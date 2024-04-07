Тур: 31. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Ла Пенья Федерико
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
21'
1:0
32'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Рабио
Адриен
11
Костич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
-
11 Костич ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
-
33 Джало ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йылдыз КенанНападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
История личных встреч
Ювентус
Фиорентина
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
38 матчей
57.9%
26.3%
15.8%
22 победы 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.7%
42.1%
13.2%
17 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.5%
42.1%
18.4%
15 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.58
1.37
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.68
0.89
Среднее время на гол
131
100
Всего голов
43
43
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
79
79
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|16 (2)
|0.52
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.23
|Рабио Адриен
|4
|0.13
|Гатти Федерико
|4
|0.13
|Милик Аркадиуш
|3
|0.1
|Камбьясо Андреа
|2
|0.06
|Ругани Даниэле
|2
|0.06
|Бремер Глейсон
|2
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|1
|0.03
|Йылдыз Кенан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.23
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.23
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.2
|Мартинес Лукас II
|4
|0.13
|Мандрагора Роландо
|3
|0.1
|Раньери Лука
|3
|0.1
|Дункан Альфред
|2
|0.07
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.07
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Кайоде Майкл
|1
|0.03
|Соттиль Риккардо
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|1
|0.03
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|Иконе Жонатан
|1
|0.03
|Барак Антонин
|1
|0.03
|Брекало Йосип
|1
|0.03
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влахович Душан
|6
|1
|Бремер Глейсон
|7
|0
|Камбьясо Андреа
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Гатти Федерико
|6
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Веа Тимоти
|3
|0
|Массимилиано Аллегри
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|12
|0
|Бираги Кристиано
|8
|0
|Мартинес Лукас II
|6
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Бельтран Лукас
|5
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Фиорентина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
5
Ювентус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
19
26
Ювентус
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Фиорентина
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
24
31
Голы по времени матча
Забито
22
15
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
14%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
5
23%
3
20%
61-75
4
18%
2
13%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
10%
3
18%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
40%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
23
27
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
17%
3
11%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
8
35%
7
26%
76-90
Пропущено
13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
15%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Забито
45
42
17 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
7
16%
7
17%
1-15
6
13%
8
19%
16-30
4
9%
5
12%
31-45
8
18%
7
17%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
12
27%
9
21%
76-90
Пропущено
23
35
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 23
3
13%
6
17%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
5
22%
4
11%
31-45
3
13%
9
26%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
4
17%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2
Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2
Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1
Результаты матчей
Ювентус
Фиорентина
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
123
69
96
312
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
86
87
410
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
209
1416
1316
525
623
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|1:0 Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|37 - 34
|46
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10.
|0:1 Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|34 - 41
|42
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|14.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|15.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|16.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|25 - 47
|28
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|25 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|1:0 Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|1:0 Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Фиорентина
Исход игры
Ювентус
92.3% (131)
Ничья
4.9% (7)
Фиорентина
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (70)
Меньше
41.18% (49)
Обе команды забьют
Да
59.66% (71)
Нет
40.34% (48)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
43.7% (62)
1:0 Ювентус
21.8% (31)
2:0 Ювентус
10.6% (15)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Ювентус
2.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!