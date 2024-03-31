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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Магдебург
0:1
Второй тайм: 59'
Ганновер 96
0'
6' Желтая карточка
Кристиансен Макс
0:1
29' Гол
Дем Янник

Ход матча

6'
 
Кристиансен Макс
29'
0:1
Дем Янник
(Кристиансен Макс)
45'
Ито Тацуя
Сека Джейсон
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Ганновер 96
8.98
4.30
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2.75
Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
17
Нолленбергер
Александер
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
11
Эль-Ханкури
Мохамед
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
10
Сека
Джейсон
1
Цилер
Рон-Роберт
20
Дем
Янник
5
Нойман
Фил
4
Аррей-Мби
Брайт
23
Хальстенберг
Марсель
13
Кристиансен
Макс
21
Муроя
Сэй
8
Enzo
Leopold
16
Нильсен
Ховард
32
Фогльзаммер
Андреас
9
Nicolo
Tresoldi
Магдебург
3-4-3
Ганновер 96
4-1-2-1-2

История личных встреч

Магдебург
Ганновер 96

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
0:4

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
4

Среднее время на гол

60
22

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
38

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.19
Атик Бариш 4 0.15
Гнака Силас 4 0.15
Кастаньос Люк 4 0.15
Бокхорн Эберт 3 0.11
Кремпицки Коннор 3 0.11
Эль-Ханкури Мохамед 3 (1) 0.11
Арслан Ахмет 2 0.07
Ито Тацуя 2 0.07
Сека Джейсон 1 0.04
Конде Амара 1 0.04
Белль-Белль Леон 1 0.04
Амаечи Ксавьер 1 0.04
Tobias Mueller 1 0.04
Югоне Жан 1 0.04
Emir Kuhinja 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.04
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 10 (6) 0.37
Нильсен Ховард 7 0.26
Фогльзаммер Андреас 6 0.22
Nicolo Tresoldi 6 0.22
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.15
Кён Деррик 3 0.11
Enzo Leopold 2 0.07
Шауб Луис 2 0.07
Нойман Фил 2 0.07
Дем Янник 1 0.04
Кунце Фабиан 1 0.04
Муроя Сэй 1 0.04
Эрнст Себастьян 1 0.04
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Белль-Белль Леон 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Tobias Mueller 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Сека Джейсон 4 0
Шулер Лука 2 1
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Дем Янник 4 0
Нойман Фил 4 0
Фогльзаммер Андреас 3 0
Тойхерт Седрик 3 0
Кён Деррик 3 0
Муроя Сэй 2 0
Аррей-Мби Брайт 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Магдебург
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Ганновер 96
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
9
Магдебург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ганновер 96
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

20
1

Упущенные победы

8
29
Магдебург
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Ганновер 96
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
42% (11)
27% (7)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (2)
31% (8)
62% (16)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

26
6

Упущенные победы

16
38

Голы по времени матча

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
14 Не забивали 17
2
8%
4
22%
1-15
4
16%
5
28%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
4
16%
4
22%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
3
17%
76-90

Пропущено

16
22
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
4
18%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Забито

14
29
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
1
7%
5
17%
1-15
5
36%
1
3%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
3
21%
9
31%
61-75
2
14%
8
28%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
17%
2
15%
1-15
2
8%
4
31%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
6
25%
3
23%
46-60
5
21%
1
8%
61-75
2
8%
0
0%
76-90

Забито

39
47
17 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
3
8%
9
19%
1-15
9
23%
6
13%
16-30
5
13%
5
11%
31-45
7
18%
6
13%
46-60
7
18%
10
21%
61-75
8
21%
11
23%
76-90

Пропущено

40
35
20 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
7
18%
2
6%
1-15
5
13%
8
23%
16-30
8
20%
7
20%
31-45
9
23%
8
23%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
4
10%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0
Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0

Результаты матчей

Магдебург
Ганновер 96

Точный счет

1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
9 раз 69%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:2
6 раз 23%
1:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
2 раза 8%
6
1 раз 4%
2
13 раз 50%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
12
1
5
8
1.5
11
2
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
1
12
5.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
21
5
9
17
1.5
17
9
5
21
2.5
4
22
3
23
3.5
2
24
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2:0 27 16 9 2 50 - 25 57
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 0:0 27 13 6 8 50 - 37 45
5.
Ганновер 96
 1:0 27 11 10 6 48 - 35 43
6.
Гройтер Фюрт
 0:0 27 11 6 10 37 - 38 39
7.
Падерборн
 0:2 27 11 6 10 40 - 45 39
8.
Карлсруэ
 0:0 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Герта
 27 10 8 9 53 - 46 38
10.
Нюрнберг
 27 10 7 10 38 - 48 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Шальке 04
 0:0 27 9 4 14 42 - 54 31
13.
Магдебург
 0:1 27 8 7 12 38 - 42 31
14.
Веен Висбаден
 0:1 27 8 7 12 30 - 35 31
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 1:0 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2:0 14 9 5 0 28 - 9 32
2.
Гамбург
 0:0 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 0:0 14 8 3 3 25 - 15 27
4.
Ганновер 96
 1:0 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 0:0 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 0:0 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 0:1 14 6 3 5 24 - 18 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 0:2 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
16.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
17.
Веен Висбаден
 0:1 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 1:0 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 2:0 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 0:2 14 6 3 5 21 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
7.
Гамбург
 0:0 14 4 6 4 21 - 21 18
8.
Ганновер 96
 1:0 14 4 5 5 19 - 22 17
9.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
10.
Веен Висбаден
 0:1 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 0:0 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 0:1 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Оснабрюк
 1:0 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 0:0 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Герта Табакович Харис 17 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Сека Джейсон уходит с поля. Ито Тацуя выходит вместо него
  • 29'
    Кристиансен Макс сделал результативную передачу.
  • 29'
    Г О О О О Л - Дем Янник бьет в цель!
  • 6'
    Кристиансен Макс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 40% завершится ничьей.
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Магдебург
Ничья
Ганновер 96
8.98
4.30
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