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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Фортуна
2:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
26' Желтая карточка
Клаус Феликс
35' Желтая карточка
Ийоха Эммануэль
1:0
42' Гол
Клаус Феликс
51' Желтая карточка
Hasan Kurucay
2:0
55' Пенальти
Цолис Христос
90' Желтая карточка
Учино Такаси
90'+4

Ход матча

26'
Клаус Феликс
 
35'
Ийоха Эммануэль
 
42'
Клаус Феликс
(Аппелькамп Синта)
1:0
51'
 
Hasan Kurucay
55'
Цолис Христос
2:0
62'
 
Финнделл Хампус
Хельгасон Торир
62'
 
Johan Gomez
Кауфманн Фабио
62'
 
Тауэр Никлас
Крюгер Флориан
75'
 
Амин Юссеф
Краусе Робин
75'
 
Уджа Энтони
Hasan Kurucay
77'
Дафернер Кристоф
Вермейж Винсент
 
77'
Нимиц Йона
Клаус Феликс
 
87'
Учино Такаси
Ийоха Эммануэль
 
87'
Зоботка Марсель
Цолис Христос
 
90'
Де Вейс Йорди
Сиберт Джамиль
 
90'
Учино Такаси
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 613 Количество передач 395
  • 59 Владение мячом, % 41
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
20
Сиберт
Джамиль
19
Ийоха
Эммануэль
6
Энгельхардт
Янник
11
Клаус
Феликс
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
23
Аппелькамп
Синта
7
Цолис
Христос
9
Вермейж
Винсент
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
3
Декарли
Сауло
29
Hasan
Kurucay
39
Краусе
Робин
18
Риттмюллер
Марвин
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
19
Донкор
Антон
9
Филипп
Райан
10
Крюгер
Флориан
Фортуна
4-1-4-1
Айнтрахт Бр
3-1-4-2

История личных встреч

Фортуна
Айнтрахт Бр

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 победы

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:4
ТМК
0:1
Б2
3:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
1:1
Б3
5:5
Б3
2:1
РЛС
1:1
РЛС
1:1

Голы

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.73

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.45
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
58

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цолис Христос 18 (4) 0.64
Вермейж Винсент 9 (1) 0.32
Танака Ао 6 0.21
Клаус Феликс 6 0.21
Энгельхардт Янник 3 0.11
Нимиц Йона 3 0.11
Аппелькамп Синта 2 0.07
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.07
Де Вейс Йорди 2 0.07
Мустафа Сулиман 2 0.07
Циммерман Маттиас 1 0.04
Ястржембски Деннис 1 0.04
Сиберт Джамиль 1 0.04
Гинчек Даниэль 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Учино Такаси 1 0.04
Ийоха Эммануэль 1 0.04
Николя Гавори 0 0
Дафернер Кристоф 0 0
Обердорф Тим 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 6 0.21
Филипп Райан 5 0.18
Hasan Kurucay 4 (3) 0.14
Бисакшич Эрмин 4 0.14
Уджа Энтони 3 0.11
Крюгер Флориан 2 0.07
Johan Gomez 2 0.07
Краусе Робин 1 0.04
Хельгасон Торир 1 0.04
Донкор Антон 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельхардт Янник 8 0
Де Вейс Йорди 5 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 5 0
Клаус Феликс 4 0
Вермейж Винсент 4 0
Ийоха Эммануэль 4 0
Цолис Христос 4 0
Сиберт Джамиль 4 0
Учино Такаси 3 0
Николя Гавори 3 0
Циммерман Маттиас 1 1
Зоботка Марсель 2 0
Ястржембски Деннис 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 2 0
Нимиц Йона 2 0
Daniel Thioune 1 0
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Обердорф Тим 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Куарши Джошуа 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 6 2
Кауфманн Фабио 8 0
Hasan Kurucay 4 2
Краусе Робин 7 0
Бисакшич Эрмин 5 0
Иванов Роберт 5 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0

Результаты матчей

Фортуна
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Айнтрахт Бр
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
3
Фортуна
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Айнтрахт Бр
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (4)
71% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

33
19
Фортуна
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (9)
21% (6)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)
Айнтрахт Бр
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (4)
32% (9)
54% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

39
22

Голы по времени матча

Забито

25
10
11 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 1
15 Не забивали 22
3
12%
0
0%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
2
8%
1
10%
31-45
8
32%
5
50%
46-60
3
12%
1
10%
61-75
3
12%
3
30%
76-90

