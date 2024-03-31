Тур: 27. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 26440
0:3
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаКристиансен Макс
0:1
29' ГолДем Янник
81' Желтая карточкаДем Янник
82' Желтая карточкаЭль-Ханкури Мохамед
0:2
84' ГолМуроя Сэй
0:3
90' ГолТойхерт Седрик
90'+5
Ход матча
29'
0:1
81'
84'
0:2
90'
0:3
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
483 Количество передач 302
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
24
Югоне
Жан
23
Атик
Бариш
26
Шулер
Лука
10
Сека
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
24 Югоне ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Муроя СэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lars Gindorf
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Магдебург
Ганновер 96
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
4
Среднее время на гол
60
22
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
38
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.19
|Атик Бариш
|4
|0.15
|Гнака Силас
|4
|0.15
|Кастаньос Люк
|4
|0.15
|Бокхорн Эберт
|3
|0.11
|Кремпицки Коннор
|3
|0.11
|Эль-Ханкури Мохамед
|3 (1)
|0.11
|Арслан Ахмет
|2
|0.07
|Ито Тацуя
|2
|0.07
|Сека Джейсон
|1
|0.04
|Конде Амара
|1
|0.04
|Белль-Белль Леон
|1
|0.04
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.04
|Tobias Mueller
|1
|0.04
|Югоне Жан
|1
|0.04
|Emir Kuhinja
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.04
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11 (6)
|0.41
|Нильсен Ховард
|7
|0.26
|Фогльзаммер Андреас
|6
|0.22
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.22
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.15
|Кён Деррик
|3
|0.11
|Enzo Leopold
|2
|0.07
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Нойман Фил
|2
|0.07
|Муроя Сэй
|2
|0.07
|Дем Янник
|1
|0.04
|Кунце Фабиан
|1
|0.04
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Lars Gindorf
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Белль-Белль Леон
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Tobias Mueller
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Шулер Лука
|2
|1
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кристиансен Макс
|4
|1
|Дем Янник
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0
|Тойхерт Седрик
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Аррей-Мби Брайт
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Ганновер 96
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
9
Магдебург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Ганновер 96
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
20
1
Упущенные победы
8
29
Магдебург
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
26% (7)
26% (7)
Ганновер 96
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
44% (12)
26% (7)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
30% (8)
59% (16)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
26
6
Упущенные победы
16
38
Голы по времени матча
Забито
25
21
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
15 Не забивали 17
2
8%
4
19%
1-15
4
16%
6
29%
16-30
5
20%
1
5%
31-45
4
16%
4
19%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
6
24%
5
24%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
3
16%
0
0%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
3
16%
4
18%
31-45
3
16%
5
23%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
4
21%
6
27%
76-90
Забито
14
29
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 15
1
7%
5
17%
1-15
5
36%
1
3%
16-30
0
0%
4
14%
31-45
3
21%
2
7%
46-60
3
21%
9
31%
61-75
2
14%
8
28%
76-90
Пропущено
24
13
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
4
17%
2
15%
1-15
2
8%
4
31%
16-30
5
21%
3
23%
31-45
6
25%
3
23%
46-60
5
21%
1
8%
61-75
2
8%
0
0%
76-90
Забито
39
50
17 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 5
3
8%
9
18%
1-15
9
23%
7
14%
16-30
5
13%
5
10%
31-45
7
18%
6
12%
46-60
7
18%
10
20%
61-75
8
21%
13
26%
76-90
Пропущено
43
35
21 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 20
7
16%
2
6%
1-15
6
14%
8
23%
16-30
8
19%
7
20%
31-45
9
21%
8
23%
46-60
7
16%
4
11%
61-75
6
14%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0
Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0
Результаты матчей
Магдебург
Ганновер 96
Точный счет
1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
2:2
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
9 раз 69%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:2
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
4 раза 15%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
2
13 раз 48%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
121
59
112
311
211
212
112
113
112
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
104
49
77
211
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
225
918
189
522
522
324
225
126
126
126
126
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|17 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9