Тур: 31. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Довери Даниэле
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Наполи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|7
|0.23
|Пессина Маттео
|5 (3)
|0.17
|Мота Дани
|4
|0.13
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.13
|Мальдини Даниэль
|3
|0.1
|Карбони Валентин
|2
|0.07
|Гальярдини Роберто
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Марич Мирко
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Бондо Уоррен
|1
|0.03
|Виньято Самуэле
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Джурич Милан II
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|11 (2)
|0.37
|Кварацхелия Хвича
|10
|0.33
|Политано Маттео
|6 (2)
|0.2
|Распадори Джакомо
|4
|0.13
|Зелиньски Пётр
|2 (1)
|0.07
|Ррахмани Амир
|2
|0.07
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Симеоне Джованни
|1
|0.03
|Эстигор Лео
|1
|0.03
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|7
|0
|Кальдирола Лука
|5
|1
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Иццо Армандо
|6
|0
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Пессина Маттео
|4
|1
|Биринделли Самуэле
|5
|0
|Бондо Уоррен
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|3
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Жуан Жезус
|6
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Руй Мариу
|5
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Лоботка Станислав
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Ррахмани Амир
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Франческо Кальцона
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Монца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Наполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
4
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Наполи
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
13
18
Монца
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Наполи
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Сухие победы
11
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
18
24
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
1
6%
1
4%
1-15
3
17%
4
17%
16-30
5
28%
5
21%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
6
33%
8
33%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
5
29%
29%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
12%
3
20%
31-45
2
12%
5
33%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 19
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
23%
6
30%
61-75
4
31%
6
30%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
24%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
6
29%
76-90
Забито
31
44
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
2
6%
1
2%
1-15
5
16%
6
14%
16-30
8
26%
10
23%
31-45
1
3%
5
11%
46-60
5
16%
8
18%
61-75
10
32%
14
32%
76-90
Пропущено
38
36
16 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 24
10
26%
2
6%
1-15
0
0%
6
17%
16-30
6
16%
6
17%
31-45
5
13%
7
19%
46-60
7
18%
6
17%
61-75
10
26%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4
Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3
Наполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1
Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1
Результаты матчей
Монца
Наполи
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
11 раз 37%
3
4 раза 13%
2
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монца
Наполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
312
78
213
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
411
78
312
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
2010
723
1416
525
525
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|37 - 34
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|14.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|25 - 47
|28
|16.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|25 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца - Наполи
Исход игры
Монца
4.7% (6)
Ничья
15% (19)
Наполи
80.3% (102)
Тотал 2.5
Больше
63.56% (75)
Меньше
36.44% (43)
Обе команды забьют
Да
76.27% (90)
Нет
23.73% (28)
Популярный счёт
1:2 Наполи
48% (61)
0:1 Наполи
11.8% (15)
1:1 Ничья
11.8% (15)
0:2 Наполи
9.4% (12)
1:3 Наполи
5.5% (7)
2:1 Монца
3.1% (4)
2:3 Наполи
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!