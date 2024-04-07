Тур: 28. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
2:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолErik Engelhardt
15' Желтая карточкаЗиб Арминдо
2:0
21' ГолКонте Кристиан
43' Желтая карточкаХргота Бранимир
54' Желтая карточкаДитц Максимилиан
90'+5
Ход матча
3'
1:0
15'
21'
2:0
43'
54'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
5 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
224 Количество передач 562
-
36 Владение мячом, % 64
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
32
Jannes
Wulff
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
16
Петков
Лукас
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Jannes WulffПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Leander Popp
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Гройтер Фюрт
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Среднее время на гол
37
112
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.7
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
52
100
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|10 (1)
|0.36
|Конте Кристиан
|4
|0.14
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.11
|Dave Gnaase
|3
|0.11
|Теше Роберт
|1
|0.04
|Диаките Умар
|1
|0.04
|Florian Kleinhansl
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Макридис Хараламбос
|1
|0.04
|Lukas Kunze
|1
|0.04
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
|Айдини Басхким
|0
|0
|Кюн Филипп
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|9
|0.32
|Хргота Бранимир
|8
|0.29
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.14
|Лемперте Тим
|4
|0.14
|Абиама Диксон
|3
|0.11
|Михальски Дамян
|3
|0.11
|Аста Симон
|2
|0.07
|Вагнер Роберт
|1
|0.04
|Юнг Гидеон
|1
|0.04
|Србени Деннис
|1
|0.04
|Консбрух Джомейн
|1
|0.04
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюизанс Микаэль
|7
|2
|Dave Gnaase
|10
|0
|Айдини Басхким
|6
|1
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|6
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Кюн Филипп
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Дитц Максимилиан
|6
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Михальски Дамян
|4
|0
|Хргота Бранимир
|3
|0
|Аста Симон
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Майерхёфер Марко
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Гройтер Фюрт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
8
Оснабрюк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Гройтер Фюрт
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
27
9
Упущенные победы
7
22
Оснабрюк
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Гройтер Фюрт
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
25% (7)
36% (10)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
50% (14)
39% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
28
9
Упущенные победы
15
30
Голы по времени матча
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
15%
2
17%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
20
25
8 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
20%
2
8%
1-15
0
0%
5
20%
16-30
4
20%
6
24%
31-45
2
10%
1
4%
46-60
4
20%
5
20%
61-75
6
30%
6
24%
76-90
Забито
15
25
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
1
7%
2
8%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
27%
5
20%
31-45
2
13%
7
28%
46-60
2
13%
6
24%
61-75
5
33%
3
12%
76-90
Пропущено
32
17
12 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
6%
2
12%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
6
19%
3
18%
31-45
7
22%
2
12%
46-60
8
25%
3
18%
61-75
5
16%
3
18%
76-90
Забито
28
37
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
9 Не забивали 7
3
11%
4
11%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
6
21%
8
22%
31-45
3
11%
10
27%
46-60
4
14%
7
19%
61-75
8
29%
4
11%
76-90
Пропущено
52
42
20 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 20
18 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 20
6
12%
4
10%
1-15
4
8%
9
21%
16-30
10
19%
9
21%
31-45
9
17%
3
7%
46-60
12
23%
8
19%
61-75
11
21%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2
Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4
Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гройтер Фюрт - Веен Висбаден 2:0 Гройтер Фюрт - Фортуна 1:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2
Результаты матчей
Оснабрюк
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
1
13 раз 46%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
131
59
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
95
410
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
226
919
919
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6