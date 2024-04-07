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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Ювентус
1:0
Первый тайм: 38'
Фиорентина
0'
1:0
21' Гол
Гатти Федерико
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Влахович Душан

Ход матча

21'
Гатти Федерико
1:0
32'
Влахович Душан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 140
Ювентус 92.1% (129)
X 5% (7)
Фиорентина 2.9% (4)
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Ювентус
Ничья
Фиорентина
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
6
Данило
Луис
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
9
Влахович
Душан
7
Кьеза
Федерико
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
38
Мандрагора
Роландо
5
Бонавентура
Джакомо
10
Гонсалес
Николас
72
Барак
Антонин
99
Куаме
Кристиан
20
Белотти
Андреа
Ювентус
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Фиорентина

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

38 матчей

57.9%
26.3%
15.8%
22 победы 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.7%
42.1%
13.2%
17 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.5%
42.1%
18.4%
15 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:2
К
0:3
К
1:2
СA
0:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:5
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.58
1.37

Среднее время на гол

57
65

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.68
0.89

Среднее время на гол

131
100

Всего голов

43
43

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

79
79

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (2) 0.52
Кьеза Федерико 7 (1) 0.23
Рабио Адриен 4 0.13
Гатти Федерико 4 0.13
Милик Аркадиуш 3 0.1
Камбьясо Андреа 2 0.06
Ругани Даниэле 2 0.06
Бремер Глейсон 2 0.06
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Йылдыз Кенан 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 7 0.23
Гонсалес Николас 7 (1) 0.23
Бельтран Лукас 6 (1) 0.2
Мартинес Лукас II 4 0.13
Мандрагора Роландо 3 0.1
Раньери Лука 3 0.1
Дункан Альфред 2 0.07
Нзола М'Бала 2 (1) 0.07
Бираги Кристиано 1 0.03
Кайоде Майкл 1 0.03
Соттиль Риккардо 1 0.03
Белотти Андреа 1 0.03
Куаме Кристиан 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Барак Антонин 1 0.03
Брекало Йосип 1 0.03
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влахович Душан 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Камбьясо Андреа 7 0
Данило Луис 6 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Гатти Федерико 6 0
Милик Аркадиуш 2 1
Веа Тимоти 3 0
Массимилиано Аллегри 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Боэнде Джозеф 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 12 0
Бираги Кристиано 8 0
Мартинес Лукас II 6 0
Иконе Жонатан 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Бельтран Лукас 5 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Фиорентина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
5
Ювентус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

19
26
Ювентус
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Фиорентина
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

22
15
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
14%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
5
23%
3
20%
61-75
4
18%
2
13%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
10%
3
18%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
40%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

23
27
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
17%
3
11%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
8
35%
7
26%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
15%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Забито

45
42
17 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
7
16%
7
17%
1-15
6
13%
8
19%
16-30
4
9%
5
12%
31-45
8
18%
7
17%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
12
27%
9
21%
76-90

Пропущено

23
35
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 23
3
13%
6
17%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
5
22%
4
11%
31-45
3
13%
9
26%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
4
17%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2
Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2
Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Ювентус
Фиорентина

