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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Ювентус
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 49
Ювентус 93.9% (46)
X 4.1% (2)
Фиорентина 2% (1)
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Ювентус
Ничья
Фиорентина
1.84
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Ювентус
Фиорентина

История личных встреч

Ювентус
Фиорентина

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
28%
4%
17 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
32%
8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед

38 матчей

57.9%
26.3%
15.8%
22 победы 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.7%
42.1%
13.2%
17 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.5%
42.1%
18.4%
15 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:0
К
2:0
К
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
3:2
К
0:3
К
1:2
СA
0:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
1:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
0:5
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3

Голы

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.58
1.37

Среднее время на гол

57
65

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.68
0.89

Среднее время на гол

131
100

Всего голов

43
43

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

79
79

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 15 (2) 0.5
Кьеза Федерико 7 (1) 0.23
Рабио Адриен 4 0.13
Милик Аркадиуш 3 0.1
Гатти Федерико 3 0.1
Камбьясо Андреа 2 0.07
Ругани Даниэле 2 0.07
Бремер Глейсон 2 0.07
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Йылдыз Кенан 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 7 0.24
Гонсалес Николас 7 (1) 0.24
Бельтран Лукас 6 (1) 0.21
Мартинес Лукас II 4 0.14
Мандрагора Роландо 3 0.1
Раньери Лука 3 0.1
Дункан Альфред 2 0.07
Нзола М'Бала 2 (1) 0.07
Бираги Кристиано 1 0.03
Кайоде Майкл 1 0.03
Соттиль Риккардо 1 0.03
Белотти Андреа 1 0.03
Куаме Кристиан 1 0.03
Иконе Жонатан 1 0.03
Барак Антонин 1 0.03
Брекало Йосип 1 0.03
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влахович Душан 6 1
Бремер Глейсон 7 0
Камбьясо Андреа 7 0
Данило Луис 6 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Гатти Федерико 6 0
Милик Аркадиуш 2 1
Веа Тимоти 3 0
Массимилиано Аллегри 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Боэнде Джозеф 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 12 0
Бираги Кристиано 8 0
Мартинес Лукас II 6 0
Иконе Жонатан 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Бельтран Лукас 5 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
33% (5)
0% (0)
Фиорентина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
5
Ювентус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Фиорентина
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

19
26
Ювентус
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Фиорентина
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

24
31

Голы по времени матча

Забито

22
15
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
14%
4
27%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
27%
2
13%
46-60
5
23%
3
20%
61-75
4
18%
2
13%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
10%
3
18%
1-15
3
30%
2
12%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
4
40%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

23
27
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
17%
3
11%
1-15
4
17%
6
22%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
8
35%
7
26%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
2
15%
3
17%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Забито

45
42
17 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 22
20 Забивали первыми 14
4 Не забивали 9
7
16%
7
17%
1-15
6
13%
8
19%
16-30
4
9%
5
12%
31-45
8
18%
7
17%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
12
27%
9
21%
76-90

Пропущено

23
35
12 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 23
3
13%
6
17%
1-15
4
17%
5
14%
16-30
5
22%
4
11%
31-45
3
13%
9
26%
46-60
4
17%
4
11%
61-75
4
17%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2
Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Ювентус - Рома 1:0 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Ювентус - Наполи 1:0 Монца - Ювентус 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2
Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Ювентус
Фиорентина

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 37%
2
9 раз 30%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
0
9 раз 31%
1
7 раз 24%
2
7 раз 24%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
6
9
1.5
9
6
3
12
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
8
7
1.5
4
10
2
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
20
9
14
16
1.5
13
16
5
25
2.5
6
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 30 15 7 8 55 - 35 52
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 30 6 11 13 26 - 45 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
16.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
17.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
18.
Эмполи
 Заявка 30 6 7 17 22 - 45 25
19.
Сассуоло
 Заявка 30 6 6 18 34 - 57 24
20.
Салернитана
 Заявка 30 2 8 20 23 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 9
Рома Паредес Леандро 12
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 50 минут.

    Главный судья: Ла Пенья Федерико

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 28 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 49
    Ювентус 93.9% (46)
    X 4.1% (2)
    Фиорентина 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Фиорентина
    1.84
    4.60
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    4.70
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    Прогнозы на матч Ювентус - Фиорентина

    Исход игры
    Ювентус
    93.9% (46)
    Ничья
    4.1% (2)
    Фиорентина
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (28)
    Меньше
    39.13% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    51% (25)
    1:0 Ювентус
    20.4% (10)
    2:0 Ювентус
    14.3% (7)
    3:1 Ювентус
    4.1% (2)
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    Фиорентина
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