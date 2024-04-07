Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Даниэль Силва нанес удар, но тот был заблокирован.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

90' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Даниэль Силва навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Назначен штрафной. Пострадал Жуниор Мессиас, его свалил Коппола Диего

87' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Дженоа

86' Свидерски Кароль не смог попасть в створ ударом издали

85' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

82' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Жуниор Мессиас из команды Дженоа получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Лоренцо Монтипо все предвидел и спас команду!

79' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Верона

77' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Сабелли Стефано не смог попасть в створ ударом издали

75' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

73' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Верона отменен из-за положения "вне игры".

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Верона

70' Гудмундссон Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Оооо... вот это был удар! Торсби Мортен должен был забить с этой позиции.

70' Торсби Мортен нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

70' Жуниор Мессиас из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Сердар Суат получил желтую карточку от судьи

66' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Свидерски Кароль пробует нанести удар издали, но Хосеп Мартинес ловит мяч

65' Даниэль Силва из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

60' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Суслов Томаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Хорошую попытку сделал Сентонз Фабьен . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Г О О О О Л - Гудмундссон Альберт забивает ударом с правой ноги!

58' Хорошую попытку сделал Васкес Хоан . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Игрок из команды Дженоа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Экубан Калеб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Верона

55' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

55' Нослин Тейяни из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

54' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

53' Даниэль Силва выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Даниэль Силва наказан за толчок Сабелли Стефано

51' Удар от ворот произведет Дженоа

50' Нослин Тейяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Кабаль Хуан выиграл воздушное противоборство у Жуниор Мессиас.

46' Тактическая замена. Дуда Ондрей уходит с поля и его заменяет Даниэль Силва