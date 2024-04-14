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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Магдебург
2:2
Конец матча
Гамбург
0'
24' Красная карточка
Рамос Гильерме
1:0
26' Пенальти
Эль-Ханкури Мохамед
45' Желтая карточка
Шулер Лука
2:0
45' Пенальти
Эль-Ханкури Мохамед
2:1
68' Гол
Шонлау Себастьян
73' Желтая карточка
Конде Амара
2:2
90' Гол
Мефферт Йонас
90'+7

Ход матча

24'
 
Рамос Гильерме
26'
Эль-Ханкури Мохамед
1:0
30'
 
Амброзиус Стефан
Ферай Иммануэль
45'
Шулер Лука
 
45'
Эль-Ханкури Мохамед
2:0
61'
 
Жан-Люк Домпе
Джатта Бейкери
61'
 
Глацель Роберт
Немет Ондраш
68'
2:1
Шонлау Себастьян
(Мефферт Йонас)
68'
Ито Тацуя
Тейшейра Брайан
 
73'
Конде Амара
 
80'
Нолленбергер Александер
Атик Бариш
 
80'
Лоуренс Джеймс
Шулер Лука
 
84'
 
Окугава Масая
Кёнигсдёрффер Рансфорд
90'
Emir Kuhinja
Эль-Ханкури Мохамед
 
90'
2:2
Мефферт Йонас

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 15
  • 8 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 529 Количество передач 409
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райманн
Доминик
3
Хоти
Анди
25
Гнака
Силас
15
Эбер
Даниэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
7
Бокхорн
Эберт
29
Конде
Амара
19
Белль-Белль
Леон
8
Тейшейра
Брайан
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
13
Рамос
Гильерме
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
18
Джатта
Бейкери
20
Немет
Ондраш
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Магдебург
3-4-3
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Магдебург
Гамбург

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
1:2
Б2
0:1
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
54

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.17
Эль-Ханкури Мохамед 5 (3) 0.17
Атик Бариш 4 0.14
Гнака Силас 4 0.14
Кастаньос Люк 4 0.14
Бокхорн Эберт 3 0.1
Кремпицки Коннор 3 0.1
Арслан Ахмет 2 0.07
Ито Тацуя 2 0.07
Сека Джейсон 1 0.03
Конде Амара 1 0.03
Белль-Белль Леон 1 0.03
Амаечи Ксавьер 1 0.03
Tobias Mueller 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Emir Kuhinja 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.03
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 16 (1) 0.55
Бенеш Ласло 13 (3) 0.45
Мухайм Миро 5 0.17
Джатта Бейкери 4 0.14
Жан-Люк Домпе 3 0.1
Ферай Иммануэль 3 0.1
Мефферт Йонас 2 0.07
Рейс Людовит 2 0.07
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0.07
Шонлау Себастьян 1 0.03
Хайер Моритц 1 0.03
Хаджикадунич Деннис 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Пореба Лукаш 1 0.03
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Tobias Mueller 5 0
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Бокхорн Эберт 5 0
Белль-Белль Леон 5 0
Шулер Лука 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Конде Амара 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Кристиан Титц 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайер Моритц 7 1
Хаджикадунич Деннис 7 1
Рамос Гильерме 5 2
Мефферт Йонас 8 0
Мухайм Миро 5 1
Джатта Бейкери 6 0
Бенеш Ласло 4 1
Ферай Иммануэль 4 0
Жан-Люк Домпе 3 0
Рейс Людовит 3 0
Микельбрансис Вильям 3 0
Амброзиус Стефан 2 0
Ван дер Бремпт Игнасе 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Стеффен Баумгарт 1 0
Фернандеш Даниэль 1 0
Глацель Роберт 1 0
Озтунали Левин 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Tim Walter 1 0

Результаты матчей

Магдебург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Гамбург
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

10
18
Магдебург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

8
23
Магдебург
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Гамбург
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
38% (11)
48% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

18
41

Голы по времени матча

Забито

27
25
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
7%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
6
22%
2
8%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
4
15%
7
28%
61-75
6
22%
8
32%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
5
22%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Забито

14
32
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 15
1
7%
2
6%
1-15
5
36%
6
19%
16-30
0
0%
9
28%
31-45
3
21%
7
22%
46-60
3
21%
2
6%
61-75
2
14%
6
19%
76-90

Пропущено

24
16
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
17%
4
25%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
5
21%
3
19%
61-75
2
8%
3
19%
76-90

Забито

41
57
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 19
9 Не забивали 1
3
7%
4
7%
1-15
10
24%
8
14%
16-30
6
15%
11
19%
31-45
7
17%
11
19%
46-60
7
17%
9
16%
61-75
8
20%
14
25%
76-90

Пропущено

45
39
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
7
16%
9
23%
1-15
6
13%
6
15%
16-30
8
18%
5
13%
31-45
9
20%
5
13%
46-60
8
18%
5
13%
61-75
7
16%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0
Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0
Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0

Результаты матчей

Магдебург
Гамбург

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
13 раз 45%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
10
4
3
12
2.5
5
9
2
13
3.5
1
13
1
14
4.5
1
13
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
14
1
4
10
1.5
9
6
2
12
2.5
1
14
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
9
0.5
Больше Меньше
28
1
10
19
1.5
19
10
5
24
2.5
6
23
3
26
3.5
1
28
1
28
4.5
1
28
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 29 14 7 8 55 - 41 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 29 11 7 11 44 - 49 40
10.
Эльвeрсберг
 29 11 6 12 43 - 51 39
11.
Нюрнберг
 29 10 7 12 38 - 54 37
12.
Шальке 04
 29 10 5 14 45 - 55 35
13.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
14.
Айнтрахт Бр
 29 9 4 16 30 - 41 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
9.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
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