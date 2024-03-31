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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Санкт-Паули
1:0
Первый тайм: 38'
Падерборн
0'
30' Желтая карточка
Меткалф Коннор
1:0
32' Гол
Хартель Марсель

Ход матча

30'
Меткалф Коннор
 
32'
Хартель Марсель
(Ирвайн Джексон)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 4 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
Падерборн
4.10
5.70
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5.80
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Все Коэффициенты
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
36
Кемляйн
Алеша
21
Рицка
Ларс
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
10
Хартель
Марсель
1
Бувинк
Пелле
33
Marcel
Hoffmeier
8
Кинсомби
Давид
16
Муслиу
Визар
23
Обермайр
Рафаэль
22
Mattes
Hansen
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
39
Гримальди
Адриано
11
Sirlord
Conteh
Санкт-Паули
3-4-3
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Санкт-Паули
Падерборн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
2:1
К
2:1
Б2
3:4
Б2
0:0
ТМК
0:2
Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.62
1.89

Среднее время на гол

55
47

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.77
1.36

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 14 (3) 0.52
Эггештайн Йоханнес 7 0.26
Саад Элиас 7 0.26
Афолайян Оладапо 6 0.22
Ирвайн Джексон 3 0.11
Меткалф Коннор 3 0.11
Салиакас Манолис 2 0.07
Смит Эрик 1 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Треу Филипп 1 0.04
Рицка Ларс 1 0.04
Бухальфа Карло 1 0.04
Кемляйн Алеша 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.26
Бильбия Филип 5 0.19
Гримальди Адриано 5 0.19
Платте Феликс 3 0.11
Клаас Себастьян 3 0.11
Кинсомби Давид 3 (2) 0.11
Обермайр Рафаэль 2 0.07
Костонс Кун 2 0.07
Mattes Hansen 2 0.07
Лайпертц Роберт 1 0.04
Sirlord Conteh 1 0.04
Kai Klefisch 1 0.04
Аарон Зентер 1 0.04
Niclas Nadj 1 0.04
Ilyas Ansah 1 0.04
Муслиу Визар 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Крузе Макс 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 6 1
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Смит Эрик 4 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 4 0
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Бильбия Филип 2 1
Кинсомби Давид 3 0
Обермайр Рафаэль 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Marcel Hoffmeier 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Падерборн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
7
Санкт-Паули
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Падерборн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

21
16
Санкт-Паули
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
42% (11)
15% (4)
Падерборн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
17

Упущенные победы

23
23

Голы по времени матча

Забито

25
21
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
16%
3
14%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
5
20%
2
10%
31-45
4
16%
3
14%
46-60
2
8%
4
19%
61-75
7
28%
5
24%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
30%
1
4%
16-30
2
20%
8
35%
31-45
4
40%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
1
10%
3
13%
76-90

Забито

22
19
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
3
14%
1
5%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
4
18%
4
21%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
2
9%
5
26%
76-90

Пропущено

16
20
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
8
50%
6
30%
76-90

Забито

47
40
25 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
7
15%
4
10%
1-15
9
19%
6
15%
16-30
9
19%
5
13%
31-45
8
17%
7
18%
46-60
5
11%
8
20%
61-75
9
19%
10
25%
76-90

Пропущено

26
43
8 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 24
5 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
2
8%
4
9%
1-15
3
12%
3
7%
16-30
3
12%
12
28%
31-45
5
19%
12
28%
46-60
4
15%
3
7%
61-75
9
35%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2
Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3

Результаты матчей

Санкт-Паули
Падерборн

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
5:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
2 раза 15%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
4 раза 31%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:2
6 раз 23%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
5
8
4
9
2.5
3
10
2
11
3.5
1
12
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
7
6
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
21
5
16
10
1.5
12
14
6
20
2.5
6
20
3
23
3.5
1
25
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 27 16 9 2 49 - 25 57
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 0:0 27 13 6 8 50 - 37 45
5.
Ганновер 96
 1:0 27 11 10 6 48 - 35 43
6.
Гройтер Фюрт
 0:0 27 11 6 10 37 - 38 39
7.
Падерборн
 0:1 27 11 6 10 40 - 44 39
8.
Карлсруэ
 0:0 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Герта
 27 10 8 9 53 - 46 38
10.
Нюрнберг
 27 10 7 10 38 - 48 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Шальке 04
 0:0 27 9 4 14 42 - 54 31
13.
Магдебург
 0:1 27 8 7 12 38 - 42 31
14.
Веен Висбаден
 0:1 27 8 7 12 30 - 35 31
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 1:0 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 14 9 5 0 27 - 9 32
2.
Гамбург
 0:0 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 0:0 14 8 3 3 25 - 15 27
4.
Ганновер 96
 1:0 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 0:0 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 0:0 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 0:1 14 6 3 5 24 - 18 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 0:1 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
16.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
17.
Веен Висбаден
 0:1 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 1:0 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 1:0 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 0:1 14 6 3 5 21 - 24 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
7.
Гамбург
 0:0 14 4 6 4 21 - 21 18
8.
Ганновер 96
 1:0 14 4 5 5 19 - 22 17
9.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
10.
Веен Висбаден
 0:1 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 0:0 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 0:1 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Оснабрюк
 1:0 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 0:0 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Герта Табакович Харис 17 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Санкт-Паули Хартель Марсель 14 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Ирвайн Джексон сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Хартель Марсель бьет в цель!
  • 30'
    Меткалф Коннор получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Г О О О О Л - Кемляйн Алеша бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Санкт-Паули
Ничья
Падерборн
4.10
5.70
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Где смотреть матч Санкт-Паули 1:0 Падерборн онлайн

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