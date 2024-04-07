  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Оснабрюк
2:0
Второй тайм: 88'
Гройтер Фюрт
0'
1:0
3' Гол
Erik Engelhardt
15' Желтая карточка
Зиб Арминдо
2:0
21' Гол
Конте Кристиан
43' Желтая карточка
Хргота Бранимир
54' Желтая карточка
Дитц Максимилиан

Ход матча

3'
Erik Engelhardt
(Теше Роберт)
1:0
15'
 
Зиб Арминдо
21'
Конте Кристиан
(Айдини Басхким)
2:0
43'
 
Хргота Бранимир
46'
 
Србени Деннис
Хаддади Уссама
46'
 
Майерхёфер Марко
Михальски Дамян
54'
 
Дитц Максимилиан
58'
 
Oualid Mhamdi
Дитц Максимилиан
67'
Ниманн Ноэль
Конте Кристиан
 
73'
 
Leander Popp
Зиб Арминдо
74'
 
Чалханоглу Керим
Консбрух Джомейн
80'
Лобингер Лекс-Тигер
Erik Engelhardt
 
80'
Макридис Хараламбос
Jannes Wulff
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 8
  • 4 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Гройтер Фюрт
3.55
9.60
Реклама, betcity.ru
38.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
22
Кюн
Филипп
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
25
Виманн
Никлас
5
Айдини
Басхким
3
Florian
Kleinhansl
17
Конте
Кристиан
8
Теше
Роберт
6
Тальхаммер
Максимилиан
32
Jannes
Wulff
9
Erik
Engelhardt
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
4
Михальски
Дамян
33
Дитц
Максимилиан
2
Аста
Симон
5
Хаддади
Уссама
22
Вагнер
Роберт
14
Консбрух
Джомейн
10
Хргота
Бранимир
16
Петков
Лукас
30
Зиб
Арминдо
Оснабрюк
5-4-1
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Оснабрюк
Гройтер Фюрт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
0:2
Б2
0:0
Б2
0:2
Б2
3:0
Б2
5:1
Б2
4:2
Б2
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Среднее время на гол

37
112

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.7
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

52
100

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 10 (1) 0.36
Конте Кристиан 4 0.14
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.11
Dave Gnaase 3 0.11
Теше Роберт 1 0.04
Диаките Умар 1 0.04
Florian Kleinhansl 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Макридис Хараламбос 1 0.04
Lukas Kunze 1 0.04
Гьямфи Максвелл 1 0.04
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Айдини Басхким 0 0
Кюн Филипп 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 9 0.32
Хргота Бранимир 8 0.29
Грин Джулиан 4 (2) 0.14
Лемперте Тим 4 0.14
Абиама Диксон 3 0.11
Михальски Дамян 3 0.11
Аста Симон 2 0.07
Вагнер Роберт 1 0.04
Юнг Гидеон 1 0.04
Србени Деннис 1 0.04
Консбрух Джомейн 1 0.04
Хаддади Уссама 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюизанс Микаэль 7 2
Dave Gnaase 10 0
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 1 2
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Диаките Умар 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Вридт Квази 2 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Кюн Филипп 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Дитц Максимилиан 6 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Александр Цорнигер 3 1
Михальски Дамян 4 0
Хргота Бранимир 3 0
Аста Симон 3 0
Петков Лукас 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Србени Деннис 2 0
Майерхёфер Марко 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Гисельман Нико 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Абиама Диксон 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Гройтер Фюрт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
8
Оснабрюк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Гройтер Фюрт
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

27
9

Упущенные победы

7
22
Оснабрюк
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (6)
56% (15)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Гройтер Фюрт
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
48% (13)
41% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

28
9

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
20%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
20%
6
26%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
4
20%
5
22%
61-75
6
30%
6
26%
76-90

Забито

15
25
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
5
20%
31-45
2
13%
7
28%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
5
33%
3
12%
76-90

Пропущено

32
17
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
6%
2
12%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
6
19%
3
18%
31-45
7
22%
2
12%
46-60
8
25%
3
18%
61-75
5
16%
3
18%
76-90

Забито

26
37
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
2
8%
4
11%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
6
23%
8
22%
31-45
3
12%
10
27%
46-60
4
15%
7
19%
61-75
8
31%
4
11%
76-90

Пропущено

52
40
20 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 19
6
12%
3
8%
1-15
4
8%
8
20%
16-30
10
19%
9
23%
31-45
9
17%
3
8%
46-60
12
23%
8
20%
61-75
11
21%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2
Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2

Результаты матчей

Оснабрюк
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
8 раз 30%
1
13 раз 48%
2
6 раз 22%
0
5 раз 19%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
13
1
4
9
1.5
6
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
10
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
22
5
8
19
1.5
9
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Фортуна
 2:0 28 14 7 7 61 - 35 49
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 1:1 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Карлсруэ
 28 11 9 8 57 - 42 42
7.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
8.
Гройтер Фюрт
 0:2 28 11 6 11 38 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 1:1 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 28 9 3 16 30 - 41 30
17.
Кайзерслаутерн
 28 8 5 15 44 - 56 29
18.
Оснабрюк
 2:0 28 5 9 14 27 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
4.
Гройтер Фюрт
 0:2 14 8 3 3 26 - 16 27
5.
Ганновер 96
 1:1 14 7 6 1 30 - 14 27
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Фортуна
 2:0 14 7 3 4 25 - 18 24
8.
Шальке 04
 1:1 14 7 3 4 26 - 19 24
9.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 0:2 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 2:0 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 2:0 14 7 4 3 36 - 17 25
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 1:1 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 0:2 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Кайзерслаутерн
 14 2 4 8 18 - 27 10
16.
Оснабрюк
 2:0 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 1:1 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Герта Табакович Харис 18 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Оснабрюк
    Ничья
    Гройтер Фюрт
    3.55
    9.60
    Реклама, betcity.ru
    38.00
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Оснабрюк 2:0 Гройтер Фюрт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Оснабрюк
    Гройтер Фюрт
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный