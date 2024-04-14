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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Санкт-Паули
3:4
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
29' Желтая карточка
Manuel Feil
1:0
40' Гол
Эггештайн Йоханнес
1:1
52' Гол
Maurice Neubauer
66' Желтая карточка
Эггештайн Йоханнес
2:1
69' Гол
Хартель Марсель
2:2
70' Гол
Боямба Джозеф
78' Желтая карточка
Рицка Ларс
2:3
81' Гол
Ваннер Пауль
2:4
83' Гол
Вандермерш Юго
86' Желтая карточка
Смит Эрик
86' Желтая карточка
Ваннер Пауль
89' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
3:4
90' Гол
Ирвайн Джексон
90'+6

Ход матча

9'
Рицка Ларс
Треу Филипп
 
29'
 
Manuel Feil
40'
Эггештайн Йоханнес
(Смит Эрик)
1:0
52'
1:1
Maurice Neubauer
(Jannik Rochelt)
66'
Эггештайн Йоханнес
 
68'
 
Мартинович Доминик
Manuel Feil
68'
 
Якобсен Торе
Jannik Rochelt
68'
 
Боямба Джозеф
Luca Duerholtz
69'
Хартель Марсель
(Меткалф Коннор)
2:1
70'
2:2
Боямба Джозеф
(Якобсен Торе)
72'
Афолайян Оладапо
Саад Элиас
 
72'
Кемляйн Алеша
Меткалф Коннор
 
78'
Рицка Ларс
 
81'
2:3
Ваннер Пауль
(Мартинович Доминик)
82'
 
Фагир Вахид
Luca Pascal Schnellbacher
83'
2:4
Вандермерш Юго
(Robin Fellhauer)
84'
Мауридес Жуниор
Салиакас Манолис
 
84'
Альберс Андреас
Эггештайн Йоханнес
 
86'
Смит Эрик
 
86'
 
Ваннер Пауль
86'
 
Lukas Pinckert
Ваннер Пауль
89'
Ирвайн Джексон
 
90'
Ирвайн Джексон
3:4

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 648 Количество передач 271
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Треу
Филипп
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
23
Сикингер
Карло
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
11
Luca
Duerholtz
14
Robin
Fellhauer
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
Санкт-Паули
3-4-3
Эльвeрсберг
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Эльвeрсберг

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
0:2
К
4:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 16 (3) 0.55
Эггештайн Йоханнес 8 0.28
Саад Элиас 7 0.24
Афолайян Оладапо 6 0.21
Ирвайн Джексон 5 0.17
Меткалф Коннор 3 0.1
Салиакас Манолис 2 0.07
Рицка Ларс 2 0.07
Смит Эрик 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Треу Филипп 1 0.03
Бухальфа Карло 1 0.03
Кемляйн Алеша 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paul Stock 6 0.21
Luca Pascal Schnellbacher 6 0.21
Ваннер Пауль 5 0.17
Jannik Rochelt 4 0.14
Якобсен Торе 3 (2) 0.1
Maurice Neubauer 3 0.1
Manuel Feil 3 0.1
Фагир Вахид 3 0.1
Боямба Джозеф 3 0.1
Вандермерш Юго 2 0.07
Semih Sahin 1 0.03
Мартинович Доминик 1 0.03
Сикингер Карло 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 6 1
Ирвайн Джексон 7 0
Смит Эрик 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Валь Хауке 3 1
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Эггештайн Йоханнес 2 0
Fabian Huerzeler 2 0
Рицка Ларс 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 9 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Maurice Neubauer 4 0
Manuel Feil 4 0
Jannik Rochelt 4 0
Semih Sahin 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Robin Fellhauer 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Ваннер Пауль 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Мартинович Доминик 1 0
Фагир Вахид 1 0
Nicolas Kristof 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

5
10
Санкт-Паули
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Эльвeрсберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
15

Упущенные победы

21
17
Санкт-Паули
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Эльвeрсберг
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
21

Упущенные победы

26
27

Голы по времени матча

Забито

30
25
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
13%
3
12%
1-15
3
10%
5
20%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
8
27%
6
24%
76-90

Пропущено

15
29
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
6
40%
3
10%
46-60
1
7%
8
28%
61-75
3
20%
6
21%
76-90

Забито

23
18
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
13%
2
11%
1-15
6
26%
2
11%
16-30
5
22%
5
28%
31-45
4
17%
8
44%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
2
9%
1
6%
76-90

Пропущено

18
22
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
17%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
8
44%
6
27%
76-90

Забито

53
43
28 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
7
13%
5
12%
1-15
9
17%
7
16%
16-30
12
23%
8
19%
31-45
9
17%
11
26%
46-60
6
11%
5
12%
61-75
10
19%
7
16%
76-90

Пропущено

33
51
9 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
3
9%
7
14%
1-15
3
9%
6
12%
16-30
3
9%
10
20%
31-45
7
21%
6
12%
46-60
6
18%
10
20%
61-75
11
33%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Эльвeрсберг

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 38%
1
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
1
7 раз 24%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
6
10
5
1.5
6
8
5
10
2.5
3
11
2
13
3.5
1
13
2
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
2
8
6
1.5
8
7
2
12
2.5
2
13
1
13
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
21
8
18
11
1.5
14
15
7
22
2.5
5
24
3
26
3.5
3
26
2
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 29 14 7 8 55 - 41 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 29 11 7 11 44 - 49 40
10.
Эльвeрсберг
 29 11 6 12 43 - 51 39
11.
Нюрнберг
 29 10 7 12 38 - 54 37
12.
Шальке 04
 29 10 5 14 45 - 55 35
13.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
14.
Айнтрахт Бр
 29 9 4 16 30 - 41 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
9.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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