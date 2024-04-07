Очень медленно играет сегодня "Фиорентина", при таком футболе и плотной обороне "Ювентуса" будет очень проблематично как-то обострять ситуацию на поле.

Гонсалес совершил рывок вперёд по правому флангу, но затем Николас при смещении в штрафную площадь поскользнулся и в итоге потерял мяч.

Кьеза с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Маккенни головой сбросил мяч практически в центр вратарской на Влаховича, Душан опередил Миленковича и в касание отправил мяч в сетку.

А вот теперь уже у "Ювентуса" в третий раз за матч отменили гол из-за офсайда. В момент подачи к линии вратарской в исполнении Кьезы Маккенни немного залез в офсайд.

Камбьясо в борьбе за мяч в центре поля нарушил правила против Барака. "Фиорентина" вновь не смогла быстро разыграть стандарт.

Довольно неплохо в первом тайме работает сегодня "Ювентус", что уже давно не было у команды Массимилиано Аллегри.

Гонсалес из центра поля выполнил неудачную передачу на ход Кайоде по правому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

Федерико Ла Пенна послушал судей из комнаты VAR и в итоге убедился, что с третьей попытки "Ювентус" забил мяч в ворота "Фиорентины" по правилам.

Рабио с левой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, Терраччиано в итоге спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади, Миленкович грамотно поставил корпус Камбьясо и тем самым дал время Терраччиано спокойно сыграть на выходе.

Рабио в центре поля нарушил правила против Барака. "Фиорентина" довольно долго разыгрывала стандарт.

Не получается по-прежнему у "Фиорентины" перестроиться на более атакующую игру, а при таком счёте уже пора бы как-то добавлять.

Локателли перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Куаме.

Кайоде из центра поля выполнил неудачную передачу на ход Белотти к ближнему углу штрафной площади, Бремер без особого труда в итоге перехватил мяч.

Бонавентура с правой половины поля выполнил заброс на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Белотти под давлением Гатти в итоге никак не мог сохранить его в игре.

21' ГО-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Гатти!!! Костич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бремер головой пробил в левый угол ворот, мяч попал в штангу, но первым на добивании из вратарской сыграл Гатти и уже на этот раз Федерико по правилам отправил мяч в сетку.

20' Поднялся Бираги после паузы, попытается Кристиано разбегаться и вернуться в игру.

19' С коленом проблемы возникли у Бираги, для "Фиорентины" это может быть довольно большая потеря.

18' Бираги досталось в борьбе за мяч на правом фланге с Маккенни в игровом эпизоде, вышли на поле врачи "Фиорентины", пауза в игре.

17' Барак попытался разогнать атаку по левой половине поля, Локателли хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

16' Довольно медленно "Фиорентина" работает с мячом пока что, это как раз также очень сильно помогает "Ювентусу" держать плотную оборону.

15' Вновь "лилии" катают мяч в центре поля, а вот дальше продвинуться у команды Винченцо Итальяно не получается.

14' Не получается у "Фиорентины" пока что никак выстраивать свои атаки сегодня, очень редко гости выбираются на половину поля соперника.

13' Два быстрых гола "Ювентус" в итоге забил из офсайда, надо быть внимательнее при открывании у ворот соперника игрокам туринского клуба.