Тур: 31. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Манганьелло Джанлука
Ход матча
8'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
31
Суслов
Томаш
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Верона
Дженоа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
22
5
Голов в среднем за матч
2.44
0.71
Среднее время на гол
36
126
Всего голов
31
14
Голов в среднем за матч
1.94
0.88
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
46
102
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|8
|0.26
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.16
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.13
|Анри Тома
|3
|0.1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|Нослин Тейяни
|2
|0.06
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.03
|Дуда Ондрей
|1
|0.03
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Свидерски Кароль
|1
|0.03
|Коппола Диего
|1
|0.03
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|11 (3)
|0.35
|Ретеги Матео
|6
|0.19
|Малиновский Руслан
|3
|0.1
|Экубан Калеб
|2
|0.06
|Дрэгушин Раду
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|2
|0.06
|Френдруп Мортен
|1
|0.03
|Торсби Мортен
|1
|0.03
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|9
|2
|Коппола Диего
|7
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|Суслов Томаш
|5
|0
|Марко Барони
|5
|0
|Сердар Суат
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Анри Тома
|2
|1
|Кабаль Хуан
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Силва Даниэл
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Бани Маттиа
|8
|0
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бадель Милан
|6
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Васкес Хоан
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Ретеги Матео
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|3
|0
|Фольякко Алессандро
|3
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Верона
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Дженоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
8
Верона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Дженоа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
6
16
Верона
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Дженоа
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
3
19%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
4
31%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
2
15%
76-90
Пропущено
19
16
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
6
32%
1
6%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
2
11%
7
44%
76-90
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
1
9%
8
40%
31-45
1
9%
5
25%
46-60
4
36%
3
15%
61-75
3
27%
2
10%
76-90
Пропущено
21
20
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
14%
3
15%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
5
24%
6
30%
76-90
Забито
27
33
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
11%
3
9%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
4
15%
10
30%
31-45
5
19%
9
27%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
7
26%
4
12%
76-90
Пропущено
40
36
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
4
10%
4
11%
1-15
9
23%
7
19%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
6
15%
3
8%
46-60
9
23%
3
8%
61-75
7
18%
13
36%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0
Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3
Дженоа
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1
Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0
Результаты матчей
Верона
Дженоа
Точный счет
1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
2:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Верона
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
59
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
96
115
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
228
624
822
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|4
|1
|73 - 14
|79
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|44 - 24
|59
|4.
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|55 - 32
|53
|7.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|37 - 34
|46
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10.
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|42 - 34
|43
|11.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|34 - 41
|42
|12.
|0:1 Заявка
|31
|8
|11
|12
|32 - 38
|35
|13.
|1:0 Заявка
|31
|7
|9
|15
|28 - 40
|30
|14.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|15.
|Заявка
|30
|4
|16
|10
|29 - 45
|28
|16.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|25 - 47
|28
|17.
|0:1 Заявка
|31
|6
|9
|16
|30 - 52
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|25 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|6.
|1:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|12.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|13.
|0:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|14.
|1:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|0:1 Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 26
|20
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|15
|1
|9
|5
|17 - 23
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 6
|38
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 17
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|14.
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 18
|14
|15.
|1:0 Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|0:1 Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 9
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 1:0 Дженоа
Исход игры
Верона
35.3% (42)
Ничья
56.3% (67)
Дженоа
8.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
75% (87)
Нет
25% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (55)
1:0 Верона
18.5% (22)
2:1 Верона
13.4% (16)
1:2 Дженоа
7.6% (9)
2:2 Ничья
5% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:0 Верона
2.5% (3)
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