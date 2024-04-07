Первый тайм

19' Теперь уже сам Эдерсон при развитии атаки по правому флангу сыграл не самым лучшим образом и в итоге нарушил правила против Доссены.

18' Макумбу перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Эдерсона.

17' Де Рон при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Скамакке, Джанлука оказался в спорном офсайде.

16' Из глубины поля последовал заброс на ход Скамакке по левому флангу, но Джанлука под давлением Доссены и Нандеса не смог зацепиться за мяч.

15' Антонио Рапуано послушал судей из комнаты VAR, но даже особых поводов отменять гол не было, а поэтому взятие ворот было быстро засчитано по всем правилам.

14' ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Скамакка!!! Лукман совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Скамакка оторвался от Доссены и в касание перебросил мяч через Скуффета, который бросился на мяч после прострела.