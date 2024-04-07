Тур: 28. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
1:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
0:1
17' ГолФорсан Эудраого
54' Желтая карточкаАррей-Мби Брайт
58' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
1:1
81' Гол в свои воротаЗегуйн Пауль
90' Желтая карточкаТойхерт Седрик
90'+8
Ход матча
17'
0:1
54'
58'
81'
1:1
84'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
367 Количество передач 242
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
26
Калаш
Томаш
42
Keke
Topp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
-
-
25 Lars Gindorf
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Keke ToppНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Ганновер 96
Шальке 04
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
28 матчей
25%
14.3%
60.7%
7 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.54
0.87
Среднее время на гол
58
103
Всего голов
34
18
Голов в среднем за матч
2.27
1.38
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
54
31
Голов в среднем за матч
1.93
1.11
Тотал матчей
2.5
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
46
81
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11 (6)
|0.39
|Нильсен Ховард
|7
|0.25
|Фогльзаммер Андреас
|6
|0.21
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.21
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.14
|Кён Деррик
|3
|0.11
|Enzo Leopold
|2
|0.07
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Нойман Фил
|2
|0.07
|Муроя Сэй
|2
|0.07
|Дем Янник
|1
|0.04
|Кунце Фабиан
|1
|0.04
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Lars Gindorf
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|9 (2)
|0.32
|Теродде Симон
|5 (1)
|0.18
|Ласм Бриан
|4
|0.14
|Yusuf Kabadayi
|4
|0.14
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.11
|Оуведжан Томас
|2
|0.07
|Каминьски Марцин
|2
|0.07
|Keke Topp
|2
|0.07
|Форсан Эудраого
|2
|0.07
|Мёркин Дерри
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Мор Тобиас
|1
|0.04
|Темпельман Лино
|1
|0.04
|Латца Данни
|1
|0.04
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Калаш Томаш
|1
|0.04
|Чурлинов Дарко
|1
|0.04
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кристиансен Макс
|4
|1
|Дем Янник
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Аррей-Мби Брайт
|3
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Зегуйн Пауль
|7
|0
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Караман Кенан
|3
|1
|Yusuf Kabadayi
|4
|0
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Чурлинов Дарко
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Теродде Симон
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Соппи Брэндон
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Шальке 04
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
15
Ганновер 96
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Шальке 04
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
18
23
Ганновер 96
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (17)
29% (8)
11% (3)
Шальке 04
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
32% (9)
50% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
28
38
Голы по времени матча
Забито
29
19
10 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
5
17%
1
5%
1-15
1
3%
4
21%
16-30
4
14%
2
11%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
9
31%
5
26%
61-75
8
28%
4
21%
76-90
Пропущено
15
34
10 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
13%
4
12%
1-15
5
33%
7
21%
16-30
3
20%
5
15%
31-45
3
20%
8
24%
46-60
1
7%
4
12%
61-75
1
7%
6
18%
76-90
Забито
21
25
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 17
4
19%
1
4%
1-15
6
29%
2
8%
16-30
1
5%
5
20%
31-45
4
19%
3
12%
46-60
1
5%
8
32%
61-75
5
24%
6
24%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
4
18%
4
20%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
5
23%
5
25%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
27%
5
25%
76-90
Забито
50
44
21 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
9
18%
2
5%
1-15
7
14%
6
14%
16-30
5
10%
7
16%
31-45
6
12%
6
14%
46-60
10
20%
13
30%
30%
61-75
13
26%
10
23%
76-90
Пропущено
37
54
18 В 1-м тайме 24
19 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
2
5%
6
11%
1-15
9
24%
11
20%
16-30
7
19%
7
13%
31-45
8
22%
13
24%
46-60
4
11%
6
11%
61-75
7
19%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1
Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Шальке 04
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Гутерслох - Шальке 04 0:1 Герта - Шальке 04 5:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Магдебург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2
Результаты матчей
Ганновер 96
Шальке 04
Точный счет
2:2
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 64%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
5:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:2
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
5:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
13 раз 46%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
1
9 раз 32%
0
7 раз 25%
3
6 раз 21%
2
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
113
77
212
68
113
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
77
59
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
217
1810
1216
523
820
226
226
127
127
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6