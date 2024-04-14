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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:0
Второй тайм: 50'
Ганновер 96
0'
44' Желтая карточка
Николау Яннис

Ход матча

36'
Николау Яннис
Иванов Роберт
 
44'
Николау Яннис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Бр
Ничья
Ганновер 96
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хофманн
Роб-Торбен
29
Hasan
Kurucay
6
Бисакшич
Эрмин
5
Иванов
Роберт
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
13
Кристиансен
Макс
6
Кунце
Фабиан
20
Дем
Янник
11
Шауб
Луис
9
Nicolo
Tresoldi
36
Тойхерт
Седрик
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Ганновер 96
4-1-2-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
3:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.4

Среднее время на гол

51
225

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 6 0.21
Филипп Райан 5 0.17
Hasan Kurucay 4 (3) 0.14
Бисакшич Эрмин 4 0.14
Уджа Энтони 3 0.1
Крюгер Флориан 2 0.07
Johan Gomez 2 0.07
Краусе Робин 1 0.03
Хельгасон Торир 1 0.03
Донкор Антон 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 (6) 0.38
Нильсен Ховард 7 0.24
Фогльзаммер Андреас 6 0.21
Nicolo Tresoldi 6 0.21
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.14
Кён Деррик 3 0.1
Enzo Leopold 2 0.07
Шауб Луис 2 0.07
Нойман Фил 2 0.07
Муроя Сэй 2 0.07
Дем Янник 1 0.03
Кунце Фабиан 1 0.03
Эрнст Себастьян 1 0.03
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Lars Gindorf 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 7 2
Кауфманн Фабио 8 0
Hasan Kurucay 4 2
Краусе Робин 7 0
Бисакшич Эрмин 5 0
Иванов Роберт 5 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Дем Янник 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Фогльзаммер Андреас 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Нойман Фил 4 0
Кён Деррик 3 0
Аррей-Мби Брайт 3 0
Муроя Сэй 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Ганновер 96
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
9
Айнтрахт Бр
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Ганновер 96
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

7
29
Айнтрахт Бр
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
54% (15)
32% (9)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Ганновер 96
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (13)
25% (7)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (3)
29% (8)
61% (17)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

13
38

Голы по времени матча

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
5
24%
4
19%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
5
24%
5
24%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
6
27%
76-90

Забито

10
29
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 6
22 Не забивали 16
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
5
50%
2
7%
46-60
1
10%
9
31%
61-75
3
30%
8
28%
76-90

Пропущено

24
15
17 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
7
29%
29%
5
33%
16-30
8
33%
3
20%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
2
8%
1
7%
76-90

Забито

31
50
12 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
5
16%
9
18%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
4
13%
5
10%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
5
16%
10
20%
61-75
8
26%
13
26%
76-90

Пропущено

40
37
25 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
5
13%
2
5%
1-15
8
20%
9
24%
16-30
12
30%
7
19%
31-45
3
8%
8
22%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
6
15%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
9 раз 64%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:2
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
2
13 раз 46%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
11
3
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
23
5
8
20
1.5
18
10
3
25
2.5
5
23
1
27
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 29 17 9 3 52 - 28 60
2.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 0:2 29 14 6 9 53 - 41 48
5.
Ганновер 96
 0:0 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 29 11 7 11 44 - 49 40
10.
Нюрнберг
 29 10 7 12 38 - 54 37
11.
Эльвeрсберг
 0:1 29 10 6 13 39 - 49 36
12.
Шальке 04
 29 10 5 14 45 - 55 35
13.
Магдебург
 2:0 29 9 8 12 40 - 44 35
14.
Айнтрахт Бр
 0:0 29 9 4 16 30 - 41 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 15 10 5 0 29 - 10 35
2.
Гамбург
 0:2 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 0:0 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
9.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
10.
Магдебург
 2:0 15 7 3 5 26 - 20 24
11.
Айнтрахт Бр
 0:0 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
16.
Эльвeрсберг
 0:1 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 1:0 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
6.
Эльвeрсберг
 0:1 15 5 3 7 21 - 27 18
7.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
8.
Ганновер 96
 0:0 15 4 6 5 21 - 22 18
9.
Гамбург
 0:2 15 4 6 5 22 - 24 18
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 2:0 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Санкт-Паули Хартель Марсель 15 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Николау Яннис получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Иванов Роберт уходит с поля. Николау Яннис выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Ганновер 96
3.05
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3.30
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