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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Фрозиноне
0:0
Конец матча
Болонья
0'
12' Желтая карточка
Салемакерс Алексис
43' Желтая карточка
Романьоли Симоне
71' Желтая карточка
Кристиансен Виктор
89' Желтая карточка
Ликояннис Хараламбос
90'+5

Ход матча

12'
 
Салемакерс Алексис
43'
Романьоли Симоне
 
46'
 
Урбаньски Кацпер
Салемакерс Алексис
66'
Брешианини Марко
Рейньер Жезус
 
66'
Лирола Поль
Валери Эмануэле
 
69'
 
Фаббьян Джованни
Эбишер Мишель
71'
 
Кристиансен Виктор
77'
 
Ликояннис Хараламбос
Кристиансен Виктор
77'
Сек Демба
Хеддира Валид
 
77'
 
Ндой Дан
Орсолини Риккардо
81'
 
Кастро Сантьяго
Зиркзее Джошуа
85'
Чуни Марвин
Соуле Матиас
 
86'
Гарритано Лука
Маццителли Лука
 
89'
 
Ликояннис Хараламбос

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 301 Количество передач 580
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Фрозиноне 5.3% (7)
X 14.4% (19)
Болонья 80.3% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
80
Турати
Стефано
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
33
Бонифаци
Кевин
19
Цортеа
Надир
32
Валери
Эмануэле
36
Маццителли
Лука
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
12
Рейньер
Жезус
70
Хеддира
Валид
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
26
Лукуми
Джон
33
Калафьори
Рикардо
15
Кристиансен
Виктор
20
Эбишер
Мишель
8
Фройлер
Ремо
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
Фрозиноне
3-4-2-1
Болонья
4-2-3-1

История личных встреч

Фрозиноне
Болонья

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
0:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
СB
2:1
СB
2:2
К
0:0
СB
2:1
СB
0:0

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.17
0.25

Среднее время на гол

77
360

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
100

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.32
Маццителли Лука 5 0.16
Хеддира Валид 4 (1) 0.13
Арруи Абду 3 (1) 0.1
Брешианини Марко 3 0.1
Жорже Кайо 3 (1) 0.1
Рейньер Жезус 2 0.06
Монтеризи Иларио 2 0.06
Лирола Поль 2 0.06
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Околи Меме 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0
Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 10 (2) 0.32
Орсолини Риккардо 10 (2) 0.32
Фергюсон Льюис 6 0.19
Фаббьян Джованни 5 0.16
Салемакерс Алексис 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.06
Одгор Йенс 2 0.06
Фройлер Ремо 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Эль-Аззузи Уссама 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 9 0
Романьоли Симоне 6 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Цортеа Надир 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0
Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 8 0
Фергюсон Льюис 7 0
Пош Штефан 7 0
Салемакерс Алексис 5 1
Эбишер Мишель 6 0
Зиркзее Джошуа 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Кристиансен Виктор 5 0
Калафьори Рикардо 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Одгор Йенс 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Болонья
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
19% (3)
75% (12)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

12
10
Фрозиноне
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
13% (2)
13% (2)
Болонья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

32
3

Упущенные победы

3
27
Фрозиноне
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
19% (6)
26% (8)
Болонья
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
45% (14)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

39
6

Упущенные победы

15
37

Голы по времени матча

Забито

27
17
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
3
11%
2
12%
1-15
2
7%
5
29%
29%
16-30
4
15%
2
12%
31-45
4
15%
2
12%
46-60
9
33%
3
18%
61-75
5
19%
3
18%
76-90

Пропущено

24
16
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
2
8%
2
13%
1-15
6
25%
4
25%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
2
8%
3
19%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
6
25%
3
19%
76-90

Забито

13
27
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 10
21 Не забивали 18
2
15%
3
11%
1-15
2
15%
5
19%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
3
23%
4
15%
46-60
2
15%
3
11%
61-75
1
8%
10
37%
76-90

Пропущено

35
10
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 2
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 7
5
14%
2
20%
1-15
6
17%
4
40%
16-30
5
14%
2
20%
31-45
5
14%
1
10%
46-60
4
11%
1
10%
61-75
10
29%
0
0%
76-90

Забито

40
44
16 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
5
13%
5
11%
1-15
4
10%
10
23%
16-30
7
18%
4
9%
31-45
7
18%
6
14%
46-60
11
28%
6
14%
61-75
6
15%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

59
26
29 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 9
18 Пропускали первыми 10
27 Не пропускали 18
7
12%
4
15%
1-15
12
20%
8
31%
16-30
10
17%
5
19%
31-45
7
12%
4
15%
46-60
7
12%
2
8%
61-75
16
27%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1
Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1
Болонья
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Болонья - Салернитана 3:0 Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2
Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Болонья

Точный счет

2:1
4 раза 25%
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%

Точный счет

2:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Болонья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
9
7
1.5
10
6
2
14
2.5
4
12
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
2
13
1.5
5
10
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
24
7
11
20
1.5
15
16
3
28
2.5
4
27
1
30
3.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
16.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
17.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
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Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 13
Верона Дуда Ондрей 2 9
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фрозиноне: 34%, Болонья: 66%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Фрозиноне
  • 95'
    Оооо... вот это был удар! Ндой Дан должен был забить с этой позиции.
  • 95'
    Ндой Дан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Ндой Дан из команды Болонья нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
  • 95'
    Фергюсон Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Фрозиноне 5.3% (7)
    X 14.4% (19)
    Болонья 80.3% (106)
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