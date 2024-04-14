Тур: 29. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дем ЯнникПолузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Lars Gindorf
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.4
Среднее время на гол
51
225
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|6
|0.21
|Филипп Райан
|5
|0.17
|Hasan Kurucay
|4 (3)
|0.14
|Бисакшич Эрмин
|4
|0.14
|Уджа Энтони
|3
|0.1
|Крюгер Флориан
|2
|0.07
|Johan Gomez
|2
|0.07
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Хельгасон Торир
|1
|0.03
|Донкор Антон
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11 (6)
|0.38
|Нильсен Ховард
|7
|0.24
|Фогльзаммер Андреас
|6
|0.21
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.21
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.14
|Кён Деррик
|3
|0.1
|Enzo Leopold
|2
|0.07
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Нойман Фил
|2
|0.07
|Муроя Сэй
|2
|0.07
|Дем Янник
|1
|0.03
|Кунце Фабиан
|1
|0.03
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Lars Gindorf
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|7
|2
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Hasan Kurucay
|4
|2
|Краусе Робин
|7
|0
|Бисакшич Эрмин
|5
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кристиансен Макс
|4
|1
|Дем Янник
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Аррей-Мби Брайт
|3
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Ганновер 96
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
9
Айнтрахт Бр
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Ганновер 96
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
21
1
Упущенные победы
7
29
Айнтрахт Бр
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
54% (15)
32% (9)
14% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Ганновер 96
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
29% (8)
61% (17)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
23
6
Упущенные победы
13
38
Голы по времени матча
Забито
21
21
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
5
24%
4
19%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
5
24%
5
24%
76-90
Пропущено
16
22
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
6
27%
76-90
Забито
10
29
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 6
22 Не забивали 16
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
5
50%
2
7%
46-60
1
10%
9
31%
61-75
3
30%
8
28%
76-90
Пропущено
24
15
17 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
7
29%
29%
5
33%
16-30
8
33%
3
20%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
2
8%
1
7%
76-90
Забито
31
50
12 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
5
16%
9
18%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
4
13%
5
10%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
5
16%
10
20%
61-75
8
26%
13
26%
76-90
Пропущено
40
37
25 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
5
13%
2
5%
1-15
8
20%
9
24%
16-30
12
30%
7
19%
31-45
3
8%
8
22%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
6
15%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
9 раз 64%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:2
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
13 раз 46%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
59
113
212
212
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
104
311
77
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
235
820
1810
325
523
127
226
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|29
|17
|9
|3
|52 - 28
|60
|2.
|29
|18
|4
|7
|59 - 34
|58
|3.
|29
|15
|7
|7
|63 - 35
|52
|4.
|0:2
|29
|14
|6
|9
|53 - 41
|48
|5.
|0:0
|29
|11
|12
|6
|51 - 36
|45
|6.
|29
|12
|8
|9
|60 - 48
|44
|7.
|29
|11
|10
|8
|58 - 43
|43
|8.
|29
|12
|6
|11
|40 - 42
|42
|9.
|29
|11
|7
|11
|44 - 49
|40
|10.
|29
|10
|7
|12
|38 - 54
|37
|11.
|0:1
|29
|10
|6
|13
|39 - 49
|36
|12.
|29
|10
|5
|14
|45 - 55
|35
|13.
|2:0
|29
|9
|8
|12
|40 - 44
|35
|14.
|0:0
|29
|9
|4
|16
|30 - 41
|31
|15.
|29
|9
|4
|16
|27 - 48
|31
|16.
|29
|8
|7
|14
|31 - 40
|31
|17.
|29
|8
|5
|16
|45 - 58
|29
|18.
|29
|5
|9
|15
|27 - 57
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|10
|5
|0
|29 - 10
|35
|2.
|0:2
|14
|10
|0
|4
|31 - 17
|30
|3.
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|4.
|15
|8
|5
|2
|36 - 19
|29
|5.
|15
|9
|1
|5
|31 - 22
|28
|6.
|0:0
|14
|7
|6
|1
|30 - 14
|27
|7.
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|8.
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|9.
|14
|7
|3
|4
|25 - 18
|24
|10.
|2:0
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|11.
|0:0
|15
|6
|4
|5
|20 - 17
|22
|12.
|14
|6
|2
|6
|18 - 21
|20
|13.
|14
|6
|1
|7
|26 - 29
|19
|14.
|14
|5
|4
|5
|18 - 24
|19
|15.
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|16.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|17.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|18.
|14
|3
|5
|6
|13 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|28 - 12
|30
|2.
|15
|8
|4
|3
|38 - 17
|28
|3.
|1:0
|14
|7
|4
|3
|23 - 18
|25
|4.
|14
|6
|3
|5
|22 - 25
|21
|5.
|14
|5
|3
|6
|21 - 28
|18
|6.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|21 - 27
|18
|7.
|15
|5
|3
|7
|20 - 30
|18
|8.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|9.
|0:2
|15
|4
|6
|5
|22 - 24
|18
|10.
|14
|3
|5
|6
|22 - 24
|14
|11.
|15
|4
|2
|9
|17 - 23
|14
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 25
|12
|13.
|2:0
|14
|2
|5
|7
|14 - 24
|11
|14.
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|15.
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|16.
|15
|2
|4
|9
|14 - 37
|10
|17.
|0:0
|14
|3
|0
|11
|10 - 24
|9
|18.
|14
|2
|2
|10
|17 - 36
|8
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|19 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|15 (10)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 10
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|11
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7