55 - 41
|39
|9.
|27
|10
|8
|9
|53 - 46
|38
|10.
|27
|10
|7
|10
|38 - 48
|37
|11.
|27
|10
|5
|12
|39 - 48
|35
|12.
|0:0
|27
|9
|4
|14
|42 - 54
|31
|13.
|0:1
|27
|8
|7
|12
|38 - 42
|31
|14.
|0:1
|27
|8
|7
|12
|30 - 35
|31
|15.
|27
|9
|3
|15
|30 - 39
|30
|16.
|27
|8
|5
|14
|43 - 54
|29
|17.
|27
|8
|4
|15
|24 - 43
|28
|18.
|1:0
|27
|4
|9
|14
|25 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|5
|0
|27 - 9
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|0
|4
|29 - 16
|27
|3.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|25 - 15
|27
|4.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|29 - 13
|26
|5.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|34 - 18
|26
|6.
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|7.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|8.
|14
|6
|5
|3
|35 - 20
|23
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|15.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|16.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|17.
|0:1
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|18.
|1:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|1:0
|13
|7
|4
|2
|22 - 16
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|4.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|21 - 24
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|21 - 21
|18
|8.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|10.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|21 - 23
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|13.
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|17 - 25
|10
|15.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|1:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 33
|10
|17.
|13
|3
|0
|10
|10 - 22
|9
|18.
|0:0
|13
|2
|1
|10
|16 - 35
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|17 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|14 (9)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7