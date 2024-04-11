Тур: 32. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Фурно Франческо
Позже
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Главный тренер: Индзаги Симоне
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Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Интер Милан
Кальяри
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
31 матч
64.5%
19.4%
16.1%
20 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
48.4%
35.5%
16.1%
15 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
2.06
2
Среднее время на гол
43
45
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.07
0.88
Среднее время на гол
84
102
Всего голов
49
44
Голов в среднем за матч
1.58
1.42
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|0.74
|Тюрам Маркус
|10
|0.32
|Чалханоглу Хакан
|10 (8)
|0.32
|Димарко Федерико
|5
|0.16
|Фраттези Давиде
|5
|0.16
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.1
|Мхитарян Генрих
|2
|0.06
|Арнаутович Марко
|2
|0.06
|Барелла Николо
|2
|0.06
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.06
|Дармиан Маттео
|2
|0.06
|Ачерби Франческо
|2
|0.06
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбу Зито
|4
|0.13
|Виола Николас
|4
|0.13
|Паволетти Леонардо
|4
|0.13
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.1
|Шомуродов Элдор
|2
|0.06
|Доссена Альберто
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.06
|Лападула Джанлука
|2
|0.06
|Сулемана Ибрахим
|2
|0.06
|Янкто Якуб
|1
|0.03
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.03
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.03
|Петанья Андреа
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|7
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Барелла Николо
|5
|0
|Павар Бенжамен
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Нандес Найтан
|5
|0
|Лувумбу Зито
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Ауджелло Томмазо
|3
|0
|Прати Маттео
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
94% (15)
6% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)
Кальяри
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
9
Интер Милан
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (6)
60% (9)
Кальяри
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
35
18
Интер Милан
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
55% (17)
19% (6)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
26% (8)
42% (13)
Кальяри
27.3%
72.7%
6 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
32% (10)
48% (15)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
39
27
Голы по времени матча
Забито
38
10
22 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 4
16 Не забивали 22
6
16%
0
0%
1-15
5
13%
3
30%
16-30
11
29%
1
10%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
3
8%
4
40%
61-75
9
24%
2
20%
76-90
Пропущено
9
25
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
0
0%
4
16%
1-15
1
11%
1
4%
16-30
1
11%
3
12%
31-45
4
44%
5
20%
46-60
2
22%
5
20%
61-75
1
11%
7
28%
76-90
Забито
35
23
13 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
4
11%
2
9%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
6
17%
3
13%
31-45
8
23%
3
13%
46-60
5
14%
3
13%
61-75
9
26%
10
43%
76-90
Пропущено
8
26
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
2
25%
8
31%
16-30
3
38%
4
15%
31-45
1
13%
8
31%
46-60
2
25%
4
15%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
73
33
35 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 22
28 Забивали первыми 9
1 Не забивали 9
10
14%
2
6%
1-15
8
11%
5
15%
16-30
17
23%
4
12%
31-45
12
16%
3
9%
46-60
8
11%
7
21%
61-75
18
25%
12
36%
76-90
Пропущено
17
51
7 В 1-м тайме 22
10 Во 2-м тайме 29
3 Пропускали первыми 19
13 Не пропускали 27
0
0%
6
12%
1-15
3
18%
9
18%
16-30
4
24%
7
14%
31-45
5
29%
29%
13
25%
46-60
4
24%
9
18%
61-75
1
6%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1
Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лечче 2:0 Интер Милан - Болонья 1:2
Кальяри
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0
Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0 Наполи - Кальяри 2:1 Кальяри - Сассуоло 2:1 Лацио - Кальяри 1:0
Результаты матчей
Интер Милан
Кальяри
Точный счет
4:0
4 раза 25%
2:0
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
4
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:5
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
Точный счет
4:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 23%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
9 раз 29%
4
7 раз 23%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
610
511
214
511
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
69
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
724
1120
229
922
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|75 - 15
|82
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|31
|18
|8
|5
|45 - 24
|62
|4.
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|45 - 25
|58
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7.
|Заявка
|31
|13
|9
|9
|48 - 38
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|4
|13
|37 - 34
|46
|9.
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|31 - 29
|44
|10.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11.
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|34 - 41
|42
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|14.
|Заявка
|31
|6
|11
|14
|26 - 48
|29
|15.
|Заявка
|31
|7
|7
|17
|25 - 47
|28
|16.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18.
|Заявка
|31
|6
|8
|17
|38 - 61
|26
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|31
|2
|9
|20
|25 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|29 - 8
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|15 - 8
|27
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|15 - 12
|24
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|12.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|20 - 21
|22
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 22
|20
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|14 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|13 - 25
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 32
|7
|20.
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|13 - 35
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Торино
|Сапата Дуван
|12 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Кальяри
Исход игры
Интер Милан
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (19)
Меньше
57.78% (26)
Обе команды забьют
Да
31.11% (14)
Нет
68.89% (31)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
48.9% (23)
2:1 Интер Милан
19.1% (9)
3:1 Интер Милан
6.4% (3)
3:0 Интер Милан
6.4% (3)
4:0 Интер Милан
4.3% (2)
1:0 Интер Милан
4.3% (2)
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