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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 29391
Санкт-Паули
2:1
Конец матча
Падерборн
0'
30' Желтая карточка
Меткалф Коннор
1:0
32' Гол
Хартель Марсель
2:0
47' Гол
Рицка Ларс
2:1
56' Гол
Гримальди Адриано
66' Желтая карточка
Гримальди Адриано
72' Желтая карточка
Смит Эрик
72' Вторая желтая карточка
Гримальди Адриано
90'+5

Ход матча

30'
Меткалф Коннор
 
32'
Хартель Марсель
(Ирвайн Джексон)
1:0
47'
Рицка Ларс
(Салиакас Манолис)
2:0
56'
2:1
Гримальди Адриано
(Sirlord Conteh)
66'
 
Гримальди Адриано
72'
Смит Эрик
 
72'
 
Гримальди Адриано
81'
 
Ilyas Ansah
Обермайр Рафаэль
82'
 
Костонс Кун
Клаас Себастьян
82'
 
Лайпертц Роберт
Sirlord Conteh
82'
 
Хеуэр Яннис
Аарон Зентер
82'
 
Calvin Brackelmann
Mattes Hansen
83'
Аменийдо Этьенн
Меткалф Коннор
 
83'
Джигала Адам
Рицка Ларс
 
87'
Альберс Андреас
Эггештайн Йоханнес
 
90'
Шеллер Тьярк
Кемляйн Алеша
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 7 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 538 Количество передач 380
  • 55 Владение мячом, % 45
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
36
Кемляйн
Алеша
21
Рицка
Ларс
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
10
Хартель
Марсель
1
Бувинк
Пелле
33
Marcel
Hoffmeier
8
Кинсомби
Давид
16
Муслиу
Визар
23
Обермайр
Рафаэль
22
Mattes
Hansen
26
Клаас
Себастьян
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
39
Гримальди
Адриано
11
Sirlord
Conteh
Санкт-Паули
3-4-3
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Санкт-Паули
Падерборн

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

22 матча

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:1
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:1
Б2
2:1
К
2:1
Б2
3:4
Б2
0:0
ТМК
0:2
Б2
3:0
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
4:1

Голы

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.62
1.89

Среднее время на гол

55
47

Всего голов

39
30

Голов в среднем за матч

1.77
1.36

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 15 (3) 0.56
Эггештайн Йоханнес 7 0.26
Саад Элиас 7 0.26
Афолайян Оладапо 6 0.22
Ирвайн Джексон 3 0.11
Меткалф Коннор 3 0.11
Салиакас Манолис 2 0.07
Рицка Ларс 2 0.07
Смит Эрик 1 0.04
Аменийдо Этьенн 1 0.04
Треу Филипп 1 0.04
Бухальфа Карло 1 0.04
Кемляйн Алеша 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муслия Флоран 7 (1) 0.26
Гримальди Адриано 6 0.22
Бильбия Филип 5 0.19
Платте Феликс 3 0.11
Клаас Себастьян 3 0.11
Кинсомби Давид 3 (2) 0.11
Обермайр Рафаэль 2 0.07
Костонс Кун 2 0.07
Mattes Hansen 2 0.07
Лайпертц Роберт 1 0.04
Sirlord Conteh 1 0.04
Kai Klefisch 1 0.04
Аарон Зентер 1 0.04
Niclas Nadj 1 0.04
Ilyas Ansah 1 0.04
Муслиу Визар 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Крузе Макс 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 6 1
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Смит Эрик 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Валь Хауке 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Fabian Huerzeler 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 5 1
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Бильбия Филип 2 1
Кинсомби Давид 3 0
Обермайр Рафаэль 3 0
Муслия Флоран 3 0
Муслиу Визар 1 1
Marcel Hoffmeier 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Костонс Кун 1 0
Бувинк Пелле 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Падерборн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

2
8
Санкт-Паули
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Падерборн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

21
16
Санкт-Паули
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Падерборн
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

23
24

Голы по времени матча

Забито

27
22
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
15%
3
14%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
7
26%
5
23%
76-90

Пропущено

11
25
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
27%
1
4%
16-30
2
18%
9
36%
31-45
5
45%
7
28%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
9%
3
12%
76-90

Забито

22
19
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
3
14%
1
5%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
4
18%
4
21%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
2
9%
5
26%
76-90

Пропущено

16
20
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
8
50%
6
30%
76-90

Забито

49
41
26 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
7
14%
4
10%
1-15
9
18%
6
15%
16-30
10
20%
5
12%
31-45
9
18%
8
20%
46-60
5
10%
8
20%
61-75
9
18%
10
24%
76-90

Пропущено

27
45
8 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
2
7%
4
9%
1-15
3
11%
3
7%
16-30
3
11%
13
29%
31-45
6
22%
13
29%
46-60
4
15%
3
7%
61-75
9
33%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2
Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3

Результаты матчей

Санкт-Паули
Падерборн

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%

Точный счет

0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:2
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 41%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
9
5
1.5
5
8
4
10
2.5
3
10
2
12
3.5
1
12
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
5
1.5
7
7
2
11
2.5
3
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
22
5
17
10
1.5
12
15
6
21
2.5
6
21
3
24
3.5
1
26
2
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 27 13 6 8 51 - 38 45
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
7.
Падерборн
 27 11 6 10 41 - 45 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Герта
 27 10 8 9 53 - 46 38
10.
Нюрнберг
 27 10 7 10 38 - 48 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
13.
Веен Висбаден
 27 8 7 12 30 - 35 31
14.
Магдебург
 27 8 7 12 38 - 44 31
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
16.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
7.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
8.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
9.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Герта Табакович Харис 17 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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