Пропущено

18
24
11 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 14
4
22%
2
8%
1-15
5
28%
7
29%
29%
16-30
2
11%
8
33%
31-45
4
22%
1
4%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
1
6%
2
8%
76-90

Забито

36
21
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
5
14%
5
24%
1-15
2
6%
3
14%
16-30
8
22%
3
14%
31-45
7
19%
1
5%
46-60
6
17%
4
19%
61-75
8
22%
5
24%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
0
0%
3
19%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
5
29%
29%
4
25%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
2
12%
2
13%
61-75
3
18%
4
25%
76-90

Забито

61
31
26 В 1-м тайме 12
35 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 9
4 Не забивали 11
8
13%
5
16%
1-15
8
13%
3
10%
16-30
10
16%
4
13%
31-45
15
25%
6
19%
46-60
9
15%
5
16%
61-75
11
18%
8
26%
76-90

Пропущено

35
40
20 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 23
4
11%
5
13%
1-15
9
26%
8
20%
16-30
7
20%
12
30%
31-45
7
20%
3
8%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
4
11%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Фортуна 4:0 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Фортуна - Алмере Сити 0:2 Оснабрюк - Фортуна 0:4
Фортуна - Гамбург 2:0 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Фортуна - Ганза 2:0 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Падерборн - Фортуна 4:3 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Герта - Фортуна 2:2 Арминия - Фортуна 2:2 Дордрехт - Фортуна 2:6 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 Магдебург - Фортуна 2:3 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Нюрнберг - Фортуна 0:5
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1
Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4

Результаты матчей

Фортуна
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:5
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:5
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
7 раз 25%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
3 раза 11%
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
5
9
3
11
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
8
11
3
1.5
3
11
8
6
2.5
1
13
4
10
3.5
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
17
11
17
11
1.5
8
20
11
17
2.5
3
25
6
22
3.5
1
27
3
25
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 28 16 9 3 51 - 28 57
2.
Хольштайн Киль
 28 17 4 7 55 - 34 55
3.
Фортуна
 28 14 7 7 61 - 35 49
4.
Гамбург
 28 14 6 8 53 - 39 48
5.
Ганновер 96
 28 11 11 6 51 - 36 44
6.
Карлсруэ
 28 11 9 8 57 - 42 42
7.
Герта
 28 11 8 9 56 - 48 41
8.
Гройтер Фюрт
 28 11 6 11 38 - 41 39
9.
Падерборн
 28 11 6 11 43 - 48 39
10.
Нюрнберг
 28 10 7 11 38 - 52 37
11.
Эльвeрсберг
 28 10 6 12 39 - 48 36
12.
Шальке 04
 28 9 5 14 43 - 55 32
13.
Магдебург
 28 8 8 12 38 - 44 32
14.
Ганза
 28 9 4 15 27 - 44 31
15.
Веен Висбаден
 28 8 7 13 31 - 38 31
16.
Айнтрахт Бр
 28 9 3 16 30 - 41 30
17.
Кайзерслаутерн
 28 8 5 15 44 - 56 29
18.
Оснабрюк
 28 5 9 14 27 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 14 9 5 0 28 - 10 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
4.
Гройтер Фюрт
 14 8 3 3 26 - 16 27
5.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
6.
Хольштайн Киль
 14 8 1 5 27 - 22 25
7.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
8.
Шальке 04
 14 7 3 4 26 - 19 24
9.
Герта
 14 6 5 3 35 - 20 23
10.
Магдебург
 14 6 3 5 24 - 20 21
11.
Айнтрахт Бр
 14 6 3 5 20 - 17 21
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 14 5 3 6 21 - 23 18
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 13 4 5 4 14 - 15 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 14 7 4 3 36 - 17 25
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 21 - 26 18
6.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
7.
Нюрнберг
 14 5 3 6 20 - 28 18
8.
Гамбург
 14 4 6 4 22 - 22 18
9.
Ганновер 96
 14 4 5 5 21 - 22 17
10.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
11.
Карлсруэ
 13 3 4 6 21 - 23 13
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Ганза
 14 3 2 9 9 - 23 11
14.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
15.
Кайзерслаутерн
 14 2 4 8 18 - 27 10
16.
Оснабрюк
 14 2 4 8 14 - 33 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Герта Табакович Харис 18 (4)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Нюрнберг Узун Кан 15 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Оснабрюк Dave Gnaase 10
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 6
Весь список
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