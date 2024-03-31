Тур: 27. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29391
2:1
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаМеткалф Коннор
1:0
32' ГолХартель Марсель
2:0
47' ГолРицка Ларс
2:1
56' ГолГримальди Адриано
66' Желтая карточкаГримальди Адриано
72' Желтая карточкаСмит Эрик
72' Вторая желтая карточкаГримальди Адриано
90'+5
Ход матча
30'
32'
47'
2:0
56'
72'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
7 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
538 Количество передач 380
-
55 Владение мячом, % 45
21
Рицка
Ларс
16
Муслиу
Визар
32
Аарон
Зентер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Аарон ЗентерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
-
29 Ilyas Ansah
-
44 Medin Kojic
-
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Падерборн
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
22 матча
22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.6%
50%
36.4%
3 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.62
1.89
Среднее время на гол
55
47
Всего голов
39
30
Голов в среднем за матч
1.77
1.36
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|15 (3)
|0.56
|Эггештайн Йоханнес
|7
|0.26
|Саад Элиас
|7
|0.26
|Афолайян Оладапо
|6
|0.22
|Ирвайн Джексон
|3
|0.11
|Меткалф Коннор
|3
|0.11
|Салиакас Манолис
|2
|0.07
|Рицка Ларс
|2
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.04
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.04
|Треу Филипп
|1
|0.04
|Бухальфа Карло
|1
|0.04
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.26
|Гримальди Адриано
|6
|0.22
|Бильбия Филип
|5
|0.19
|Платте Феликс
|3
|0.11
|Клаас Себастьян
|3
|0.11
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.11
|Обермайр Рафаэль
|2
|0.07
|Костонс Кун
|2
|0.07
|Mattes Hansen
|2
|0.07
|Лайпертц Роберт
|1
|0.04
|Sirlord Conteh
|1
|0.04
|Kai Klefisch
|1
|0.04
|Аарон Зентер
|1
|0.04
|Niclas Nadj
|1
|0.04
|Ilyas Ansah
|1
|0.04
|Муслиу Визар
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Крузе Макс
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|6
|1
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Салиакас Манолис
|5
|0
|Смит Эрик
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Валь Хауке
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Fabian Huerzeler
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|5
|1
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Бильбия Филип
|2
|1
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Обермайр Рафаэль
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Муслиу Визар
|1
|1
|Marcel Hoffmeier
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Martin Ens
|0
|1
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Костонс Кун
|1
|0
|Бувинк Пелле
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Падерборн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
2
8
Санкт-Паули
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Падерборн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
21
16
Санкт-Паули
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
44% (12)
15% (4)
Падерборн
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
17
Упущенные победы
23
24
Голы по времени матча
Забито
27
22
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
4
15%
3
14%
1-15
3
11%
4
18%
16-30
6
22%
2
9%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
2
7%
4
18%
61-75
7
26%
5
23%
76-90
Пропущено
11
25
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
27%
1
4%
16-30
2
18%
9
36%
31-45
5
45%
7
28%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
9%
3
12%
76-90
Забито
22
19
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
3
14%
1
5%
1-15
6
27%
2
11%
16-30
4
18%
3
16%
31-45
4
18%
4
21%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
2
9%
5
26%
76-90
Пропущено
16
20
3 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
13%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
1
6%
6
30%
46-60
4
25%
1
5%
61-75
8
50%
6
30%
76-90
Забито
49
41
26 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 26
18 Забивали первыми 12
5 Не забивали 5
7
14%
4
10%
1-15
9
18%
6
15%
16-30
10
20%
5
12%
31-45
9
18%
8
20%
46-60
5
10%
8
20%
61-75
9
18%
10
24%
76-90
Пропущено
27
45
8 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 25
5 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 22
2
7%
4
9%
1-15
3
11%
3
7%
16-30
3
11%
13
29%
31-45
6
22%
13
29%
46-60
4
15%
3
7%
61-75
9
33%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Эльвeрсберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1
Падерборн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2
Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Падерборн - Нюрнберг 1:3 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Фрайбург - Падерборн 1:3
Результаты матчей
Санкт-Паули
Падерборн
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:2
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Точный счет
0:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:2
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 41%
0
5 раз 19%
1
5 раз 19%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
103
95
58
410
310
212
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
85
77
211
311
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
225
1710
1215
621
621
324
126
225
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|17 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9