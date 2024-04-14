Тур: 32. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Масса Давиде
Прогноз на матч от Liveresult
21
Вити
Маттиа
14
Обьянг
Педро
24
Кьяер
Симон
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
80
Муса
Юнус
10
Леау
Рафаэл
15
Йович
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Дойг ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
-
15 Йович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Noah Raveyre
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сассуоло
Милан
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
90%
7 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
25 матчей
36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.58
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.77
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
36
42
Голов в среднем за матч
1.44
1.68
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
62
53
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.29
|Пинамонти Андреа
|9 (1)
|0.29
|Торстведт Кристиан
|5
|0.16
|Лорьенте Арман
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Байрами Недим
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|13 (4)
|0.42
|Пулишич Кристиан
|10
|0.32
|Леау Рафаэл
|6
|0.19
|Лофтус-Чик Рубен
|6
|0.19
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.16
|Йович Лука
|5
|0.16
|Окафор Ноа
|5
|0.16
|Томори Фикайо
|3
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.03
|Габбия Маттео
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|1
|Энрике Матеус
|6
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Торстведт Кристиан
|5
|0
|Лорьенте Арман
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|10
|0
|Рейндерс Тиджани
|7
|0
|Томори Фикайо
|5
|1
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Тиав Малик
|4
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Милан
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
10
11
Сассуоло
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
6% (1)
19% (3)
Милан
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
11
26
Сассуоло
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
23% (7)
26% (8)
Милан
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
21
37
Голы по времени матча
Забито
19
34
12 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
4
21%
3
9%
1-15
4
21%
5
15%
16-30
4
21%
8
24%
31-45
3
16%
6
18%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
2
11%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
26
26
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
4
15%
1
4%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
4
15%
8
31%
61-75
8
31%
6
23%
76-90
Забито
18
26
12 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
4
22%
5
19%
1-15
5
28%
2
8%
16-30
3
17%
8
31%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
4
15%
76-90
Пропущено
32
8
11 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 7
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
1
13%
16-30
5
16%
2
25%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
5
16%
3
38%
61-75
10
31%
2
25%
76-90
Забито
37
60
24 В 1-м тайме 31
13 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 24
10 Не забивали 2
8
22%
8
13%
1-15
9
24%
7
12%
16-30
7
19%
16
27%
31-45
4
11%
11
18%
46-60
5
14%
4
7%
61-75
4
11%
14
23%
76-90
Пропущено
58
34
22 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 7
29 Не пропускали 19
7
12%
1
3%
1-15
6
10%
3
9%
16-30
9
16%
8
24%
31-45
9
16%
3
9%
46-60
9
16%
11
32%
61-75
18
31%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0
Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2
Милан
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3
Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1
Результаты матчей
Сассуоло
Милан
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
3
9 раз 29%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
411
78
213
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
610
133
115
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
292
1021
2011
328
1021
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|75 - 15
|82
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|45 - 24
|63
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|50 - 40
|49
|9.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|15.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|15 - 8
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|15 - 37
|5
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Исход игры
Сассуоло
3% (4)
Ничья
7.6% (10)
Милан
89.4% (118)
Тотал 2.5
Больше
65.83% (79)
Меньше
34.17% (41)
Обе команды забьют
Да
69.17% (83)
Нет
30.83% (37)
Популярный счёт
1:2 Милан
47.7% (63)
0:2 Милан
13.6% (18)
0:1 Милан
10.6% (14)
1:3 Милан
6.8% (9)
1:1 Ничья
4.5% (6)
1:0 Сассуоло
1.5% (2)
0:3 Милан
1.5% (2)
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