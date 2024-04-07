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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Манганьелло Джанлука
Верона
1:0
Первый тайм: 19'
Дженоа

Ход матча

8'
Бонаццоли Федерико
(Лазович Дарко)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 118
Верона 35.6% (42)
X 55.9% (66)
Дженоа 8.5% (10)
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Дженоа
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
18
Сентонз
Фабьен
42
Коппола
Диего
27
Давидович
Павел
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
17
Нослин
Тейяни
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
99
Бонаццоли
Федерико
1
Мартинес
Хосеп
4
Де
Винтер
Кони
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
10
Мессиас
Жуниор
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
55
Хапс
Ридгесиано
11
Гудмундссон
Альберт
18
Экубан
Калеб
Верона
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Верона
Дженоа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
К
1:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

22
5

Голов в среднем за матч

2.44
0.71

Среднее время на гол

36
126

Всего голов

31
14

Голов в среднем за матч

1.94
0.88

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

46
102

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 8 0.26
Джурич Милан II 5 (1) 0.16
Фолоруншо Майкл 4 0.13
Анри Тома 3 0.1
Бонаццоли Федерико 2 0.06
Нослин Тейяни 2 0.06
Суслов Томаш 1 (1) 0.03
Дуда Ондрей 1 0.03
Лазович Дарко 1 0.03
Свидерски Кароль 1 0.03
Коппола Диего 1 0.03
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 11 (3) 0.35
Ретеги Матео 6 0.19
Малиновский Руслан 3 0.1
Экубан Калеб 2 0.06
Дрэгушин Раду 2 0.06
Бани Маттиа 2 0.06
Френдруп Мортен 1 0.03
Торсби Мортен 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 9 2
Коппола Диего 7 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Маньяни Джанджакомо 5 0
Суслов Томаш 5 0
Марко Барони 5 0
Сердар Суат 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Нгонж Сириль 4 0
Анри Тома 2 1
Кабаль Хуан 3 0
Джурич Милан II 3 0
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Лазович Дарко 0 1
Сентонз Фабьен 1 0
Силва Даниэл 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Винтер Кони 7 1
Бани Маттиа 8 0
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Васкес Хоан 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 3 0
Фольякко Алессандро 3 0
Оливейра Витор 2 0
Торсби Мортен 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Верона
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Дженоа
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
8
Верона
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Дженоа
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

6
16
Верона
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Дженоа
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
47% (14)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
14

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
3
19%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
4
31%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
2
15%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
3
19%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
6
32%
1
6%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
2
11%
7
44%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
2
18%
1
5%
16-30
1
9%
8
40%
31-45
1
9%
5
25%
46-60
4
36%
3
15%
61-75
3
27%
2
10%
76-90

Пропущено

21
20
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
14%
3
15%
1-15
5
24%
4
20%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
5
24%
6
30%
76-90

Забито

27
33
9 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
3
11%
3
9%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
4
15%
10
30%
31-45
5
19%
9
27%
46-60
6
22%
4
12%
61-75
7
26%
4
12%
76-90

Пропущено

40
36
18 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
4
10%
4
11%
1-15
9
23%
7
19%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
6
15%
3
8%
46-60
9
23%
3
8%
61-75
7
18%
13
36%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0
Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 3:3 Верона - Лечче 2:2 Дженоа - Верона 1:0 Верона - Монца 1:3
Дженоа
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1
Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 1:0 Дженоа - Эмполи 1:1 Фрозиноне - Дженоа 2:1 Дженоа - Верона 1:0

Результаты матчей

Верона
Дженоа

Точный счет

1:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

2:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 47%
0
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
1 раз 3%
1
14 раз 47%
0
8 раз 27%
2
7 раз 23%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Верона
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
6
1
15
1.5
3
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
10
0.5
Больше Меньше
22
8
6
24
1.5
8
22
1
29
2.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 30 25 4 1 73 - 14 79
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 30 17 8 5 44 - 24 59
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 30 16 5 9 55 - 32 53
7.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
8.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 29 12 7 10 42 - 34 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 0:1 Заявка 31 8 11 12 32 - 38 35
13.
Верона
 1:0 Заявка 31 7 9 15 28 - 40 30
14.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
15.
Удинезе
 Заявка 30 4 16 10 29 - 45 28
16.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
17.
Кальяри
 0:1 Заявка 31 6 9 16 30 - 52 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
12.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
13.
Дженоа
 0:1 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
14.
Верона
 1:0 Заявка 15 5 5 5 17 - 19 20
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Кальяри
 0:1 Заявка 16 5 5 6 21 - 26 20
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 15 1 9 5 17 - 23 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 14 12 2 0 34 - 6 38
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Аталанта
 1:0 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
7.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
9.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
10.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
11.
Фиорентина
 Заявка 14 4 4 6 15 - 17 16
12.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
13.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
14.
Дженоа
 0:1 Заявка 16 3 5 8 12 - 18 14
15.
Верона
 1:0 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 0:1 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 13
Верона Дуда Ондрей 2 9
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
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    • До матча
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    Прогнозы 118
    Верона 35.6% (42)
    X 55.9% (66)
    Дженоа 8.5% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Дженоа
    2.90
    4.20
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    7.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 1:0 Дженоа

    Исход игры
    Верона
    35.3% (42)
    Ничья
    56.3% (67)
    Дженоа
    8.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.59% (32)
    Меньше
    72.41% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (87)
    Нет
    25% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (55)
    1:0 Верона
    18.5% (22)
    2:1 Верона
    13.4% (16)
    1:2 Дженоа
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Верона
    2.5% (3)
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    Верона
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