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
9
6
3
12
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
8
7
1.5
4
10
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
20
9
14
16
1.5
13
16
5
25
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 1:0 Заявка 31 18 8 5 45 - 24 62
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
7.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
8.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 0:1 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
14.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
15.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
16.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 1:0 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 0:1 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
12.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
14.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 1:0 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 0:1 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Гонсалес из центра поля выполнил неудачную передачу на ход Кайоде по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 35'
    Довольно неплохо в первом тайме работает сегодня "Ювентус", что уже давно не было у команды Массимилиано Аллегри. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Камбьясо в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Барака. "Фиорентина" вновь не смогла быстро разыграть стандарт. 
  • Видеоповтор
    33'
    А вот теперь уже у "Ювентуса" в третий раз за матч отменили гол из-за офсайда. В момент подачи к линии вратарской в исполнении Кьезы Маккенни немного залез в офсайд. 
  • Офсайд
    32'
    Кьеза с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Маккенни головой сбросил мяч практически в центр вратарской на Влаховича, Душан опередил Миленковича и в касание отправил мяч в сетку. 
  • 31'
    Гонсалес совершил рывок вперёд по правому флангу, но затем Николас при смещении в штрафную площадь поскользнулся и в итоге потерял мяч. 
  • 30'
    Очень медленно играет сегодня "Фиорентина", при таком футболе и плотной обороне "Ювентуса" будет очень проблематично как-то обострять ситуацию на поле. 
  • 29'
    Бонавентура с правой половины поля выполнил заброс на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Белотти под давлением Гатти в итоге никак не мог сохранить его в игре.
  • 28'
    Кайоде из центра поля выполнил неудачную передачу на ход Белотти к ближнему углу штрафной площади, Бремер без особого труда в итоге перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Локателли перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Куаме. 
  • 26'
    Не получается по-прежнему у "Фиорентины" перестроиться на более атакующую игру, а при таком счёте уже пора бы как-то добавлять. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Рабио в центре поля нарушил правила против Барака. "Фиорентина" довольно долго разыгрывала стандарт. 
  • 24'
    С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади, Миленкович грамотно поставил корпус Камбьясо и тем самым дал время Терраччиано спокойно сыграть на выходе. 
  • 23'
    Рабио с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, Терраччиано в итоге спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 22'
    Федерико Ла Пенна послушал судей из комнаты VAR и в итоге убедился, что с третьей попытки "Ювентус" забил мяч в ворота "Фиорентины" по правилам. 
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    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Гатти!!! Костич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бремер головой пробил в левый угол ворот, мяч попал в штангу, но первым на добивании из вратарской сыграл Гатти и уже на этот раз Федерико по правилам отправил мяч в сетку. 
    • 20'
      Поднялся Бираги после паузы, попытается Кристиано разбегаться и вернуться в игру. 
    • 19'
      С коленом проблемы возникли у Бираги, для "Фиорентины" это может быть довольно большая потеря. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Бираги досталось в борьбе за мяч на правом фланге с Маккенни в игровом эпизоде, вышли на поле врачи "Фиорентины", пауза в игре. 
    • 17'
      Барак попытался разогнать атаку по левой половине поля, Локателли хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 16'
      Довольно медленно "Фиорентина" работает с мячом пока что, это как раз также очень сильно помогает "Ювентусу" держать плотную оборону. 
    • 15'
      Вновь "лилии" катают мяч в центре поля, а вот дальше продвинуться у команды Винченцо Итальяно не получается. 
    • 14'
      Не получается у "Фиорентины" пока что никак выстраивать свои атаки сегодня, очень редко гости выбираются на половину поля соперника. 
    • 13'
      Два быстрых гола "Ювентус" в итоге забил из офсайда, надо быть внимательнее при открывании у ворот соперника игрокам туринского клуба. 
    • Офсайд
      12'
      Кьеза на этот раз разыграл корнер с Костичем, далее Филип с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Гатти при ударе в касание зарядил мяч в перекладину, Федерико при этом был в офсайде, далее Влахович сыграл на добивании из офсайда и мяч во вратарской ещё задел Бремера, который за компанию также был в офсайде. 
    • Угловой
      11'
      Кьеза с углового выполнил подачу к центру штрафной площади, игроки "Фиорентины" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • 10'
      Костич с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Куаме отработал в обороне и выбил мяч на угловой. 
    • 9'
      "Ювентус" пока что готов работать временами без мяча, но при этом туринский клуб регулярно старается идти в высокий прессинг. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Кьеза с левого фланга ворвался в штрафную площадь, но в борьбе с Кайоде Федерико далековато отпустил от себя мяч, а затем уже один из лидеров "Ювентуса" нарушил правила против Гонсалеса. 
    • Видеоповтор
      7'
      Судьи из комнаты VAR проверили положение Маккенни очень быстро в момент передачи и подтвердили, что Уэстон был в офсайде. 
    • Офсайд
      6'
      Костич совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил заброс в центр штрафной площади, Раньери головой выбил мяч на правую половину поля, Гатти сразу же головой вернул мяч в центр штрафной, Маккенни быстро пробил точно в правый угол ворот, но боковой арбитр сразу показал, что был офсайд. 
    • 5'
      Гатти из аута вбросил мяч к ближнему углу вратарской, Влахович под давлением соперника головой сбросил мяч к центру штрафной, где уже никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • 4'
      Гатти с правого фланга выполнил заброс в штрафную площадь, после рикошета защитники "Фиорентины" выбили мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Кьеза в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Миленковича. Игроки "Фиорентины" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 2'
      Достаточно спокойно начинается наша игра, пока что "Фиорентина" даже больше времени работает с мячом, но дальше центра поля гостям продвинуться крайне проблематично. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Турине. "Ювентус" играет довольно нестабильно, как и "Фиорентина", а поэтому в этом противостоянии может быть любой исход. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Фиорентина

    Исход игры
    Ювентус
    92.3% (131)
    Ничья
    4.9% (7)
    Фиорентина
    2.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (70)
    Меньше
    41.18% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    59.66% (71)
    Нет
    40.34% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    43.7% (62)
    1:0 Ювентус
    21.8% (31)
    2:0 Ювентус
    10.6% (15)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    3:1 Ювентус
    2.1% (3)
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    Ювентус
    Фиорентина
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