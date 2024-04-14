Тур: 29. Стадион: МДСС-Арена.
0'
24' Красная карточкаРамос Гильерме
1:0
26' ПенальтиЭль-Ханкури Мохамед
45' Желтая карточкаШулер Лука
2:0
45' ПенальтиЭль-Ханкури Мохамед
2:1
68' ГолШонлау Себастьян
73' Желтая карточкаКонде Амара
2:2
90' ГолМефферт Йонас
90'+7
Ход матча
24'
26'
45'
45'
68'
73'
90'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 15
-
8 Удары в створ 8
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
529 Количество передач 409
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гнака
Силас
15
Эбер
Даниэль
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
19
Рааб
Матео
14
Рейс
Людовит
28
Мухайм
Миро
20
Немет
Ондраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Чахед ТарекНападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
14 Рейс ЛюдовитЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Немет ОндрашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Магдебург
Гамбург
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
60
54
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.17
|Эль-Ханкури Мохамед
|5 (3)
|0.17
|Атик Бариш
|4
|0.14
|Гнака Силас
|4
|0.14
|Кастаньос Люк
|4
|0.14
|Бокхорн Эберт
|3
|0.1
|Кремпицки Коннор
|3
|0.1
|Арслан Ахмет
|2
|0.07
|Ито Тацуя
|2
|0.07
|Сека Джейсон
|1
|0.03
|Конде Амара
|1
|0.03
|Белль-Белль Леон
|1
|0.03
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.03
|Tobias Mueller
|1
|0.03
|Югоне Жан
|1
|0.03
|Emir Kuhinja
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.03
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16 (1)
|0.55
|Бенеш Ласло
|13 (3)
|0.45
|Мухайм Миро
|5
|0.17
|Джатта Бейкери
|4
|0.14
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.1
|Ферай Иммануэль
|3
|0.1
|Мефферт Йонас
|2
|0.07
|Рейс Людовит
|2
|0.07
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0.07
|Шонлау Себастьян
|1
|0.03
|Хайер Моритц
|1
|0.03
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Tobias Mueller
|5
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Белль-Белль Леон
|5
|0
|Шулер Лука
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Конде Амара
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайер Моритц
|7
|1
|Хаджикадунич Деннис
|7
|1
|Рамос Гильерме
|5
|2
|Мефферт Йонас
|8
|0
|Мухайм Миро
|5
|1
|Джатта Бейкери
|6
|0
|Бенеш Ласло
|4
|1
|Ферай Иммануэль
|4
|0
|Жан-Люк Домпе
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Микельбрансис Вильям
|3
|0
|Амброзиус Стефан
|2
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Стеффен Баумгарт
|1
|0
|Фернандеш Даниэль
|1
|0
|Глацель Роберт
|1
|0
|Озтунали Левин
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Tim Walter
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Гамбург
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
10
18
Магдебург
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Гамбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
8
23
Магдебург
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
Гамбург
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (4)
38% (11)
48% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
21% (6)
41% (12)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
18
41
Голы по времени матча
Забито
27
25
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
7%
2
8%
1-15
5
19%
2
8%
16-30
6
22%
2
8%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
4
15%
7
28%
61-75
6
22%
8
32%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
5
22%
1-15
4
19%
4
17%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
5
24%
6
26%
76-90
Забито
14
32
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 15
1
7%
2
6%
1-15
5
36%
6
19%
16-30
0
0%
9
28%
31-45
3
21%
7
22%
46-60
3
21%
2
6%
61-75
2
14%
6
19%
76-90
Пропущено
24
16
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
4
17%
4
25%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
5
21%
3
19%
31-45
6
25%
1
6%
46-60
5
21%
3
19%
61-75
2
8%
3
19%
76-90
Забито
41
57
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 19
9 Не забивали 1
3
7%
4
7%
1-15
10
24%
8
14%
16-30
6
15%
11
19%
31-45
7
17%
11
19%
46-60
7
17%
9
16%
61-75
8
20%
14
25%
76-90
Пропущено
45
39
21 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
7
16%
9
23%
1-15
6
13%
6
15%
16-30
8
18%
5
13%
31-45
9
20%
5
13%
46-60
8
18%
5
13%
61-75
7
16%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0
Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2
Гамбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0
Гамбург - Оснабрюк 1:2 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Ганза - Гамбург 2:2 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Герта - Гамбург 1:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Шальке 04 - Гамбург 0:2 Цюрих - Гамбург 2:2 ПСВ - Гамбург 2:2 Нюрнберг - Гамбург 0:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Хольштайн Киль - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 2:0
Результаты матчей
Магдебург
Гамбург
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:4
2 раза 14%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
8 раз 53%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
13 раз 45%
1
9 раз 31%
3
5 раз 17%
0
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
69
104
312
59
213
113
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
141
410
96
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
209
Больше Меньше
281
1019
1910
524
623
326
128
128
128
128
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|11
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7