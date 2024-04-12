Тур: 32. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Масса Давиде
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сассуоло
Милан
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
90%
7 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
25 матчей
36%
12%
52%
9 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
28%
56%
16%
7 побед 14 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.58
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.77
Среднее время на гол
60
50
Всего голов
36
42
Голов в среднем за матч
1.44
1.68
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
Среднее время на гол
62
53
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.29
|Пинамонти Андреа
|9 (1)
|0.29
|Торстведт Кристиан
|5
|0.16
|Лорьенте Арман
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Байрами Недим
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|13 (4)
|0.42
|Пулишич Кристиан
|10
|0.32
|Леау Рафаэл
|6
|0.19
|Лофтус-Чик Рубен
|6
|0.19
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.16
|Йович Лука
|5
|0.16
|Окафор Ноа
|5
|0.16
|Томори Фикайо
|3
|0.1
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.03
|Габбия Маттео
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|1
|Энрике Матеус
|6
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Нето Руан
|4
|1
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Торстведт Кристиан
|5
|0
|Лорьенте Арман
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Феррари Джанмарко
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|10
|0
|Рейндерс Тиджани
|7
|0
|Томори Фикайо
|5
|1
|Калабрия Давиде
|4
|1
|Тиав Малик
|4
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Муса Юнус
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Габбия Маттео
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Милан
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
10
11
Сассуоло
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
6% (1)
19% (3)
Милан
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
23
2
Упущенные победы
11
26
Сассуоло
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
23% (7)
26% (8)
Милан
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
26
10
Упущенные победы
21
37
Голы по времени матча
Забито
19
34
12 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
4
21%
3
9%
1-15
4
21%
5
15%
16-30
4
21%
8
24%
31-45
3
16%
6
18%
46-60
2
11%
2
6%
61-75
2
11%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
26
26
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
4
15%
1
4%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
4
15%
6
23%
31-45
3
12%
3
12%
46-60
4
15%
8
31%
61-75
8
31%
6
23%
76-90
Забито
18
26
12 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 12
22 Не забивали 18
4
22%
5
19%
1-15
5
28%
2
8%
16-30
3
17%
8
31%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
17%
2
8%
61-75
2
11%
4
15%
76-90
Пропущено
32
8
11 В 1-м тайме 3
21 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 7
3
9%
0
0%
1-15
3
9%
1
13%
16-30
5
16%
2
25%
31-45
6
19%
0
0%
46-60
5
16%
3
38%
61-75
10
31%
2
25%
76-90
Забито
37
60
24 В 1-м тайме 31
13 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 24
10 Не забивали 2
8
22%
8
13%
1-15
9
24%
7
12%
16-30
7
19%
16
27%
31-45
4
11%
11
18%
46-60
5
14%
4
7%
61-75
4
11%
14
23%
76-90
Пропущено
58
34
22 В 1-м тайме 12
36 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 7
29 Не пропускали 19
7
12%
1
3%
1-15
6
10%
3
9%
16-30
9
16%
8
24%
31-45
9
16%
3
9%
46-60
9
16%
11
32%
61-75
18
31%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0
Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Рома 1:2
Милан
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3
Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3 Милан - Рома 3:1 Милан - Аталанта 1:2 Эмполи - Милан 0:3 Милан - Кальяри 4:1
Результаты матчей
Сассуоло
Милан
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
2
8 раз 50%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
4:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
3
9 раз 29%
0
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
411
78
213
510
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
610
133
115
511
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
292
1021
2011
328
1021
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|75 - 15
|82
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|37 - 34
|46
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|34 - 41
|42
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|14.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|15.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|25 - 47
|28
|16.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|25 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло - Милан
Исход игры
Сассуоло
5.9% (3)
Ничья
5.9% (3)
Милан
88.2% (45)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (30)
Меньше
37.5% (18)
Обе команды забьют
Да
64.58% (31)
Нет
35.42% (17)
Популярный счёт
1:2 Милан
49% (25)
0:2 Милан
19.6% (10)
0:1 Милан
9.8% (5)
1:0 Сассуоло
3.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!