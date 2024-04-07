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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Ганновер 96
1:1
Второй тайм: 88'
Шальке 04
0'
2' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
0:1
17' Гол
Форсан Эудраого
54' Желтая карточка
Аррей-Мби Брайт
58' Желтая карточка
Зегуйн Пауль
1:1
81' Гол в свои ворота
Зегуйн Пауль

Ход матча

2'
Фогльзаммер Андреас
 
17'
0:1
Форсан Эудраого
40'
Тойхерт Седрик
Фогльзаммер Андреас
 
54'
Аррей-Мби Брайт
 
58'
 
Зегуйн Пауль
62'
Шауб Луис
Кристиансен Макс
 
64'
 
Yusuf Kabadayi
Форсан Эудраого
78'
Lars Gindorf
Эрнст Себастьян
 
81'
Зегуйн Пауль
1:1
87'
 
Ласм Бриан
Keke Topp
87'
 
Идризи Бленди
Оуведжан Томас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Шальке 04
9.13
3.90
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4.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
10
Эрнст
Себастьян
8
Enzo
Leopold
13
Кристиансен
Макс
32
Фогльзаммер
Андреас
9
Nicolo
Tresoldi
16
Нильсен
Ховард
32
Мюллер
Мариус
27
Бруннер
Седрик
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
43
Форсан
Эудраого
7
Зегуйн
Пауль
2
Оуведжан
Томас
19
Караман
Кенан
42
Keke
Topp
9
Теродде
Симон
Ганновер 96
3-4-2-1
Шальке 04
4-3-1-2

История личных встреч

Ганновер 96
Шальке 04

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

28 матчей

25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед

История матчей

Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
ТМК
3:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
К
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:3
К
2:0

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.54
0.87

Среднее время на гол

58
103

Всего голов

34
18

Голов в среднем за матч

2.27
1.38

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

54
31

Голов в среднем за матч

1.93
1.11

Тотал матчей

2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

46
81

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 (6) 0.39
Нильсен Ховард 7 0.25
Фогльзаммер Андреас 6 0.21
Nicolo Tresoldi 6 0.21
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.14
Кён Деррик 3 0.11
Enzo Leopold 2 0.07
Шауб Луис 2 0.07
Нойман Фил 2 0.07
Муроя Сэй 2 0.07
Дем Янник 1 0.04
Кунце Фабиан 1 0.04
Эрнст Себастьян 1 0.04
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Lars Gindorf 0 0
Antonio Foti 0 0
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 9 (2) 0.32
Теродде Симон 5 (1) 0.18
Ласм Бриан 4 0.14
Yusuf Kabadayi 4 0.14
Полтер Себастьян 3 (1) 0.11
Оуведжан Томас 2 0.07
Каминьски Марцин 2 0.07
Keke Topp 2 0.07
Форсан Эудраого 2 0.07
Мёркин Дерри 1 0.04
Зегуйн Пауль 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Мор Тобиас 1 0.04
Темпельман Лино 1 0.04
Латца Данни 1 0.04
Дрекслер Доминик 1 0.04
Калаш Томаш 1 0.04
Чурлинов Дарко 1 0.04
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Дем Янник 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Фогльзаммер Андреас 4 0
Нойман Фил 4 0
Тойхерт Седрик 3 0
Кён Деррик 3 0
Аррей-Мби Брайт 3 0
Муроя Сэй 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 6 1
Мёркин Дерри 6 1
Зегуйн Пауль 7 0
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Караман Кенан 3 1
Yusuf Kabadayi 4 0
Полтер Себастьян 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Чурлинов Дарко 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Теродде Симон 1 0
Латца Данни 1 0
Калаш Томаш 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Соппи Брэндон 1 0
Темпельман Лино 1 0
Keke Topp 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Шальке 04
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
13
Ганновер 96
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Шальке 04
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

18
23
Ганновер 96
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
30% (8)
11% (3)
Шальке 04
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

28
36

Голы по времени матча

Забито

29
17
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
5
17%
1
6%
1-15
1
3%
3
18%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
9
31%
5
29%
29%
61-75
8
28%
3
18%
76-90

Пропущено

13
34
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
15%
4
12%
1-15
4
31%
7
21%
16-30
3
23%
5
15%
31-45
3
23%
8
24%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
0
0%
6
18%
76-90

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
4
19%
1
4%
1-15
6
29%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
1
5%
8
32%
61-75
5
24%
6
24%
76-90

Пропущено

22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
5
25%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
27%
5
25%
76-90

Забито

50
42
21 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
9
18%
2
5%
1-15
7
14%
5
12%
16-30
5
10%
7
17%
31-45
6
12%
6
14%
46-60
10
20%
13
31%
61-75
13
26%
9
21%
76-90

Пропущено

35
54
17 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 22
2
6%
6
11%
1-15
8
23%
11
20%
16-30
7
20%
7
13%
31-45
8
23%
13
24%
46-60
4
11%
6
11%
61-75
6
17%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2

Результаты матчей

Ганновер 96
Шальке 04

Точный счет

2:2
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 69%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

2:2
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
5:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
13 раз 48%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
6 раз 22%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
11
2
1.5
7
7
2
11
2.5
6
8
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
5
8
3
11
2.5
2
11
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
20
7
18
9
1.5
12
15
5
22
2.5
8
19
2
25
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Фортуна
 2:0 28 14 7 7 61 - 35 49
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 1:1 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Карлсруэ
 28 11 9 8 57 - 42 42
7.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
8.
Гройтер Фюрт
 0:2 28 11 6 11 38 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 1:1 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 0:2 28 9 3 16 30 - 41 30
17.
Кайзерслаутерн
 28 8 5 15 44 - 56 29
18.
Оснабрюк
 2:0 28 5 9 14 27 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
4.
Гройтер Фюрт
 0:2 14 8 3 3 26 - 16 27
5.
Ганновер 96
 1:1 14 7 6 1 30 - 14 27
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Фортуна
 2:0 14 7 3 4 25 - 18 24
8.
Шальке 04
 1:1 14 7 3 4 26 - 19 24
9.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 0:2 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 2:0 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 2:0 14 7 4 3 36 - 17 25
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 1:1 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 0:2 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Кайзерслаутерн
 14 2 4 8 18 - 27 10
16.
Оснабрюк
 2:0 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 0:2 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 1:1 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Герта Табакович Харис 18 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
  • 54'
    Аррей-Мби Брайт получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Шальке 04
9.13
3.90
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4.15
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Шальке 04
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