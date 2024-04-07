Тур: 31. Стадион: Бенито Стирпе. Главный судья: Орсато Даниэле
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанНападающий
-
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрозиноне
Болонья
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.17
0.25
Среднее время на гол
77
360
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
100
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.32
|Маццителли Лука
|5
|0.16
|Хеддира Валид
|4 (1)
|0.13
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.1
|Брешианини Марко
|3
|0.1
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.1
|Рейньер Жезус
|2
|0.06
|Монтеризи Иларио
|2
|0.06
|Лирола Поль
|2
|0.06
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Цортеа Надир
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|10 (2)
|0.32
|Орсолини Риккардо
|10 (2)
|0.32
|Фергюсон Льюис
|6
|0.19
|Фаббьян Джованни
|5
|0.16
|Салемакерс Алексис
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.06
|Одгор Йенс
|2
|0.06
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Эль-Аззузи Уссама
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|9
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Романьоли Симоне
|5
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|8
|0
|Фергюсон Льюис
|7
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|Эбишер Мишель
|6
|0
|Зиркзее Джошуа
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Фаббьян Джованни
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
12
10
Фрозиноне
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Болонья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
32
3
Упущенные победы
3
27
Фрозиноне
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
17% (5)
27% (8)
Болонья
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
27% (8)
57% (17)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
39
6
Упущенные победы
15
37
Голы по времени матча
Забито
27
17
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
3
11%
2
12%
1-15
2
7%
5
29%
29%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
9
33%
3
18%
61-75
5
19%
3
18%
76-90
Пропущено
24
16
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
8%
2
13%
1-15
6
25%
4
25%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
6
25%
3
19%
76-90
Забито
13
27
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
2
15%
3
11%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
2
15%
3
11%
61-75
1
8%
10
37%
76-90
Пропущено
35
10
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
5
14%
2
20%
1-15
6
17%
4
40%
16-30
5
14%
2
20%
31-45
5
14%
1
10%
46-60
4
11%
1
10%
61-75
10
29%
0
0%
76-90
Забито
40
44
16 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 17
7 Не забивали 6
5
13%
5
11%
1-15
4
10%
10
23%
16-30
7
18%
4
9%
31-45
7
18%
6
14%
46-60
11
28%
6
14%
61-75
6
15%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
59
26
29 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 9
18 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 18
7
12%
4
15%
1-15
12
20%
8
31%
16-30
10
17%
5
19%
31-45
7
12%
4
15%
46-60
7
12%
2
8%
61-75
16
27%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1
Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1
Болонья
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2
Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0
Результаты матчей
Фрозиноне
Болонья
Точный счет
2:1
4 раза 27%
2:3
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
8 раз 27%
0
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
11 раз 37%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Болонья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
133
96
106
213
412
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
213
59
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
246
1119
1515
327
426
129
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|0:0 Заявка
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|37 - 34
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|14.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|25 - 47
|28
|16.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|18.
|0:0 Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|25 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|0:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|0:0 Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|0:0 Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрозиноне 0:0 Болонья
Исход игры
Фрозиноне
5.3% (7)
Ничья
14.4% (19)
Болонья
80.3% (106)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (68)
Меньше
42.86% (51)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
1:2 Болонья
45.5% (60)
0:1 Болонья
14.4% (19)
1:1 Ничья
12.9% (17)
0:2 Болонья
9.8% (13)
1:3 Болонья
3% (4)
2:1 Фрозиноне
2.3% (3)
1:0 Фрозиноне
1.5% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!