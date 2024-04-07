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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Монца
2:4
Конец матча
Наполи
0'
1:0
9' Гол
Джурич Милан
41' Желтая карточка
Нгонж Сириль
46' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
1:1
55' Гол
Осимхен Виктор
1:2
57' Гол
Политано Маттео
1:3
61' Гол
Зелиньски Пётр
2:3
62' Гол
Кольпани Андреа
2:4
68' Гол
Распадори Джакомо
84' Желтая карточка
Донати Джулио
87' Желтая карточка
Кальдирола Лука
90'+6

Ход матча

9'
Джурич Милан
(Дзербин Алессио)
1:0
27'
Мальдини Даниэль
Мота Дани
 
41'
 
Нгонж Сириль
46'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
54'
Бондо Уоррен
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
 
54'
Чиурриа Патрик
Дзербин Алессио
 
55'
 
Политано Маттео
Нгонж Сириль
55'
1:1
Осимхен Виктор
(Замбо-Ангисса Андре-Франк)
57'
1:2
Политано Маттео
61'
1:3
Зелиньски Пётр
(Кварацхелия Хвича)
62'
Кольпани Андреа
(Биринделли Самуэле)
2:3
68'
 
Каюсте Йенс
Зелиньски Пётр
68'
 
Распадори Джакомо
Кварацхелия Хвича
68'
2:4
Распадори Джакомо
76'
Карбони Валентин
Гальярдини Роберто
 
76'
Кирьякопулос Георгиос
Биринделли Самуэле
 
80'
 
Руй Мариу
Оливера Матиас
84'
Донати Джулио
 
87'
Кальдирола Лука
 

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 345 Количество передач 560
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 127
Монца 4.7% (6)
X 15% (19)
Наполи 80.3% (102)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
6
Гальярдини
Роберто
28
Кольпани
Андреа
47
Мота
Дани
20
Дзербин
Алессио
11
Джурич
Милан
II
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
26
Нгонж
Сириль
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
Монца
4-2-3-1
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Монца
Наполи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
0:0
СA
2:0
СA
4:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 8 0.26
Пессина Маттео 5 (3) 0.16
Мота Дани 4 0.13
Коломбо Лоренцо 4 0.13
Мальдини Даниэль 3 0.1
Карбони Валентин 2 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Дзербин Алессио 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 12 (2) 0.39
Кварацхелия Хвича 10 0.32
Политано Маттео 7 (2) 0.23
Распадори Джакомо 5 0.16
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.1
Ррахмани Амир 2 0.06
Элмас Эльиф 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 6 1
Мари Пабло 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Иццо Армандо 6 0
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Биринделли Самуэле 5 0
Бондо Уоррен 5 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 4 0
Гальярдини Роберто 4 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Донати Джулио 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 5 1
Жуан Жезус 6 0
Ди Лоренцо Джованни 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Руй Мариу 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Лоботка Станислав 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Ррахмани Амир 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Франческо Кальцона 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0

Результаты матчей

Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Наполи
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
4
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Наполи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

13
18
Монца
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Наполи
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)

Сухие победы

11
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

21
22

Голы по времени матча

Забито

20
28
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
2
10%
1
4%
1-15
3
15%
4
14%
16-30
5
25%
5
18%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
3
15%
4
14%
61-75
6
30%
8
29%
76-90

Пропущено

21
17
7 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
5
24%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
4
19%
5
29%
29%
46-60
5
24%
2
12%
61-75
5
24%
3
18%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
24 Не забивали 20
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
3
23%
6
30%
61-75
4
31%
6
30%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
5
24%
1
5%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
4
19%
5
24%
61-75
5
24%
6
29%
76-90

Забито

33
48
16 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
3
9%
1
2%
1-15
5
15%
6
13%
16-30
8
24%
10
21%
31-45
1
3%
7
15%
46-60
6
18%
10
21%
61-75
10
30%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

42
38
16 В 1-м тайме 15
26 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 18
20 Не пропускали 25
10
24%
3
8%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
6
14%
6
16%
31-45
7
17%
7
18%
46-60
9
21%
7
18%
61-75
10
24%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4
Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1 Монца - Торино 1:1 Верона - Монца 1:3
Наполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1
Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4 Наполи - Кальяри 2:1

Результаты матчей

Монца
Наполи

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
3
4 раза 13%
2
3 раза 10%
4
1 раз 3%
0
10 раз 32%
2
9 раз 29%
1
6 раз 19%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монца
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
7
8
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
8
8
3
12
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
21
10
8
23
1.5
15
16
5
26
2.5
6
25
1
30
3.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 30 16 5 9 55 - 32 53
7.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
8.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 0:1 Заявка 31 8 11 12 32 - 38 35
13.
Верона
 1:0 Заявка 31 7 9 15 28 - 40 30
14.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
15.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
16.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
17.
Кальяри
 0:1 Заявка 31 6 9 16 30 - 52 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
13.
Дженоа
 0:1 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Верона
 1:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 19 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Кальяри
 0:1 Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
7.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 0:1 Заявка 16 3 5 8 12 - 18 14
15.
Верона
 1:0 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 13
Верона Дуда Ондрей 2 9
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 127
    Монца 4.7% (6)
    X 15% (19)
    Наполи 80.3% (102)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 2:4 Наполи

    Исход игры
    Монца
    4.7% (6)
    Ничья
    15% (19)
    Наполи
    80.3% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.56% (75)
    Меньше
    36.44% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    76.27% (90)
    Нет
    23.73% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    48% (61)
    0:1 Наполи
    11.8% (15)
    1:1 Ничья
    11.8% (15)
    0:2 Наполи
    9.4% (12)
    1:3 Наполи
    5.5% (7)
    2:1 Монца
    3.1% (4)
    2:3 Наполи
    1.6% (2)
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