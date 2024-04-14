Тур: 29. Стадион: Millerntor Stadion.
1:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
29'
40'
1:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
25
Джигала
Адам
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Эльвeрсберг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|15 (3)
|0.52
|Эггештайн Йоханнес
|8
|0.28
|Саад Элиас
|7
|0.24
|Афолайян Оладапо
|6
|0.21
|Ирвайн Джексон
|4
|0.14
|Меткалф Коннор
|3
|0.1
|Салиакас Манолис
|2
|0.07
|Рицка Ларс
|2
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Треу Филипп
|1
|0.03
|Бухальфа Карло
|1
|0.03
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paul Stock
|6
|0.21
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.21
|Jannik Rochelt
|4
|0.14
|Ваннер Пауль
|4
|0.14
|Manuel Feil
|3
|0.1
|Фагир Вахид
|3
|0.1
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.1
|Maurice Neubauer
|2
|0.07
|Боямба Джозеф
|2
|0.07
|Вандермерш Юго
|1
|0.03
|Semih Sahin
|1
|0.03
|Сикингер Карло
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Мартинович Доминик
|1
|0.03
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|6
|1
|Ирвайн Джексон
|6
|0
|Салиакас Манолис
|5
|0
|Смит Эрик
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Валь Хауке
|3
|1
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Fabian Huerzeler
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|9
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Maurice Neubauer
|4
|0
|Manuel Feil
|4
|0
|Jannik Rochelt
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Luca Duerholtz
|3
|0
|Robin Fellhauer
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Мартинович Доминик
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
2
10
Санкт-Паули
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
15
Упущенные победы
21
17
Санкт-Паули
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
43% (12)
14% (4)
Эльвeрсберг
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (11)
29% (8)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
18
Упущенные победы
23
27
Голы по времени матча
Забито
27
21
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
15%
3
14%
1-15
3
11%
5
24%
16-30
6
22%
3
14%
31-45
5
19%
2
10%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
7
26%
4
19%
76-90
Пропущено
11
26
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
0
0%
3
12%
1-15
3
27%
4
15%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
5
45%
3
12%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
1
9%
5
19%
76-90
Забито
23
18
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 20
3
13%
2
11%
1-15
6
26%
2
11%
16-30
5
22%
5
28%
31-45
4
17%
8
44%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
2
9%
1
6%
76-90
Пропущено
18
22
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
17%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
8
44%
6
27%
76-90
Забито
50
39
27 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
7
14%
5
13%
1-15
9
18%
7
18%
16-30
11
22%
8
21%
31-45
9
18%
10
26%
46-60
5
10%
4
10%
61-75
9
18%
5
13%
76-90
Пропущено
29
48
9 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 26
6 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 24
3
10%
7
15%
1-15
3
10%
6
13%
16-30
3
10%
9
19%
31-45
6
21%
6
13%
46-60
5
17%
9
19%
61-75
9
31%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2
Результаты матчей
Санкт-Паули
Эльвeрсберг
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
5:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
1:1
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 39%
1
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
3 раза 11%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
2
9 раз 32%
0
8 раз 29%
1
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
95
68
410
311
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
86
77
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
208
1711
1315
622
424
325
226
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|29
|17
|9
|3
|52 - 28
|60
|2.
|29
|18
|4
|7
|59 - 34
|58
|3.
|29
|15
|7
|7
|63 - 35
|52
|4.
|0:2
|29
|14
|6
|9
|53 - 41
|48
|5.
|0:0
|29
|11
|12
|6
|51 - 36
|45
|6.
|29
|12
|8
|9
|60 - 48
|44
|7.
|29
|11
|10
|8
|58 - 43
|43
|8.
|29
|12
|6
|11
|40 - 42
|42
|9.
|29
|11
|7
|11
|44 - 49
|40
|10.
|29
|10
|7
|12
|38 - 54
|37
|11.
|0:1
|29
|10
|6
|13
|39 - 49
|36
|12.
|29
|10
|5
|14
|45 - 55
|35
|13.
|2:0
|29
|9
|8
|12
|40 - 44
|35
|14.
|0:0
|29
|9
|4
|16
|30 - 41
|31
|15.
|29
|9
|4
|16
|27 - 48
|31
|16.
|29
|8
|7
|14
|31 - 40
|31
|17.
|29
|8
|5
|16
|45 - 58
|29
|18.
|29
|5
|9
|15
|27 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|10
|5
|0
|29 - 10
|35
|2.
|0:2
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|4.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|5.
|15
|9
|1
|5
|31 - 22
|28
|6.
|0:0
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|7.
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|8.
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|9.
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|10.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|11.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 17
|22
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|14
|5
|4
|5
|18 - 24
|19
|15.
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|16.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|18.
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|15
|8
|4
|3
|38 - 17
|28
|3.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|6.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|21 - 27
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|20 - 30
|18
|8.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|9.
|0:2
|15
|4
|6
|5
|22 - 24
|18
|10.
|14
|3
|5
|6
|22 - 24
|14
|11.
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|13.
|2:0
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|15.
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|16.
|15
|2
|4
|9
|14 - 37
|10
|17.
|0:0
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|14
|2
|2
|10
|17 - 36
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|11
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7