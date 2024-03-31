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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: .
Веен Висбаден
0:1
Второй тайм: 61'
Оснабрюк
0'
20' Желтая карточка
Диаките Умар
20' Желтая карточка
Вукотич Александар
0:1
31' Гол
Конте Кристиан
38' Желтая карточка
Dave Gnaase
59' Желтая карточка

Ход матча

20'
 
Диаките Умар
20'
Вукотич Александар
 
31'
0:1
Конте Кристиан
(Кюн Филипп)
38'
 
Dave Gnaase
46'
Таффертсхофер Эммануэль
Фехнер Джино
 
46'
Карстенс Флориан
Матисен Маркус
 
59'
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Оснабрюк
6.40
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3.60
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3.45
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Все Коэффициенты
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
4
Мокенхаупт
Саша
6
Фехнер
Джино
9
Гоппел
Теймен
7
Хессер
Робин
8
Бэтцнер
Ник
18
Пртайин
Иван
14
Ковачевич
Франко
22
Кюн
Филипп
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
32
Jannes
Wulff
9
Erik
Engelhardt
Веен Висбаден
3-3-2-2
Оснабрюк
4-5-1

История личных встреч

Веен Висбаден
Оснабрюк

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:2
Б3
4:1
Б3
1:1
Б3
0:0
Б3
0:1
Б2
2:6
Б2
2:0
Б3
1:0
Б3
2:1
Б3
5:1
Б3
0:4
Б3
2:1
Б3
1:0
Б3
0:2
Б3
4:0
Б3
2:0
Б3
1:3
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
3:2
Б3
2:2
Б3
2:0
Б3
2:1
Б3
0:0
Б3
4:0
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.77
1.53

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.69

Среднее время на гол

67
130

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.54
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 9 (1) 0.33
Hyun-ju Lee 4 0.15
Гоппел Теймен 3 0.11
Ковачевич Франко 3 0.11
Айдэйл Джон 3 (1) 0.11
Вукотич Александар 2 0.07
Хессер Робин 1 0.04
Гюнтер Лассе 1 0.04
Бэтцнер Ник 1 0.04
Фроэзе Кианз 1 0.04
Райнталер Макс 1 0.04
Чатич Амар 1 0.04
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 9 (1) 0.33
Конте Кристиан 3 0.11
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.11
Dave Gnaase 3 0.11
Теше Роберт 1 0.04
Диаките Умар 1 0.04
Florian Kleinhansl 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Макридис Хараламбос 1 0.04
Lukas Kunze 1 0.04
Гьямфи Максвелл 1 0.04
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Кюн Филипп 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 7 1
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Фехнер Джино 7 0
Матисен Маркус 6 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Штритцель Флориан 2 0
Гоппел Теймен 2 0
Хессер Робин 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Якобсен Бьярке 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 10 0
Кюизанс Микаэль 6 1
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 1 2
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Диаките Умар 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Вридт Квази 2 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Henry Rorig 1 0
Кюн Филипп 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Оснабрюк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
12
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Оснабрюк
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (9)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

12
7
Веен Висбаден
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
19% (5)
35% (9)
Оснабрюк
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
58% (15)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
38% (10)
35% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
4
29%
2
14%
61-75
3
21%
5
36%
76-90

Пропущено

14
32
4 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
0
0%
2
6%
1-15
2
14%
4
13%
16-30
2
14%
6
19%
31-45
5
36%
7
22%
46-60
1
7%
8
25%
61-75
4
29%
5
16%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
5
31%
3
27%
76-90

Пропущено

20
20
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
4
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
7
35%
2
10%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
25%
6
30%
76-90

Забито

30
25
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 5
6 Не забивали 9
2
7%
2
8%
1-15
6
20%
3
12%
16-30
3
10%
5
20%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
6
20%
4
16%
61-75
8
27%
8
32%
76-90

Пропущено

34
52
10 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 32
12 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 22
1
3%
6
12%
1-15
4
12%
4
8%
16-30
5
15%
10
19%
31-45
12
35%
9
17%
46-60
3
9%
12
23%
61-75
9
26%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3
Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0

Результаты матчей

Веен Висбаден
Оснабрюк

Точный счет

1:1
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Точный счет

1:1
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
0
10 раз 38%
1
8 раз 31%
2
8 раз 31%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
6
2
10
1.5
4
9
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
9
1.5
4
9
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
16
10
7
19
1.5
8
18
3
23
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2:0 27 16 9 2 50 - 25 57
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 0:0 27 13 6 8 50 - 37 45
5.
Ганновер 96
 1:0 27 11 10 6 48 - 35 43
6.
Гройтер Фюрт
 0:0 27 11 6 10 37 - 38 39
7.
Падерборн
 0:2 27 11 6 10 40 - 45 39
8.
Карлсруэ
 0:0 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Герта
 27 10 8 9 53 - 46 38
10.
Нюрнберг
 27 10 7 10 38 - 48 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Шальке 04
 0:0 27 9 4 14 42 - 54 31
13.
Магдебург
 0:1 27 8 7 12 38 - 42 31
14.
Веен Висбаден
 0:1 27 8 7 12 30 - 35 31
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 1:0 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 2:0 14 9 5 0 28 - 9 32
2.
Гамбург
 0:0 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 0:0 14 8 3 3 25 - 15 27
4.
Ганновер 96
 1:0 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 0:0 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 0:0 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 0:1 14 6 3 5 24 - 18 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 0:2 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
16.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
17.
Веен Висбаден
 0:1 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 1:0 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 2:0 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 0:2 14 6 3 5 21 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
7.
Гамбург
 0:0 14 4 6 4 21 - 21 18
8.
Ганновер 96
 1:0 14 4 5 5 19 - 22 17
9.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
10.
Веен Висбаден
 0:1 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 0:0 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 0:0 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 0:1 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Оснабрюк
 1:0 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 0:0 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Герта Табакович Харис 17 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Гамбург Хайер Моритц 1 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Дейв Гнаазе получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Кюн Филипп сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Оснабрюк
6.40
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Оснабрюк
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