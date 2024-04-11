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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Фурно Франческо
Интер Милан
 
Позже
Кальяри
Прогнозы 47
Интер Милан 97.9% (46)
X 2.1% (1)
Кальяри 0% (0)
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Интер Милан
Ничья
Кальяри
8.05
8.05
14.00
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Интер Милан
Кальяри

История личных встреч

Интер Милан
Кальяри

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

31 матч

64.5%
19.4%
16.1%
20 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

48.4%
35.5%
16.1%
15 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:2
СA
1:3
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
К
4:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:0
СA
1:3
СA
1:5
СA
1:2
К
3:0
СA
1:2
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

2.06
2

Среднее время на гол

43
45

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.07
0.88

Среднее время на гол

84
102

Всего голов

49
44

Голов в среднем за матч

1.58
1.42

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.74
Тюрам Маркус 10 0.32
Чалханоглу Хакан 10 (8) 0.32
Димарко Федерико 5 0.16
Фраттези Давиде 5 0.16
Дюмфрис Дензел 3 0.1
Мхитарян Генрих 2 0.06
Арнаутович Марко 2 0.06
Барелла Николо 2 0.06
Санчес Алексис 2 (1) 0.06
Дармиан Маттео 2 0.06
Ачерби Франческо 2 0.06
Биссекк Янн-Аурель 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбу Зито 4 0.13
Виола Николас 4 0.13
Паволетти Леонардо 4 0.13
Гаэтано Джанлука 3 0.1
Шомуродов Элдор 2 0.06
Доссена Альберто 2 0.06
Ористанио Гаэтано 2 0.06
Лападула Джанлука 2 0.06
Сулемана Ибрахим 2 0.06
Янкто Якуб 1 0.03
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Нандес Найтан 1 (1) 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 7 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Барелла Николо 5 0
Павар Бенжамен 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Ветеска Матеуш 4 1
Дейола Алессандро 5 0
Нандес Найтан 5 0
Лувумбу Зито 5 0
Паволетти Леонардо 4 0
Доссена Альберто 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Ауджелло Томмазо 3 0
Прати Маттео 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Мина Йерри 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
94% (15)
6% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Кальяри
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
9
Интер Милан
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Кальяри
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

0
13

Упущенные победы

35
18
Интер Милан
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
55% (17)
19% (6)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Кальяри
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
32% (10)
48% (15)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

39
27

Голы по времени матча

Забито

38
10
22 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
6
16%
0
0%
1-15
5
13%
3
30%
16-30
11
29%
1
10%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
3
8%
4
40%
61-75
9
24%
2
20%
76-90

Пропущено

9
25
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
0
0%
4
16%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
1
11%
3
12%
31-45
4
44%
5
20%
46-60
2
22%
5
20%
61-75
1
11%
7
28%
76-90

Забито

35
23
13 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
11%
2
9%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
6
17%
3
13%
31-45
8
23%
3
13%
46-60
5
14%
3
13%
61-75
9
26%
10
43%
76-90

Пропущено

8
26
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
2
25%
8
31%
16-30
3
38%
4
15%
31-45
1
13%
8
31%
46-60
2
25%
4
15%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

73
33
35 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 22
28 Забивали первыми 9
1 Не забивали 9
10
14%
2
6%
1-15
8
11%
5
15%
16-30
17
23%
4
12%
31-45
12
16%
3
9%
46-60
8
11%
7
21%
61-75
18
25%
12
36%
76-90

Пропущено

17
51
7 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 29
3 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 27
0
0%
6
12%
1-15
3
18%
9
18%
16-30
4
24%
7
14%
31-45
5
29%
29%
13
25%
46-60
4
24%
9
18%
61-75
1
6%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1
Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0
Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0

Результаты матчей

Интер Милан
Кальяри

Точный счет

4:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%

Точный счет

4:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
4
7 раз 23%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
6
10
5
11
2.5
2
14
5
11
3.5
2
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
1.5
Больше Меньше
1
14
6
9
2.5
4
11
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
1.5
Больше Меньше
7
24
11
20
2.5
2
29
9
22
3.5
2
29
2
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 31 26 4 1 75 - 15 82
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 8 5 45 - 24 62
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
7.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
8.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
14.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
16.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 30 - 47 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
12.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
14.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 18 - 25 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.

    Главный судья: Фурно Франческо

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    • Прогнозы 47
    Интер Милан 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Кальяри 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Кальяри
    8.05
    8.05
    14.00
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Кальяри

    Исход игры
    Интер Милан
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    31.11% (14)
    Нет
    68.89% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    48.9% (23)
    2:1 Интер Милан
    19.1% (9)
    3:1 Интер Милан
    6.4% (3)
    3:0 Интер Милан
    6.4% (3)
    4:0 Интер Милан
    4.3% (2)
    1:0 Интер Милан
    4.3% (2)
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