Тур: 28. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
1:1
Второй тайм: 88'
0'
2' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
0:1
17' ГолФорсан Эудраого
54' Желтая карточкаАррей-Мби Брайт
58' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
1:1
81' Гол в свои воротаЗегуйн Пауль
Ход матча
17'
0:1
54'
58'
81'
1:1
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
26
Калаш
Томаш
42
Keke
Topp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
-
-
25 Lars Gindorf
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Keke ToppНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Ганновер 96
Шальке 04
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
28 матчей
25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.54
0.87
Среднее время на гол
58
103
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
2.27
1.38
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
54
31
Голов в среднем за матч
1.93
1.11
Тотал матчей
2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
46
81
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11 (6)
|0.39
|Нильсен Ховард
|7
|0.25
|Фогльзаммер Андреас
|6
|0.21
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.21
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.14
|Кён Деррик
|3
|0.11
|Enzo Leopold
|2
|0.07
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Нойман Фил
|2
|0.07
|Муроя Сэй
|2
|0.07
|Дем Янник
|1
|0.04
|Кунце Фабиан
|1
|0.04
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Lars Gindorf
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|9 (2)
|0.32
|Теродде Симон
|5 (1)
|0.18
|Ласм Бриан
|4
|0.14
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.14
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.11
|Оуведжан Томас
|2
|0.07
|Каминьски Марцин
|2
|0.07
|Keke Topp
|2
|0.07
|Форсан Эудраого
|2
|0.07
|Мёркин Дерри
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Мор Тобиас
|1
|0.04
|Темпельман Лино
|1
|0.04
|Латца Данни
|1
|0.04
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Калаш Томаш
|1
|0.04
|Чурлинов Дарко
|1
|0.04
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кристиансен Макс
|4
|1
|Дем Янник
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Аррей-Мби Брайт
|3
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Зегуйн Пауль
|7
|0
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Караман Кенан
|3
|1
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Чурлинов Дарко
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
23% (3)
8% (1)
Шальке 04
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
13
Ганновер 96
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Шальке 04
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
18
23
Ганновер 96
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
30% (8)
11% (3)
Шальке 04
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
33% (9)
48% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
28
36
Голы по времени матча
Забито
29
17
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
5
17%
1
6%
1-15
1
3%
3
18%
16-30
4
14%
2
12%
31-45
2
7%
3
18%
46-60
9
31%
5
29%
29%
61-75
8
28%
3
18%
76-90
Пропущено
13
34
9 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
2
15%
4
12%
1-15
4
31%
7
21%
16-30
3
23%
5
15%
31-45
3
23%
8
24%
46-60
1
8%
4
12%
61-75
0
0%
6
18%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
4
19%
1
4%
1-15
6
29%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
1
5%
8
32%
61-75
5
24%
6
24%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
5
25%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
27%
5
25%
76-90
Забито
50
42
21 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
9
18%
2
5%
1-15
7
14%
5
12%
16-30
5
10%
7
17%
31-45
6
12%
6
14%
46-60
10
20%
13
31%
61-75
13
26%
9
21%
76-90
Пропущено
35
54
17 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 30
12 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 22
2
6%
6
11%
1-15
8
23%
11
20%
16-30
7
20%
7
13%
31-45
8
23%
13
24%
46-60
4
11%
6
11%
61-75
6
17%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2
Результаты матчей
Ганновер 96
Шальке 04
Точный счет
2:2
4 раза 31%
2:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 69%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%
7
1 раз 8%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
5:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
2:2
6 раз 22%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
5:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
13 раз 48%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
8 раз 30%
0
7 раз 26%
3
6 раз 22%
2
4 раза 15%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
112
77
211
68
112
212
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
77
58
311
211
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
207
189
1215
522
819
225
225
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|9
|3
|51 - 28
|57
|2.
|28
|17
|4
|7
|55 - 34
|55
|3.
|2:0
|28
|14
|7
|7
|61 - 35
|49
|4.
|28
|14
|6
|8
|53 - 39
|48
|5.
|1:1
|28
|11
|11
|6
|51 - 36
|44
|6.
|28
|11
|9
|8
|57 - 42
|42
|7.
|28
|11
|8
|9
|56 - 48
|41
|8.
|0:2
|28
|11
|6
|11
|38 - 41
|39
|9.
|28
|11
|6
|11
|43 - 48
|39
|10.
|28
|10
|7
|11
|38 - 52
|37
|11.
|28
|10
|6
|12
|39 - 48
|36
|12.
|1:1
|28
|9
|5
|14
|43 - 55
|32
|13.
|28
|8
|8
|12
|38 - 44
|32
|14.
|28
|9
|4
|15
|27 - 44
|31
|15.
|28
|8
|7
|13
|31 - 38
|31
|16.
|0:2
|28
|9
|3
|16
|30 - 41
|30
|17.
|28
|8
|5
|15
|44 - 56
|29
|18.
|2:0
|28
|5
|9
|14
|27 - 53
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|5
|0
|28 - 10
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|4.
|0:2
|14
|8
|3
|3
|26 - 16
|27
|5.
|1:1
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|6.
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|7.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|8.
|1:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|9.
|14
|6
|5
|3
|35 - 20
|23
|10.
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|11.
|0:2
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|14
|5
|4
|5
|18 - 24
|19
|15.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|16.
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|18.
|2:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|2:0
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|22 - 22
|18
|9.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 23
|13
|12.
|0:2
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|13.
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|14.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|15.
|14
|2
|4
|8
|18 - 27
|10
|16.
|2:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 33
|10
|17.
|0:2
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|1:1
|14
|2
|2
|10
|17 - 36
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6