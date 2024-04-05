Тур: 31. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Рапуано Антонио
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Аталанта
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед
29 матчей
34.5%
10.3%
55.2%
10 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.07
1
Среднее время на гол
84
90
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.67
0.86
Среднее время на гол
54
105
Всего голов
40
27
Голов в среднем за матч
1.38
0.93
Тотал матчей
2.5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
96
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбу Зито
|4
|0.13
|Паволетти Леонардо
|4
|0.13
|Виола Николас
|3
|0.1
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.1
|Доссена Альберто
|2
|0.07
|Шомуродов Элдор
|2
|0.07
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.07
|Лападула Джанлука
|2
|0.07
|Сулемана Ибрахим
|2
|0.07
|Янкто Якуб
|1
|0.03
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.03
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.03
|Петанья Андреа
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|11 (2)
|0.38
|Лукман Адемола
|8
|0.28
|Скамакка Джанлука
|7
|0.24
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.21
|Эдерсон Хонорато
|5
|0.17
|Пашалич Марио
|4
|0.14
|Сапата Дуван
|4
|0.14
|Миранчук Алексей
|3
|0.1
|Муриэль Луис
|2
|0.07
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.07
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|1
|0.03
|Туре Эль Билал
|1
|0.03
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Дейола Алессандро
|4
|0
|Нандес Найтан
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Лувумбу Зито
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|9
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Толой Рафаэл
|3
|1
|Джимсити Берат
|4
|0
|Колашинац Сеад
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Хатебур Ханс
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Копмейнерс Тëн
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Аталанта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
8
11
Кальяри
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Аталанта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
5
28
Кальяри
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Аталанта
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
30
7
Упущенные победы
13
39
Голы по времени матча
Забито
21
24
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
9
43%
6
25%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
8
32%
3
14%
16-30
4
16%
5
24%
31-45
8
32%
3
14%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Забито
10
31
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
0
0%
3
10%
1-15
3
30%
3
10%
16-30
1
10%
7
23%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
4
40%
4
13%
61-75
2
20%
8
26%
76-90
Пропущено
25
10
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
16%
1
10%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
5
20%
2
20%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
7
28%
3
30%
76-90
Забито
31
55
10 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 19
9 Не забивали 4
2
6%
7
13%
1-15
5
16%
7
13%
16-30
3
10%
11
20%
31-45
3
10%
10
18%
46-60
7
23%
6
11%
61-75
11
35%
14
25%
76-90
Пропущено
50
31
21 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 17
5
10%
4
13%
1-15
9
18%
3
10%
16-30
7
14%
8
26%
31-45
13
26%
5
16%
46-60
9
18%
4
13%
61-75
7
14%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2
Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1
Результаты матчей
Кальяри
Аталанта
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
131
510
95
213
68
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
114
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
254
624
1613
228
920
228
326
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2.
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|57 - 34
|65
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|45 - 25
|57
|5.
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|55 - 35
|52
|6.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|54 - 32
|50
|7.
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|37 - 33
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|44 - 36
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|29 - 26
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|32 - 37
|42
|12.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|32 - 37
|35
|13.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|26 - 45
|29
|14.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|15.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|27 - 40
|27
|16.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|30 - 51
|27
|17.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|38 - 61
|25
|18.
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|22 - 45
|25
|19.
|Заявка
|30
|6
|6
|18
|34 - 57
|24
|20.
|Заявка
|30
|2
|8
|20
|23 - 62
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 15
|33
|4.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|23 - 8
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|18 - 17
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 26
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|21 - 25
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|19.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 20
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|13 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|24 - 15
|23
|5.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|22 - 21
|22
|6.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|16 - 17
|19
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 23
|9
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|12 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (7)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|11 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Рома
|Паредес Леандро
|12
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри - Аталанта
Исход игры
Кальяри
5.8% (3)
Ничья
5.8% (3)
Аталанта
88.5% (46)
Тотал 2.5
Больше
74.47% (35)
Меньше
25.53% (12)
Обе команды забьют
Да
78.72% (37)
Нет
21.28% (10)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
51.9% (27)
0:2 Аталанта
7.7% (4)
0:1 Аталанта
7.7% (4)
1:3 Аталанта
5.8% (3)
1:1 Ничья
5.8% (3)
1:4 Аталанта
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!