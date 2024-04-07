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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Кальяри
0:1
Первый тайм: 19'
Аталанта

Ход матча

13'
0:1
Скамакка Джанлука
(Лукман Адемола)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 128
Кальяри 10.9% (14)
X 8.6% (11)
Аталанта 80.5% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кальяри
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
8
Нандес
Найтан
26
Мина
Йерри
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
25
Сулемана
Ибрахим
14
Дейола
Алессандро
29
Макумбу
Антуан
19
Ористанио
Гаэтано
70
Гаэтано
Джанлука
61
Шомуродов
Элдор
29
Карнесекки
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
33
Хатебур
Ханс
77
Дзаппакоста
Давиде
13
Эдерсон
Хонорато
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
90
Скамакка
Джанлука
11
Лукман
Адемола
Кальяри
4-3-2-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Кальяри
Аталанта

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

29 матчей

34.5%
10.3%
55.2%
10 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
3:1
СA
5:2
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
К
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.38
0.93

Тотал матчей

2.5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
96

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбу Зито 4 0.13
Паволетти Леонардо 4 0.13
Виола Николас 3 0.1
Гаэтано Джанлука 3 0.1
Доссена Альберто 2 0.06
Шомуродов Элдор 2 0.06
Ористанио Гаэтано 2 0.06
Лападула Джанлука 2 0.06
Сулемана Ибрахим 2 0.06
Янкто Якуб 1 0.03
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Нандес Найтан 1 (1) 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Ветеска Матеуш 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 11 (2) 0.37
Лукман Адемола 8 0.27
Скамакка Джанлука 8 0.27
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.2
Эдерсон Хонорато 5 0.17
Пашалич Марио 4 0.13
Сапата Дуван 4 0.13
Миранчук Алексей 3 0.1
Муриэль Луис 2 0.07
Дзаппакоста Давиде 2 0.07
Хольм Эмиль 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Туре Эль Билал 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Дейола Алессандро 4 0
Нандес Найтан 4 0
Доссена Альберто 4 0
Лувумбу Зито 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Мина Йерри 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 9 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Хольм Эмиль 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 4 0
Колашинац Сеад 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Цортеа Надир 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Кальяри
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Аталанта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

8
11
Кальяри
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Аталанта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

5
28
Кальяри
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Аталанта
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

30
7

Упущенные победы

13
39

Голы по времени матча

Забито

21
24
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
9
43%
6
25%
76-90

Пропущено

25
21
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
8
32%
3
14%
16-30
4
16%
5
24%
31-45
8
32%
3
14%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

10
31
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
0
0%
3
10%
1-15
3
30%
3
10%
16-30
1
10%
7
23%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
4
40%
4
13%
61-75
2
20%
8
26%
76-90

Пропущено

25
10
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
16%
1
10%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
5
20%
2
20%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
7
28%
3
30%
76-90

Забито

31
55
10 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 19
9 Не забивали 4
2
6%
7
13%
1-15
5
16%
7
13%
16-30
3
10%
11
20%
31-45
3
10%
10
18%
46-60
7
23%
6
11%
61-75
11
35%
14
25%
76-90

Пропущено

50
31
21 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 17
5
10%
4
13%
1-15
9
18%
3
10%
16-30
7
14%
8
26%
31-45
13
26%
5
16%
46-60
9
18%
4
13%
61-75
7
14%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2
Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1

Результаты матчей

Кальяри
Аталанта

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
5
10
1.5
9
5
2
13
2.5
6
8
2
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
1
14
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
25
4
6
24
1.5
16
13
2
28
2.5
9
20
2
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 30 16 5 9 55 - 32 53
7.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
8.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 0:1 Заявка 31 8 11 12 32 - 38 35
13.
Верона
 1:0 Заявка 31 7 9 15 28 - 40 30
14.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
15.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
16.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
17.
Кальяри
 0:1 Заявка 31 6 9 16 30 - 52 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
13.
Дженоа
 0:1 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Верона
 1:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 19 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Кальяри
 0:1 Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
7.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 0:1 Заявка 16 3 5 8 12 - 18 14
15.
Верона
 1:0 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 13
Верона Дуда Ондрей 2 9
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    19'
    Теперь уже сам Эдерсон при развитии атаки по правому флангу сыграл не самым лучшим образом и в итоге нарушил правила против Доссены. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Макумбу перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Эдерсона. 
  • Офсайд
    17'
    Де Рон при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Скамакке, Джанлука оказался в спорном офсайде. 
  • 16'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Скамакке по левому флангу, но Джанлука под давлением Доссены и Нандеса не смог зацепиться за мяч. 
  • Видеоповтор
    15'
    Антонио Рапуано послушал судей из комнаты VAR, но даже особых поводов отменять гол не было, а поэтому взятие ворот было быстро засчитано по всем правилам. 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Скамакка!!! Лукман совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр к линии вратарской, Скамакка оторвался от Доссены и в касание перебросил мяч через Скуффета, который бросился на мяч после прострела. 
  • 13'
    Ористанио с правой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел высоковато для Шомуродова, Элдор в итоге не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 12'
    Толой пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел значительно выше цели. 
  • 11'
    Лукман со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дейола выиграл верховую борьбу за мяч и головой выбил его на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Нандес на левом фланге у углового флажка нарушил правила против Лукмана. Игроки "Аталанты" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 9'
    Скуффет на левом углу штрафной площади попал под активный прессинг Скамакки, пришлось голкиперу "Кальяри" выбивать мяч в аут. 
  • 8'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади "Аталанты", Карнесекки спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 7'
    Дзаппакоста совершил рывок вперёд по левому флангу, Нандес очень удачно сыграл в подкате, мяч в итоге ушёл в аут от игрока "Аталанты". 
  • Опасный момент
    6'
    Эдерсон получил передачу к радиусу штрафной площади и затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Нандес в центре поля нарушил правила против Копмейнерса. "Аталанта" также не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
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    • Фол, нарушение
      4'
      Дзаппакоста в центре поля зацепил Сулемана. Игроки "Кальяри" на этот раз не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Доссена на этот раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Скамакки. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Скамакка в центре поля нарушил правила против Ауджелло. Игроки "Кальяри" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Кальяри. Команда Клаудио Раньери должна попытаться зацепить очки в противостоянии с куда более серьёзной "Аталантой", но при этом подопечные Джан Пьеро Гасперини выступают в куда более плотном графике, а поэтому гостям также будет проблематично показать весь свой класс. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 0:1 Аталанта

    Исход игры
    Кальяри
    10.9% (14)
    Ничья
    8.5% (11)
    Аталанта
    80.6% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.17% (83)
    Меньше
    27.83% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (90)
    Нет
    21.74% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    51.9% (67)
    0:1 Аталанта
    10.1% (13)
    0:2 Аталанта
    7% (9)
    1:1 Ничья
    7% (9)
    1:3 Аталанта
    4.7% (6)
    2:1 Кальяри
    3.1% (4)
    1:4 Аталанта
    1.6% (2)
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