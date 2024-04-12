  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Сассуоло
 
Позже
Милан
Прогнозы 50
Сассуоло 6% (3)
X 6% (3)
Милан 88% (44)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Милан
4.70
Реклама, pari.ru
4.70
Реклама, betboom.ru
1.77
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Сассуоло
Милан

История личных встреч

Сассуоло
Милан

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
90%
7 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

25 матчей

36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
2:5
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
4:3
ТМК
3:2
СA
2:0
СA
2:1
ТМК
1:1
СA
3:2
К
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:3
2:1

Голы

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.58

Среднее время на гол

65
56

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.77

Среднее время на гол

60
50

Всего голов

36
42

Голов в среднем за матч

1.44
1.68

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22

Среднее время на гол

62
53

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 9 (5) 0.29
Пинамонти Андреа 9 (1) 0.29
Торстведт Кристиан 5 0.16
Лорьенте Арман 2 0.06
Энрике Матеус 2 0.06
Байрами Недим 2 0.06
Дефрель Грегоре 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 13 (4) 0.42
Пулишич Кристиан 10 0.32
Леау Рафаэл 6 0.19
Лофтус-Чик Рубен 6 0.19
Эрнандес Тео 5 (1) 0.16
Йович Лука 5 0.16
Окафор Ноа 5 0.16
Томори Фикайо 3 0.1
Рейндерс Тиджани 2 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Габбия Маттео 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Муса Юнус 0 0
Тиав Малик 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Нето Руан 4 1
Эрлич Мартин 5 0
Торстведт Кристиан 5 0
Лорьенте Арман 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Феррари Джанмарко 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Рачич Урош 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 10 0
Рейндерс Тиджани 7 0
Томори Фикайо 5 1
Калабрия Давиде 4 1
Тиав Малик 4 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Муса Юнус 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Габбия Маттео 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Ромеро Лука 1 0
Терраччано Филиппо 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Милан
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

10
11
Сассуоло
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
6% (1)
19% (3)
Милан
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

23
2

Упущенные победы

11
26
Сассуоло
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
23% (7)
26% (8)
Милан
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

26
10

Упущенные победы

21
37

Голы по времени матча

Забито

19
34
12 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
4
21%
3
9%
1-15
4
21%
5
15%
16-30
4
21%
8
24%
31-45
3
16%
6
18%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
2
11%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

26
26
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
4
15%
1
4%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
4
15%
8
31%
61-75
8
31%
6
23%
76-90

Забито

18
26
12 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
4
22%
5
19%
1-15
5
28%
2
8%
16-30
3
17%
8
31%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
4
15%
76-90

Пропущено

32
8
11 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 7
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
1
13%
16-30
5
16%
2
25%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
5
16%
3
38%
61-75
10
31%
2
25%
76-90

Забито

37
60
24 В 1-м тайме 31
13 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 24
10 Не забивали 2
8
22%
8
13%
1-15
9
24%
7
12%
16-30
7
19%
16
27%
31-45
4
11%
11
18%
46-60
5
14%
4
7%
61-75
4
11%
14
23%
76-90

Пропущено

58
34
22 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 7
29 Не пропускали 19
7
12%
1
3%
1-15
6
10%
3
9%
16-30
9
16%
8
24%
31-45
9
16%
3
9%
46-60
9
16%
11
32%
61-75
18
31%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0
Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2
Милан
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3
Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1

Результаты матчей

Сассуоло
Милан

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
3
9 раз 29%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
13
2
4
11
1.5
7
8
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
6
10
1.5
13
3
1
15
2.5
5
11
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
29
2
10
21
1.5
20
11
3
28
2.5
10
21
2
29
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 31 26 4 1 75 - 15 82
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 8 5 45 - 24 62
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
7.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
8.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
14.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
16.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 30 - 47 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
12.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
14.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 18 - 25 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.

    Главный судья: Масса Давиде

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 49% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 50
    Сассуоло 6% (3)
    X 6% (3)
    Милан 88% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Милан
    4.70
    Реклама, pari.ru
    4.70
    Реклама, betboom.ru
    1.77
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сассуоло - Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Сассуоло - Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    5.9% (3)
    Ничья
    5.9% (3)
    Милан
    88.2% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (30)
    Меньше
    37.5% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    49% (25)
    0:2 Милан
    19.6% (10)
    0:1 Милан
    9.8% (5)
    1:0 Сассуоло
    3.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сассуоло
    Милан
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный