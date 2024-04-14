Тур: 29. Стадион: Millerntor Stadion.
3:4
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаManuel Feil
1:0
40' ГолЭггештайн Йоханнес
1:1
52' ГолMaurice Neubauer
66' Желтая карточкаЭггештайн Йоханнес
2:1
69' ГолХартель Марсель
2:2
70' ГолБоямба Джозеф
78' Желтая карточкаРицка Ларс
2:3
81' ГолВаннер Пауль
2:4
83' ГолВандермерш Юго
86' Желтая карточкаСмит Эрик
86' Желтая карточкаВаннер Пауль
89' Желтая карточкаИрвайн Джексон
3:4
90' ГолИрвайн Джексон
90'+6
Ход матча
29'
40'
1:0
52'
69'
70'
2:2
78'
81'
83'
86'
86'
89'
90'
3:4
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 10
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
648 Количество передач 271
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
25
Джигала
Адам
23
Треу
Филипп
26
Саад
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Эльвeрсберг
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|16 (3)
|0.55
|Эггештайн Йоханнес
|8
|0.28
|Саад Элиас
|7
|0.24
|Афолайян Оладапо
|6
|0.21
|Ирвайн Джексон
|5
|0.17
|Меткалф Коннор
|3
|0.1
|Салиакас Манолис
|2
|0.07
|Рицка Ларс
|2
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Треу Филипп
|1
|0.03
|Бухальфа Карло
|1
|0.03
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paul Stock
|6
|0.21
|Luca Pascal Schnellbacher
|6
|0.21
|Ваннер Пауль
|5
|0.17
|Jannik Rochelt
|4
|0.14
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.1
|Maurice Neubauer
|3
|0.1
|Manuel Feil
|3
|0.1
|Фагир Вахид
|3
|0.1
|Боямба Джозеф
|3
|0.1
|Вандермерш Юго
|2
|0.07
|Semih Sahin
|1
|0.03
|Мартинович Доминик
|1
|0.03
|Сикингер Карло
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Robin Fellhauer
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|6
|1
|Ирвайн Джексон
|7
|0
|Смит Эрик
|6
|0
|Салиакас Манолис
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Валь Хауке
|3
|1
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0
|Fabian Huerzeler
|2
|0
|Рицка Ларс
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|9
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Maurice Neubauer
|4
|0
|Manuel Feil
|4
|0
|Jannik Rochelt
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Luca Duerholtz
|3
|0
|Robin Fellhauer
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Ваннер Пауль
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Мартинович Доминик
|1
|0
|Фагир Вахид
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Эльвeрсберг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
5
10
Санкт-Паули
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Эльвeрсберг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
15
Упущенные победы
21
17
Санкт-Паули
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
41% (12)
17% (5)
Эльвeрсберг
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
24% (7)
34% (10)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
21
Упущенные победы
26
27
Голы по времени матча
Забито
30
25
14 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
4
13%
3
12%
1-15
3
10%
5
20%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
5
17%
3
12%
46-60
3
10%
5
20%
61-75
8
27%
6
24%
76-90
Пропущено
15
29
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
3
10%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
6
40%
3
10%
46-60
1
7%
8
28%
61-75
3
20%
6
21%
76-90
Забито
23
18
14 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
3
13%
2
11%
1-15
6
26%
2
11%
16-30
5
22%
5
28%
31-45
4
17%
8
44%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
2
9%
1
6%
76-90
Пропущено
18
22
4 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
17%
4
18%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
5
28%
2
9%
61-75
8
44%
6
27%
76-90
Забито
53
43
28 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 23
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
7
13%
5
12%
1-15
9
17%
7
16%
16-30
12
23%
8
19%
31-45
9
17%
11
26%
46-60
6
11%
5
12%
61-75
10
19%
7
16%
76-90
Пропущено
33
51
9 В 1-м тайме 23
24 Во 2-м тайме 28
6 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 25
3
9%
7
14%
1-15
3
9%
6
12%
16-30
3
9%
10
20%
31-45
7
21%
6
12%
46-60
6
18%
10
20%
61-75
11
33%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4
Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Эльвeрсберг - Падерборн 4:1 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2
Результаты матчей
Санкт-Паули
Эльвeрсберг
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 38%
1
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
2
9 раз 31%
0
8 раз 28%
1
7 раз 24%
4
3 раза 10%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Эльвeрсберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
86
105
68
510
311
213
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
132
86
87
212
213
113
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
218
1811
1415
722
524
326
326
227
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|11
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7