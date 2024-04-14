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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Санкт-Паули
1:0
Второй тайм: 48'
Эльвeрсберг
0'
29' Желтая карточка
Manuel Feil
1:0
40' Гол
Эггештайн Йоханнес

Ход матча

10'
Рицка Ларс
Треу Филипп
 
29'
 
Manuel Feil
40'
Эггештайн Йоханнес
(Смит Эрик)
1:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
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Санкт-Паули
Ничья
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22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
11
Luca
Duerholtz
14
Robin
Fellhauer
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Санкт-Паули
3-4-3
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Эльвeрсберг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
0:2
К
4:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 15 (3) 0.52
Эггештайн Йоханнес 8 0.28
Саад Элиас 7 0.24
Афолайян Оладапо 6 0.21
Ирвайн Джексон 4 0.14
Меткалф Коннор 3 0.1
Салиакас Манолис 2 0.07
Рицка Ларс 2 0.07
Смит Эрик 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Треу Филипп 1 0.03
Бухальфа Карло 1 0.03
Кемляйн Алеша 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.21
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.21
Jannik Rochelt 4 0.14
Ваннер Пауль 4 0.14
Manuel Feil 3 0.1
Фагир Вахид 3 0.1
Якобсен Торе 3 (2) 0.1
Maurice Neubauer 2 0.07
Боямба Джозеф 2 0.07
Вандермерш Юго 1 0.03
Semih Sahin 1 0.03
Сикингер Карло 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Мартинович Доминик 1 0.03
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 6 1
Ирвайн Джексон 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Смит Эрик 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Валь Хауке 3 1
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Fabian Huerzeler 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 9 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Maurice Neubauer 4 0
Manuel Feil 4 0
Jannik Rochelt 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Robin Fellhauer 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Nicolas Kristof 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

2
10
Санкт-Паули
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
15

Упущенные победы

21
17
Санкт-Паули
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Эльвeрсберг
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
18

Упущенные победы

23
27

Голы по времени матча

Забито

27
21
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
15%
3
14%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
7
26%
4
19%
76-90

Пропущено

11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
5
45%
3
12%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
1
9%
5
19%
76-90

Забито

23
18
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
13%
2
11%
1-15
6
26%
2
11%
16-30
5
22%
5
28%
31-45
4
17%
8
44%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
2
9%
1
6%
76-90

Пропущено

18
22
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
17%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
8
44%
6
27%
76-90

Забито

50
39
27 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
7
14%
5
13%
1-15
9
18%
7
18%
16-30
11
22%
8
21%
31-45
9
18%
10
26%
46-60
5
10%
4
10%
61-75
9
18%
5
13%
76-90

Пропущено

29
48
9 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
3
10%
7
15%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
3
10%
9
19%
31-45
6
21%
6
13%
46-60
5
17%
9
19%
61-75
9
31%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Эльвeрсберг

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 39%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
9 раз 32%
0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
9
5
1.5
6
8
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13
2
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
7
7
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
20
8
17
11
1.5
13
15
6
22
2.5
4
24
3
25
3.5
2
26
2
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 29 17 9 3 52 - 28 60
2.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 0:2 29 14 6 9 53 - 41 48
5.
Ганновер 96
 0:0 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 29 11 7 11 44 - 49 40
10.
Нюрнберг
 29 10 7 12 38 - 54 37
11.
Эльвeрсберг
 0:1 29 10 6 13 39 - 49 36
12.
Шальке 04
 29 10 5 14 45 - 55 35
13.
Магдебург
 2:0 29 9 8 12 40 - 44 35
14.
Айнтрахт Бр
 0:0 29 9 4 16 30 - 41 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 15 10 5 0 29 - 10 35
2.
Гамбург
 0:2 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 0:0 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
9.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
10.
Магдебург
 2:0 15 7 3 5 26 - 20 24
11.
Айнтрахт Бр
 0:0 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
16.
Эльвeрсберг
 0:1 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 1:0 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
6.
Эльвeрсберг
 0:1 15 5 3 7 21 - 27 18
7.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
8.
Ганновер 96
 0:0 15 4 6 5 21 - 22 18
9.
Гамбург
 0:2 15 4 6 5 22 - 24 18
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 2:0 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Санкт-Паули
Ничья
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