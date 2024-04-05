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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Кальяри
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 52
Кальяри 5.8% (3)
X 5.8% (3)
Аталанта 88.5% (46)
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Аталанта

История личных встреч

Кальяри
Аталанта

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
63.6%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 14 побед

29 матчей

34.5%
10.3%
55.2%
10 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
3:1
СA
5:2
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
К
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.07
1

Среднее время на гол

84
90

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

40
27

Голов в среднем за матч

1.38
0.93

Тотал матчей

2.5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
12
Больше 41%
Меньше 59%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
96

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбу Зито 4 0.13
Паволетти Леонардо 4 0.13
Виола Николас 3 0.1
Гаэтано Джанлука 3 0.1
Доссена Альберто 2 0.07
Шомуродов Элдор 2 0.07
Ористанио Гаэтано 2 0.07
Лападула Джанлука 2 0.07
Сулемана Ибрахим 2 0.07
Янкто Якуб 1 0.03
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Нандес Найтан 1 (1) 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Ветеска Матеуш 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 11 (2) 0.38
Лукман Адемола 8 0.28
Скамакка Джанлука 7 0.24
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.21
Эдерсон Хонорато 5 0.17
Пашалич Марио 4 0.14
Сапата Дуван 4 0.14
Миранчук Алексей 3 0.1
Муриэль Луис 2 0.07
Дзаппакоста Давиде 2 0.07
Хольм Эмиль 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Туре Эль Билал 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Паволетти Леонардо 4 0
Дейола Алессандро 4 0
Нандес Найтан 4 0
Доссена Альберто 4 0
Лувумбу Зито 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Мина Йерри 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 9 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Хольм Эмиль 5 0
Толой Рафаэл 3 1
Джимсити Берат 4 0
Колашинац Сеад 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Цортеа Надир 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Кальяри
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Аталанта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

8
11
Кальяри
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Аталанта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

5
28
Кальяри
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Аталанта
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
34% (10)
41% (12)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

30
7

Упущенные победы

13
39

Голы по времени матча

Забито

21
24
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
2
10%
4
17%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
9
43%
6
25%
76-90

Пропущено

25
21
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
8
32%
3
14%
16-30
4
16%
5
24%
31-45
8
32%
3
14%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Забито

10
31
4 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
0
0%
3
10%
1-15
3
30%
3
10%
16-30
1
10%
7
23%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
4
40%
4
13%
61-75
2
20%
8
26%
76-90

Пропущено

25
10
8 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 6
4
16%
1
10%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
3
12%
3
30%
31-45
5
20%
2
20%
46-60
5
20%
1
10%
61-75
7
28%
3
30%
76-90

Забито

31
55
10 В 1-м тайме 25
21 Во 2-м тайме 30
9 Забивали первыми 19
9 Не забивали 4
2
6%
7
13%
1-15
5
16%
7
13%
16-30
3
10%
11
20%
31-45
3
10%
10
18%
46-60
7
23%
6
11%
61-75
11
35%
14
25%
76-90

Пропущено

50
31
21 В 1-м тайме 15
29 Во 2-м тайме 16
18 Пропускали первыми 9
26 Не пропускали 17
5
10%
4
13%
1-15
9
18%
3
10%
16-30
7
14%
8
26%
31-45
13
26%
5
16%
46-60
9
18%
4
13%
61-75
7
14%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2
Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0 Кальяри - Монца 1:1
Аталанта
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2
Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:1 Аталанта - Лечче 1:0 Болонья - Аталанта 1:0 Аталанта - Салернитана 4:1

Результаты матчей

Кальяри
Аталанта

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:1
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
4 раза 13%
4
2 раза 7%
1
9 раз 31%
2
7 раз 24%
3
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
1
5
10
1.5
9
5
2
13
2.5
6
8
2
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
12
3
1
14
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
25
4
6
24
1.5
16
13
2
28
2.5
9
20
2
28
3.5
3
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 30 20 5 5 57 - 34 65
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 30 16 9 5 45 - 25 57
5.
Рома
 Заявка 30 15 7 8 55 - 35 52
6.
Аталанта
 Заявка 29 15 5 9 54 - 32 50
7.
Лацио
 Заявка 30 14 4 12 37 - 33 46
8.
Наполи
 Заявка 30 12 9 9 44 - 36 45
9.
Торино
 Заявка 30 11 11 8 29 - 26 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 30 11 9 10 32 - 37 42
12.
Дженоа
 Заявка 30 8 11 11 32 - 37 35
13.
Лечче
 Заявка 30 6 11 13 26 - 45 29
14.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
15.
Верона
 Заявка 30 6 9 15 27 - 40 27
16.
Кальяри
 Заявка 30 6 9 15 30 - 51 27
17.
Фрозиноне
 Заявка 30 6 7 17 38 - 61 25
18.
Эмполи
 Заявка 30 6 7 17 22 - 45 25
19.
Сассуоло
 Заявка 30 6 6 18 34 - 57 24
20.
Салернитана
 Заявка 30 2 8 20 23 - 62 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 15 10 3 2 34 - 15 33
4.
Милан
 Заявка 14 10 2 2 23 - 8 32
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 15 6 5 4 18 - 17 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 15 6 3 6 25 - 26 21
13.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Кальяри
 Заявка 15 5 5 5 21 - 25 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
19.
Эмполи
 Заявка 15 2 4 9 9 - 20 10
20.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 13 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 15 6 5 4 24 - 15 23
5.
Лацио
 Заявка 15 7 1 7 22 - 21 22
6.
Болонья
 Заявка 14 4 7 3 16 - 17 19
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Аталанта
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 15 4 5 6 14 - 18 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 Заявка 15 3 5 7 12 - 17 14
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Лечче
 Заявка 15 1 6 8 11 - 23 9
17.
Сассуоло
 Заявка 15 2 2 11 15 - 31 8
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 12 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (7)
Наполи Осимхен Виктор 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 9
Рома Паредес Леандро 12
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 5 минут.

    Главный судья: Рапуано Антонио

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  • 35 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 52
    Кальяри 5.8% (3)
    X 5.8% (3)
    Аталанта 88.5% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Аталанта
    4.90
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    4.05
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    4.80
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    Прогнозы на матч Кальяри - Аталанта

    Исход игры
    Кальяри
    5.8% (3)
    Ничья
    5.8% (3)
    Аталанта
    88.5% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.47% (35)
    Меньше
    25.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    78.72% (37)
    Нет
    21.28% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    51.9% (27)
    0:2 Аталанта
    7.7% (4)
    0:1 Аталанта
    7.7% (4)
    1:3 Аталанта
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    1:4 Аталанта
    3.8% (2)
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