Тур: 27. Стадион: Брита-Арена. Зрители: 6130
0:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаДиаките Умар
20' Желтая карточкаВукотич Александар
0:1
31' ГолКонте Кристиан
38' Желтая карточкаDave Gnaase
59' Желтая карточкаГоппел Теймен
90' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
90' Вторая желтая карточкаКюизанс Микаэль
90' Желтая карточкаАндруцос Танасис
90' Желтая карточкаКюн Филипп
90'+10
Ход матча
20'
31'
0:1
38'
59'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
24 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
12 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
409 Количество передач 373
-
49 Владение мячом, % 51
18
Пртайин
Иван
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
26
Dave
Gnaase
32
Jannes
Wulff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Jannes WulffПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
13 Lukas Kunze
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Веен Висбаден
Оснабрюк
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
32.1%
25%
12 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
35.7%
21.4%
12 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.77
1.53
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.69
Среднее время на гол
67
130
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.54
1.14
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
58
78
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|9 (1)
|0.33
|Hyun-ju Lee
|4
|0.15
|Гоппел Теймен
|3
|0.11
|Ковачевич Франко
|3
|0.11
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.11
|Вукотич Александар
|2
|0.07
|Хессер Робин
|1
|0.04
|Гюнтер Лассе
|1
|0.04
|Бэтцнер Ник
|1
|0.04
|Фроэзе Кианз
|1
|0.04
|Райнталер Макс
|1
|0.04
|Чатич Амар
|1
|0.04
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|9 (1)
|0.33
|Конте Кристиан
|3
|0.11
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.11
|Dave Gnaase
|3
|0.11
|Теше Роберт
|1
|0.04
|Диаките Умар
|1
|0.04
|Florian Kleinhansl
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Макридис Хараламбос
|1
|0.04
|Lukas Kunze
|1
|0.04
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
|Кюн Филипп
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|7
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Фехнер Джино
|7
|0
|Матисен Маркус
|6
|0
|Пртайин Иван
|5
|0
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Гоппел Теймен
|3
|0
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Бэтцнер Ник
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюизанс Микаэль
|7
|2
|Dave Gnaase
|10
|0
|Айдини Басхким
|6
|1
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|6
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Андруцос Танасис
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Кюн Филипп
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Оснабрюк
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
12
Веен Висбаден
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Оснабрюк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
12
7
Веен Висбаден
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)
Оснабрюк
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
18
16
Упущенные победы
19
19
Голы по времени матча
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
1
7%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
1
7%
4
27%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Пропущено
15
32
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
0
0%
2
6%
1-15
2
13%
4
13%
16-30
3
20%
6
19%
31-45
5
33%
7
22%
46-60
1
7%
8
25%
61-75
4
27%
5
16%
76-90
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 20
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
19%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
5
31%
3
27%
76-90
Пропущено
20
20
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
1
5%
4
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
15%
4
20%
31-45
7
35%
2
10%
46-60
2
10%
4
20%
61-75
5
25%
6
30%
76-90
Забито
30
26
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
7 Не забивали 9
2
7%
2
8%
1-15
6
20%
3
12%
16-30
3
10%
6
23%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
6
20%
4
15%
61-75
8
27%
8
31%
76-90
Пропущено
35
52
11 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 22
1
3%
6
12%
1-15
4
11%
4
8%
16-30
6
17%
10
19%
31-45
12
34%
9
17%
46-60
3
9%
12
23%
61-75
9
26%
11
21%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3
Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Веен Висбаден - Шотт Майнц 6:2 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Веен Висбаден 1:3
Оснабрюк
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2
Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0
Результаты матчей
Веен Висбаден
Оснабрюк
Точный счет
1:1
5 раз 38%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Точный счет
2:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
1:0
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 48%
0
7 раз 26%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
76
211
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
59
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
207
Больше Меньше
1710
720
819
324
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|17 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|17 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (9)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 9
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6
|Магдебург
|Атик Бариш
|9