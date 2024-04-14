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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:0
Конец матча
Ганновер 96
0'
44' Желтая карточка
Николау Яннис
52' Желтая карточка
Краусе Робин
90'+6

Ход матча

36'
Николау Яннис
Иванов Роберт
 
44'
Николау Яннис
 
52'
Краусе Робин
 
68'
 
Enzo Leopold
Кристиансен Макс
74'
Уджа Энтони
Johan Gomez
 
76'
 
Lars Gindorf
Шауб Луис
86'
 
Нильсен Ховард
Nicolo Tresoldi
90'
Тауэр Никлас
Кауфманн Фабио
 
90'
Финнделл Хампус
Хельгасон Торир
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 282 Количество передач 336
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хофманн
Роб-Торбен
29
Hasan
Kurucay
6
Бисакшич
Эрмин
5
Иванов
Роберт
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
13
Кристиансен
Макс
6
Кунце
Фабиан
20
Дем
Янник
11
Шауб
Луис
9
Nicolo
Tresoldi
36
Тойхерт
Седрик
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Ганновер 96
4-1-2-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б
3:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.4

Среднее время на гол

51
225

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 6 0.21
Филипп Райан 5 0.17
Hasan Kurucay 4 (3) 0.14
Бисакшич Эрмин 4 0.14
Уджа Энтони 3 0.1
Крюгер Флориан 2 0.07
Johan Gomez 2 0.07
Краусе Робин 1 0.03
Хельгасон Торир 1 0.03
Донкор Антон 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 (6) 0.38
Нильсен Ховард 7 0.24
Фогльзаммер Андреас 6 0.21
Nicolo Tresoldi 6 0.21
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.14
Кён Деррик 3 0.1
Enzo Leopold 2 0.07
Шауб Луис 2 0.07
Нойман Фил 2 0.07
Муроя Сэй 2 0.07
Дем Янник 1 0.03
Кунце Фабиан 1 0.03
Эрнст Себастьян 1 0.03
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Lars Gindorf 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 7 2
Краусе Робин 8 0
Кауфманн Фабио 8 0
Hasan Kurucay 4 2
Бисакшич Эрмин 5 0
Иванов Роберт 5 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Дем Янник 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Фогльзаммер Андреас 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Нойман Фил 4 0
Кён Деррик 3 0
Аррей-Мби Брайт 3 0
Муроя Сэй 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ганновер 96
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
21% (3)
71% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
9
Айнтрахт Бр
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
71% (10)
29% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Ганновер 96
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

21
1

Упущенные победы

7
29
Айнтрахт Бр
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (15)
34% (10)
14% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
24% (7)
38% (11)
Ганновер 96
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
45% (13)
28% (8)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
31% (9)
59% (17)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

23
6

Упущенные победы

13
38

Голы по времени матча

Забито

21
21
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
5
24%
4
19%
1-15
3
14%
6
29%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
5
24%
5
24%
76-90

Пропущено

16
22
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
4
18%
16-30
4
25%
4
18%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
6
27%
76-90

Забито

10
29
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 19
1 Забивали первыми 6
23 Не забивали 17
0
0%
5
17%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
1
10%
4
14%
31-45
5
50%
2
7%
46-60
1
10%
9
31%
61-75
3
30%
8
28%
76-90

Пропущено

24
15
17 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 5
13 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
2
8%
2
13%
1-15
7
29%
29%
5
33%
16-30
8
33%
3
20%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
2
8%
1
7%
76-90

Забито

31
50
12 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 29
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 7
5
16%
9
18%
1-15
3
10%
7
14%
16-30
4
13%
5
10%
31-45
6
19%
6
12%
46-60
5
16%
10
20%
61-75
8
26%
13
26%
76-90

Пропущено

40
37
25 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 21
5
13%
2
5%
1-15
8
20%
9
24%
16-30
12
30%
7
19%
31-45
3
8%
8
22%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
6
15%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1
Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1
Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
9 раз 64%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:0
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
2
13 раз 45%
0
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
1
5
10
1.5
11
3
2
13
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13
1
14
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
5
3
11
1.5
7
8
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
23
6
8
21
1.5
18
11
3
26
2.5
5
24
1
28
3.5
2
27
1
28
4.5
1
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 29 18 4 7 59 - 34 58
2.
Санкт-Паули
 29 16 9 4 54 - 32 57
3.
Фортуна
 29 15 7 7 63 - 35 52
4.
Гамбург
 29 14 7 8 55 - 41 49
5.
Ганновер 96
 29 11 12 6 51 - 36 45
6.
Герта
 29 12 8 9 60 - 48 44
7.
Карлсруэ
 29 11 10 8 58 - 43 43
8.
Гройтер Фюрт
 29 12 6 11 40 - 42 42
9.
Падерборн
 29 11 7 11 44 - 49 40
10.
Эльвeрсберг
 29 11 6 12 43 - 51 39
11.
Нюрнберг
 29 10 7 12 38 - 54 37
12.
Шальке 04
 29 10 5 14 45 - 55 35
13.
Магдебург
 29 8 9 12 40 - 46 33
14.
Айнтрахт Бр
 29 9 4 16 30 - 41 31
15.
Ганза
 29 9 4 16 27 - 48 31
16.
Веен Висбаден
 29 8 7 14 31 - 40 31
17.
Кайзерслаутерн
 29 8 5 16 45 - 58 29
18.
Оснабрюк
 29 5 9 15 27 - 57 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Гамбург
 14 10 0 4 31 - 17 30
3.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
4.
Карлсруэ
 15 8 5 2 36 - 19 29
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 14 7 6 1 30 - 14 27
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
9.
Фортуна
 14 7 3 4 25 - 18 24
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Ганза
 14 6 2 6 18 - 21 20
13.
Кайзерслаутерн
 14 6 1 7 26 - 29 19
14.
Нюрнберг
 14 5 4 5 18 - 24 19
15.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
16.
Эльвeрсберг
 14 5 3 6 18 - 22 18
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 14 3 5 6 13 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 14 9 3 2 28 - 12 30
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 14 7 4 3 23 - 18 25
4.
Падерборн
 14 6 3 5 22 - 25 21
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 14 5 3 6 21 - 28 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
11.
Веен Висбаден
 15 4 2 9 17 - 23 14
12.
Гройтер Фюрт
 14 3 3 8 12 - 25 12
13.
Магдебург
 14 2 5 7 14 - 24 11
14.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
15.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
16.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
17.
Айнтрахт Бр
 14 3 0 11 10 - 24 9
18.
Шальке 04
 14 2 2 10 17 - 36 8
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 19 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 10
Оснабрюк Dave Gnaase 11
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Николау Яннис получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Иванов Роберт уходит с поля. Николау Яннис выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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