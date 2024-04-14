Валид Кеддира пробует нанести удар издали, но Алекс Мерет держит все под контролем

28' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

28' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Кварацхелия Хвича пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

23' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Маццителли Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

21' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Фрозиноне

20' Оооо... вот это был удар! Осимхен Виктор должен был забить с этой позиции.

20' Осимхен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

20' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Наполи

19' Соуле Матиас не смог попасть в створ ударом издали

18' Маццителли Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Г О О О О Л - Политано Маттео из команды Наполи левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

16' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Эстигор Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Руй Мариу из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Зелиньски Пётр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Оооо... вот это был удар! Осимхен Виктор должен был забить с этой позиции.

14' Хорошую попытку сделал Осимхен Виктор . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Кварацхелия Хвича создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Замбо-Ангисса Андре-Франк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Фрозиноне

10' Кварацхелия Хвича не смог попасть в створ ударом издали

10' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Руй Мариу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне разыграл угловой с левого угла.

7' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Кварацхелия Хвича выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Матч возобновлен

3' Осимхен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Стефано Турати на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Стефано Турати ослабляет давление, выбив мяч.

3' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Валид Кеддира из команды Фрозиноне в офсайде

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Наполи начинает с центра поля

1' Судья начинает матч