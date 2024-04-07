Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Лукуми Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Барренечеа Энцо пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

46' Эмануэле Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

44' Хорошую попытку сделал Зиркзее Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Романьоли Симоне - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Удар от ворот произведет Болонья

42' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Орсолини Риккардо пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

35' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эмануэле Валери навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Околи Меме нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

26' Игрок из команды Фрозиноне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Лукуми Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Лукуми Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Фрозиноне

22' Эбишер Мишель не смог попасть в створ ударом издали

22' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Романьоли Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Болонья

21' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Болонья

19' Маццителли Лука из команды Фрозиноне наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Эмануэле Валери навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Романьоли Симоне выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Фрозиноне

13' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Валид Кеддира пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

10' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

7' Хорошую попытку сделал Валид Кеддира. Удар в створ, но вратарь начеку

7' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Рейньер Жезус из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне разыграл угловой с левого угла.

6' Игрок из команды Фрозиноне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фергюсон Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фрозиноне начинает с центра поля