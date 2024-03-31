Тур: 27. Стадион: Брита-Арена.
0:1
Второй тайм: 61'
0'
20' Желтая карточкаДиаките Умар
20' Желтая карточкаВукотич Александар
0:1
31' ГолКонте Кристиан
38' Желтая карточкаDave Gnaase
Ход матча
20'
31'
0:1
38'
59'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
18
Пртайин
Иван
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
32
Jannes
Wulff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Jannes WulffПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
13 Lukas Kunze
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Веен Висбаден
Оснабрюк
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.77
1.53
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.69
Среднее время на гол
67
130
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.54
1.14
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|9 (1)
|0.33
|Hyun-ju Lee
|4
|0.15
|Гоппел Теймен
|3
|0.11
|Ковачевич Франко
|3
|0.11
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.11
|Вукотич Александар
|2
|0.07
|Хессер Робин
|1
|0.04
|Гюнтер Лассе
|1
|0.04
|Бэтцнер Ник
|1
|0.04
|Фроэзе Кианз
|1
|0.04
|Райнталер Макс
|1
|0.04
|Чатич Амар
|1
|0.04
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|9 (1)
|0.33
|Конте Кристиан
|3
|0.11
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.11
|Dave Gnaase
|3
|0.11
|Теше Роберт
|1
|0.04
|Диаките Умар
|1
|0.04
|Florian Kleinhansl
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Макридис Хараламбос
|1
|0.04
|Lukas Kunze
|1
|0.04
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
|Кюн Филипп
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|7
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Фехнер Джино
|7
|0
|Матисен Маркус
|6
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Гоппел Теймен
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|10
|0
|Кюизанс Микаэль
|6
|1
|Айдини Басхким
|6
|1
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|6
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Кюн Филипп
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Оснабрюк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
12
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Оснабрюк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
12
7
Веен Висбаден
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
19% (5)
35% (9)
Оснабрюк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
3
21%
5
36%
76-90
Пропущено
14
32
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
0
0%
2
6%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
5
36%
7
22%
46-60
1
7%
8
25%
61-75
4
29%
5
16%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
5
31%
3
27%
76-90
Пропущено
20
20
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
4
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
7
35%
2
10%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
25%
6
30%
76-90
Забито
30
25
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
2
7%
2
8%
1-15
6
20%
3
12%
16-30
3
10%
5
20%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
6
20%
4
16%
61-75
8
27%
8
32%
76-90
Пропущено
34
52
10 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
1
3%
6
12%
1-15
4
12%
4
8%
16-30
5
15%
10
19%
31-45
12
35%
9
17%
46-60
3
9%
12
23%
61-75
9
26%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3
Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0
Результаты матчей
Веен Висбаден
Оснабрюк
Точный счет
1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Точный счет
1:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
76
210
49
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
94
59
49
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
1610
719
818
323
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|27
|16
|9
|2
|50 - 25
|57
|2.
|27
|16
|4
|7
|51 - 34
|52
|3.
|27
|13
|7
|7
|59 - 35
|46
|4.
|0:0
|27
|13
|6
|8
|50 - 37
|45
|5.
|1:0
|27
|11
|10
|6
|48 - 35
|43
|6.
|0:0
|27
|11
|6
|10
|37 - 38
|39
|7.
|0:2
|27
|11
|6
|10
|40 - 45
|39
|8.
|0:0
|27
|10
|9
|8
|55 - 41
|39
|9.
|27
|10
|8
|9
|53 - 46
|38
|10.
|27
|10
|7
|10
|38 - 48
|37
|11.
|27
|10
|5
|12
|39 - 48
|35
|12.
|0:0
|27
|9
|4
|14
|42 - 54
|31
|13.
|0:1
|27
|8
|7
|12
|38 - 42
|31
|14.
|0:1
|27
|8
|7
|12
|30 - 35
|31
|15.
|27
|9
|3
|15
|30 - 39
|30
|16.
|27
|8
|5
|14
|43 - 54
|29
|17.
|27
|8
|4
|15
|24 - 43
|28
|18.
|1:0
|27
|4
|9
|14
|25 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|9
|5
|0
|28 - 9
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|0
|4
|29 - 16
|27
|3.
|0:0
|14
|8
|3
|3
|25 - 15
|27
|4.
|1:0
|13
|7
|5
|1
|29 - 13
|26
|5.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|34 - 18
|26
|6.
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|7.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|8.
|14
|6
|5
|3
|35 - 20
|23
|9.
|13
|6
|3
|4
|23 - 18
|21
|10.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|24 - 18
|21
|11.
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|13
|5
|4
|4
|18 - 20
|19
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|0:2
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|15.
|13
|5
|2
|6
|18 - 22
|17
|16.
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|17.
|0:1
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|18.
|1:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|3
|2
|24 - 12
|27
|2.
|2:0
|13
|7
|4
|2
|22 - 16
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|4.
|0:2
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|21 - 21
|18
|8.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|18 - 26
|15
|10.
|0:1
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|11.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|21 - 23
|13
|12.
|0:0
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|13.
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|17 - 25
|10
|15.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|14 - 24
|10
|16.
|1:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 33
|10
|17.
|13
|3
|0
|10
|10 - 22
|9
|18.
|0:0
|13
|2
|1
|10
|16 - 35
|7
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|17 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Гамбург
|Хайер Моритц
|1 7