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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 6130
Веен Висбаден
0:1
Конец матча
Оснабрюк
0'
20' Желтая карточка
Диаките Умар
20' Желтая карточка
Вукотич Александар
0:1
31' Гол
Конте Кристиан
38' Желтая карточка
Dave Gnaase
59' Желтая карточка
Гоппел Теймен
90' Желтая карточка
Кюизанс Микаэль
90' Вторая желтая карточка
Кюизанс Микаэль
90' Желтая карточка
Андруцос Танасис
90' Желтая карточка
Кюн Филипп
90'+10

Ход матча

20'
 
Диаките Умар
20'
Вукотич Александар
 
31'
0:1
Конте Кристиан
(Кюн Филипп)
38'
 
Dave Gnaase
46'
Таффертсхофер Эммануэль
Фехнер Джино
 
46'
Карстенс Флориан
Матисен Маркус
 
59'
Гоппел Теймен
 
61'
 
Ниманн Ноэль
Конте Кристиан
61'
Hyun-ju Lee
Гоппел Теймен
 
74'
Айдэйл Джон
Ковачевич Франко
 
74'
 
Виманн Никлас
Jannes Wulff
84'
Аграфиотис Николас
Бэтцнер Ник
 
85'
 
Андруцос Танасис
Айдини Басхким
86'
 
Lukas Kunze
Erik Engelhardt
90'
 
Кюизанс Микаэль
90'
 
Кюизанс Микаэль
90'
 
Андруцос Танасис
90'
 
Кюн Филипп

Статистика матча

  • 24 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 409 Количество передач 373
  • 49 Владение мячом, % 51
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
4
Мокенхаупт
Саша
6
Фехнер
Джино
9
Гоппел
Теймен
7
Хессер
Робин
8
Бэтцнер
Ник
18
Пртайин
Иван
14
Ковачевич
Франко
22
Кюн
Филипп
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
32
Jannes
Wulff
9
Erik
Engelhardt
Веен Висбаден
3-3-2-2
Оснабрюк
4-5-1

История личных встреч

Веен Висбаден
Оснабрюк

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
0:2
Б3
4:1
Б3
1:1
Б3
0:0
Б3
0:1
Б2
2:6
Б2
2:0
Б3
1:0
Б3
2:1
Б3
5:1
Б3
0:4
Б3
2:1
Б3
1:0
Б3
0:2
Б3
4:0
Б3
2:0
Б3
1:3
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
3:2
Б3
2:2
Б3
2:0
Б3
2:1
Б3
0:0
Б3
4:0
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2

Голы

Всего голов

23
23

Голов в среднем за матч

1.77
1.53

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.69

Среднее время на гол

67
130

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.54
1.14

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

58
78

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 9 (1) 0.33
Hyun-ju Lee 4 0.15
Гоппел Теймен 3 0.11
Ковачевич Франко 3 0.11
Айдэйл Джон 3 (1) 0.11
Вукотич Александар 2 0.07
Хессер Робин 1 0.04
Гюнтер Лассе 1 0.04
Бэтцнер Ник 1 0.04
Фроэзе Кианз 1 0.04
Райнталер Макс 1 0.04
Чатич Амар 1 0.04
Якобсен Бьярке 0 0
Фехнер Джино 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 9 (1) 0.33
Конте Кристиан 3 0.11
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.11
Dave Gnaase 3 0.11
Теше Роберт 1 0.04
Диаките Умар 1 0.04
Florian Kleinhansl 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Макридис Хараламбос 1 0.04
Lukas Kunze 1 0.04
Гьямфи Максвелл 1 0.04
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Кюн Филипп 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 7 1
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Фехнер Джино 7 0
Матисен Маркус 6 0
Пртайин Иван 5 0
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Гоппел Теймен 3 0
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Бэтцнер Ник 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Якобсен Бьярке 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюизанс Микаэль 7 2
Dave Gnaase 10 0
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 1 2
Андруцос Танасис 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Диаките Умар 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Вридт Квази 2 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Кюн Филипп 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Оснабрюк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

7
12
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Оснабрюк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

12
7
Веен Висбаден
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Оснабрюк
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

18
16

Упущенные победы

19
19

Голы по времени матча

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Пропущено

15
32
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
2
6%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
3
20%
6
19%
31-45
5
33%
7
22%
46-60
1
7%
8
25%
61-75
4
27%
5
16%
76-90

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
5
31%
3
27%
76-90

Пропущено

20
20
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
4
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
7
35%
2
10%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
25%
6
30%
76-90

Забито

30
26
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
2
7%
2
8%
1-15
6
20%
3
12%
16-30
3
10%
6
23%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
6
20%
4
15%
61-75
8
27%
8
31%
76-90

Пропущено

35
52
11 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
1
3%
6
12%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
6
17%
10
19%
31-45
12
34%
9
17%
46-60
3
9%
12
23%
61-75
9
26%
11
21%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3
Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0

Результаты матчей

Веен Висбаден
Оснабрюк

Точный счет

1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Точный счет

2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
7
6
2
11
1.5
4
9
1
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
4
10
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
17
10
7
20
1.5
8
19
3
24
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 27 16 9 2 50 - 26 57
2.
Хольштайн Киль
 27 16 4 7 51 - 34 52
3.
Фортуна
 27 13 7 7 59 - 35 46
4.
Гамбург
 27 13 6 8 51 - 38 45
5.
Ганновер 96
 27 11 10 6 50 - 35 43
6.
Гройтер Фюрт
 27 11 6 10 38 - 39 39
7.
Падерборн
 27 11 6 10 41 - 45 39
8.
Карлсруэ
 27 10 9 8 55 - 41 39
9.
Герта
 27 10 8 9 53 - 46 38
10.
Нюрнберг
 27 10 7 10 38 - 48 37
11.
Эльвeрсберг
 27 10 5 12 39 - 48 35
12.
Шальке 04
 27 9 4 14 42 - 54 31
13.
Веен Висбаден
 27 8 7 12 30 - 35 31
14.
Магдебург
 27 8 7 12 38 - 44 31
15.
Айнтрахт Бр
 27 9 3 15 30 - 39 30
16.
Кайзерслаутерн
 27 8 5 14 43 - 54 29
17.
Ганза
 27 8 4 15 24 - 43 28
18.
Оснабрюк
 27 4 9 14 25 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 13 9 0 4 29 - 16 27
3.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
4.
Ганновер 96
 13 7 5 1 29 - 13 26
5.
Карлсруэ
 14 7 5 2 34 - 18 26
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
8.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
9.
Фортуна
 13 6 3 4 23 - 18 21
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Нюрнберг
 13 5 4 4 18 - 20 19
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Падерборн
 13 5 3 5 19 - 20 18
15.
Эльвeрсберг
 13 5 2 6 18 - 22 17
16.
Ганза
 13 5 2 6 15 - 20 17
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 13 2 5 6 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 13 8 3 2 24 - 12 27
2.
Санкт-Паули
 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
7.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
8.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
9.
Герта
 13 4 3 6 18 - 26 15
10.
Веен Висбаден
 14 4 2 8 16 - 20 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 13 3 3 7 12 - 23 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Кайзерслаутерн
 13 2 4 7 17 - 25 10
15.
Магдебург
 13 2 4 7 14 - 24 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 13 3 0 10 10 - 22 9
18.
Шальке 04
 13 2 1 10 16 - 35 7
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 17 (6)
Герта Табакович Харис 17 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (9)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 9
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Магдебург Атик Бариш 9
Весь список
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