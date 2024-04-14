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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Магдебург
2:0
Второй тайм: 47'
Гамбург
0'
24' Красная карточка
Рамос Гильерме
1:0
26' Пенальти
Эль-Ханкури Мохамед
45' Желтая карточка
Шулер Лука
2:0
45' Пенальти
Эль-Ханкури Мохамед

Ход матча

24'
 
Рамос Гильерме
26'
Эль-Ханкури Мохамед
1:0
30'
 
Амброзиус Стефан
Ферай Иммануэль
45'
Шулер Лука
 
45'
Эль-Ханкури Мохамед
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
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Магдебург
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райманн
Доминик
3
Хоти
Анди
25
Гнака
Силас
15
Эбер
Даниэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Бокхорн
Эберт
29
Конде
Амара
19
Белль-Белль
Леон
8
Тейшейра
Брайан
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
13
Рамос
Гильерме
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
20
Немет
Ондраш
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Магдебург
3-4-3
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Магдебург
Гамбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
0:1
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.17
Эль-Ханкури Мохамед 5 (3) 0.17
Атик Бариш 4 0.14
Гнака Силас 4 0.14
Кастаньос Люк 4 0.14
Бокхорн Эберт 3 0.1
Кремпицки Коннор 3 0.1
Арслан Ахмет 2 0.07
Ито Тацуя 2 0.07
Сека Джейсон 1 0.03
Конде Амара 1 0.03
Белль-Белль Леон 1 0.03
Амаечи Ксавьер 1 0.03
Tobias Mueller 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Emir Kuhinja 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.03
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.55
Бенеш Ласло 13 (3) 0.45
Мухайм Миро 5 0.17
Джатта Бейкери 4 0.14
Жан-Люк Домпе 3 0.1
Ферай Иммануэль 3 0.1
Рейс Людовит 2 0.07
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.07
Мефферт Йонас 1 0.03
Хайер Моритц 1 0.03
Хаджикадунич Деннис 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Пореба Лукаш 1 0.03
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Tobias Mueller 5 0
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Бокхорн Эберт 5 0
Белль-Белль Леон 5 0
Шулер Лука 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 7 1
Рамос Гильерме 5 2
Мефферт Йонас 8 0
Мухайм Миро 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Магдебург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
7% (1)
36% (5)
Гамбург
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
16
Магдебург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

8
23
Магдебург
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Гамбург
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
39% (11)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
21% (6)
43% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

16
39

Голы по времени матча

Забито

25
23
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
8%
2
9%
1-15
4
16%
2
9%
16-30
5
20%
2
9%
31-45
4
16%
4
17%
46-60
4
16%
6
26%
61-75
6
24%
7
30%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
16%
5
24%
1-15
4
21%
3
14%
16-30
3
16%
1
5%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
21%
6
29%
76-90

Забито

14
32
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 14
1
7%
2
6%
1-15
5
36%
6
19%
16-30
0
0%
9
28%
31-45
3
21%
7
22%
46-60
3
21%
2
6%
61-75
2
14%
6
19%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
17%
4
25%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
5
21%
3
19%
61-75
2
8%
3
19%
76-90

Забито

39
55
17 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 32
12 Забивали первыми 19
9 Не забивали 1
3
8%
4
7%
1-15
9
23%
8
15%
16-30
5
13%
11
20%
31-45
7
18%
11
20%
46-60
7
18%
8
15%
61-75
8
21%
13
24%
76-90

Пропущено

43
37
21 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 18
7
16%
9
24%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
8
19%
4
11%
31-45
9
21%
5
14%
46-60
7
16%
5
14%
61-75
6
14%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0
Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0
Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0

Результаты матчей

Магдебург
Гамбург

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
4 раза 14%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
2
12 раз 43%
1
9 раз 32%
3
5 раз 18%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
5
9
1.5
10
4
3
11
2.5
5
9
2
12
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
13
1
4
10
1.5
8
6
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
27
1
9
19
1.5
18
10
5
23
2.5
6
22
3
25
3.5
1
27
1
27
4.5
1
27
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 29 17 9 3 52 - 28 60
2.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 0:2 29 14 6 9 53 - 41 48
5.
Ганновер 96
 0:0 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 29 11 7 11 44 - 49 40
10.
Нюрнберг
 29 10 7 12 38 - 54 37
11.
Эльвeрсберг
 0:1 29 10 6 13 39 - 49 36
12.
Шальке 04
 29 10 5 14 45 - 55 35
13.
Магдебург
 2:0 29 9 8 12 40 - 44 35
14.
Айнтрахт Бр
 0:0 29 9 4 16 30 - 41 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 15 10 5 0 29 - 10 35
2.
Гамбург
 0:2 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 0:0 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
9.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
10.
Магдебург
 2:0 15 7 3 5 26 - 20 24
11.
Айнтрахт Бр
 0:0 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
16.
Эльвeрсберг
 0:1 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 1:0 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
6.
Эльвeрсберг
 0:1 15 5 3 7 21 - 27 18
7.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
8.
Ганновер 96
 0:0 15 4 6 5 21 - 22 18
9.
Гамбург
 0:2 15 4 6 5 22 - 24 18
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 2:0 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
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