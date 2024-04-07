Тур: 28. Стадион: Эсприт-Арена.
2:0
Второй тайм: 87'
0'
26' Желтая карточкаКлаус Феликс
35' Желтая карточкаИйоха Эммануэль
1:0
42' ГолКлаус Феликс
51' Желтая карточкаHasan Kurucay
2:0
55' ПенальтиЦолис Христос
Ход матча
26'
35'
42'
1:0
51'
55'
2:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Донкор АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
44 Johan GomezНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Фортуна
Айнтрахт Бр
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.73
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.45
1.55
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
58
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цолис Христос
|18 (4)
|0.64
|Вермейж Винсент
|9 (1)
|0.32
|Танака Ао
|6
|0.21
|Клаус Феликс
|6
|0.21
|Энгельхардт Янник
|3
|0.11
|Нимиц Йона
|3
|0.11
|Аппелькамп Синта
|2
|0.07
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.07
|Де Вейс Йорди
|2
|0.07
|Мустафа Сулиман
|2
|0.07
|Циммерман Маттиас
|1
|0.04
|Ястржембски Деннис
|1
|0.04
|Сиберт Джамиль
|1
|0.04
|Гинчек Даниэль
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Учино Такаси
|1
|0.04
|Ийоха Эммануэль
|1
|0.04
|Николя Гавори
|0
|0
|Дафернер Кристоф
|0
|0
|Обердорф Тим
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|6
|0.21
|Филипп Райан
|5
|0.18
|Hasan Kurucay
|4 (3)
|0.14
|Бисакшич Эрмин
|4
|0.14
|Уджа Энтони
|3
|0.11
|Крюгер Флориан
|2
|0.07
|Johan Gomez
|2
|0.07
|Краусе Робин
|1
|0.04
|Хельгасон Торир
|1
|0.04
|Донкор Антон
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельхардт Янник
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|5
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|5
|0
|Клаус Феликс
|4
|0
|Вермейж Винсент
|4
|0
|Ийоха Эммануэль
|4
|0
|Цолис Христос
|4
|0
|Сиберт Джамиль
|4
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|1
|1
|Учино Такаси
|2
|0
|Зоботка Марсель
|2
|0
|Ястржембски Деннис
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|2
|0
|Нимиц Йона
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Обердорф Тим
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Куарши Джошуа
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|6
|2
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Hasan Kurucay
|4
|2
|Краусе Робин
|7
|0
|Бисакшич Эрмин
|5
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Айнтрахт Бр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
3
Фортуна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Айнтрахт Бр
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
31% (4)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
33
19
Фортуна
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
19% (5)
41% (11)
Айнтрахт Бр
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (4)
33% (9)
52% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
39
22
Голы по времени матча
Забито
23
10
10 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 1
15 Не забивали 21
3
13%
0
0%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
1
4%
1
10%
31-45
7
30%
5
50%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
3
13%
3
30%
76-90
Пропущено
18
22
11 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
4
22%
2
9%
1-15
5
28%
7
32%
16-30
2
11%
7
32%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
2
11%
4
18%
61-75
1
6%
2
9%
76-90
Забито
36
21
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
5
14%
5
24%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
8
22%
3
14%
31-45
7
19%
1
5%
46-60
6
17%
4
19%
61-75
8
22%
5
24%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
4
25%
76-90
Забито
59
31
25 В 1-м тайме 12
34 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 10
8
14%
5
16%
1-15
8
14%
3
10%
16-30
9
15%
4
13%
31-45
14
24%
6
19%
46-60
9
15%
5
16%
61-75
11
19%
8
26%
76-90
Пропущено
35
38
20 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 22
4
11%
5
13%
1-15
9
26%
8
21%
16-30
7
20%
11
29%
31-45
7
20%
2
5%
46-60
4
11%
6
16%
61-75
4
11%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4
Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1
Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4
Результаты матчей
Фортуна
Айнтрахт Бр
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
10 раз 37%
1
9 раз 33%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
58
59
310
212
211
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
67
113
310
86
112
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
234
Больше Меньше
1710
1611
819
1116
324
621
126
324
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|16
|9
|3
|51 - 28
|57
|2.
|28
|17
|4
|7
|55 - 34
|55
|3.
|2:0
|28
|14
|7
|7
|61 - 35
|49
|4.
|28
|14
|6
|8
|53 - 39
|48
|5.
|1:1
|28
|11
|11
|6
|51 - 36
|44
|6.
|28
|11
|9
|8
|57 - 42
|42
|7.
|28
|11
|8
|9
|56 - 48
|41
|8.
|0:2
|28
|11
|6
|11
|38 - 41
|39
|9.
|28
|11
|6
|11
|43 - 48
|39
|10.
|28
|10
|7
|11
|38 - 52
|37
|11.
|28
|10
|6
|12
|39 - 48
|36
|12.
|1:1
|28
|9
|5
|14
|43 - 55
|32
|13.
|28
|8
|8
|12
|38 - 44
|32
|14.
|28
|9
|4
|15
|27 - 44
|31
|15.
|28
|8
|7
|13
|31 - 38
|31
|16.
|0:2
|28
|9
|3
|16
|30 - 41
|30
|17.
|28
|8
|5
|15
|44 - 56
|29
|18.
|2:0
|28
|5
|9
|14
|27 - 53
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|5
|0
|28 - 10
|32
|2.
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|4.
|0:2
|14
|8
|3
|3
|26 - 16
|27
|5.
|1:1
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|6.
|14
|8
|1
|5
|27 - 22
|25
|7.
|2:0
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|8.
|1:1
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|9.
|14
|6
|5
|3
|35 - 20
|23
|10.
|14
|6
|3
|5
|24 - 20
|21
|11.
|0:2
|14
|6
|3
|5
|20 - 17
|21
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|14
|5
|4
|5
|18 - 24
|19
|15.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|16.
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|18.
|2:0
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|2:0
|14
|7
|4
|3
|36 - 17
|25
|3.
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 26
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|7.
|14
|5
|3
|6
|20 - 28
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|22 - 22
|18
|9.
|1:1
|14
|4
|5
|5
|21 - 22
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|11.
|13
|3
|4
|6
|21 - 23
|13
|12.
|0:2
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|13.
|14
|3
|2
|9
|9 - 23
|11
|14.
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|15.
|14
|2
|4
|8
|18 - 27
|10
|16.
|2:0
|14
|2
|4
|8
|14 - 33
|10
|17.
|0:2
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|1:1
|14
|2
|2
|10
|17 - 36
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Герта
|Табакович Харис
|18 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|15 (1)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|10
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 6