Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Осимхен Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Осимхен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Нгонж Сириль из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Удар от ворот произведет Наполи

47' Лоботка Станислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Дзербин Алессио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Монца

45' Кварацхелия Хвича не смог попасть в створ ударом издали

44' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Замбо-Ангисса Андре-Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Нгонж Сириль получил желтую карточку от судьи

41' Зелиньски Пётр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Наполи

40' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Нгонж Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Мальдини Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Кольпани Андреа из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Нгонж Сириль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

27' Мота Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Зелиньски Пётр навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Зелиньски Пётр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Акпа-Акпро Жан-Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Кольпани Андреа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Мота Дани создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Дзербин Алессио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Монца

17' Ди Лоренцо Джованни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Наполи

14' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновится спорным мячом

13' Жуан Жезус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Дзербин Алессио из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Монца

7' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Нгонж Сириль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Замбо-Ангисса Андре-Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Замбо-Ангисса Андре-Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Наполи начинает с центра поля