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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Наполи
1:0
Первый тайм: 36'
Фрозиноне
0'
1:0
16' Гол
Политано Маттео
29' Желтая карточка
Ррахмани Амир
1:0
30' Не забитый пенальти
Соуле Матиас

Ход матча

16'
Политано Маттео
(Ди Лоренцо Джованни)
1:0
29'
Ррахмани Амир
 
30'
1:0
Соуле Матиас

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 126
Наполи 97.6% (123)
X 1.6% (2)
Фрозиноне 0.8% (1)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
55
Эстигор
Лео
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
80
Турати
Стефано
5
Околи
Меме
6
Романьоли
Симоне
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
32
Валери
Эмануэле
45
Барренечеа
Энцо
36
Маццителли
Лука
18
Соуле
Матиас
4
Брешианини
Марко
70
Хеддира
Валид
Наполи
4-3-3
Фрозиноне
3-4-2-1

История личных встреч

Наполи
Фрозиноне

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:4
СA
1:3
СA
0:2
СA
4:0
СA
4:0
СA
1:5

Голы

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

2.67
3.33

Среднее время на гол

33
27

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 12 (2) 0.38
Кварацхелия Хвича 10 0.31
Политано Маттео 8 (2) 0.25
Распадори Джакомо 5 0.16
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.09
Ррахмани Амир 2 0.06
Нгонж Сириль 2 0.06
Элмас Эльиф 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.31
Маццителли Лука 5 0.16
Хеддира Валид 4 (1) 0.13
Арруи Абду 3 (1) 0.09
Брешианини Марко 3 0.09
Жорже Кайо 3 (1) 0.09
Рейньер Жезус 2 0.06
Монтеризи Иларио 2 0.06
Лирола Поль 2 0.06
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Марчицца Риккардо 0 0
Цортеа Надир 0 0
Околи Меме 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 5 1
Жуан Жезус 6 0
Ди Лоренцо Джованни 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Руй Мариу 5 0
Каюсте Йенс 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Лоботка Станислав 4 0
Ррахмани Амир 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Маццокки Паскуале 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Франческо Кальцона 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 9 0
Романьоли Симоне 6 0
Околи Меме 6 0
Маццителли Лука 4 1
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Цортеа Надир 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0

Результаты матчей

Наполи
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Фрозиноне
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

6
13
Наполи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Фрозиноне
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

28
18
Наполи
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Фрозиноне
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
19% (6)
55% (17)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

34
31

Голы по времени матча

Забито

20
13
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
0
0%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
6
30%
2
15%
61-75
6
30%
1
8%
76-90

Пропущено

21
35
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
1
5%
5
14%
1-15
4
19%
6
17%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
5
24%
4
11%
61-75
6
29%
10
29%
76-90

Забито

28
27
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
1
4%
3
11%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
4
14%
9
33%
61-75
8
29%
5
19%
76-90

Пропущено

17
24
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
3
18%
6
25%
76-90

Забито

48
40
17 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
1
2%
5
13%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
10
21%
7
18%
31-45
7
15%
7
18%
46-60
10
21%
11
28%
61-75
14
29%
29%
6
15%
76-90

Пропущено

38
59
15 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
3
8%
7
12%
1-15
6
16%
12
20%
16-30
6
16%
10
17%
31-45
7
18%
7
12%
46-60
7
18%
7
12%
61-75
9
24%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1
Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4
Фрозиноне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0
Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1

Результаты матчей

Наполи
Фрозиноне

Точный счет

2:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 32%
2
9 раз 29%
1
6 раз 19%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Наполи
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
7
8
1.5
9
7
1
14
2.5
2
14
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
5
8
8
1.5
2
13
5
11
2.5
1
14
3
13
3.5
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
23
8
15
16
1.5
11
20
6
25
2.5
3
28
4
27
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 31 26 4 1 75 - 15 82
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 32 18 9 5 45 - 24 63
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Наполи
 1:0 Заявка 32 14 9 9 49 - 38 51
7.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
8.
Лацио
 Заявка 32 15 4 13 41 - 35 49
9.
Торино
 Заявка 32 11 12 9 31 - 29 45
10.
Фиорентина
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Лечче
 Заявка 32 7 11 14 27 - 48 32
14.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
15.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 30 - 47 28
16.
Эмполи
 Заявка 32 7 7 18 25 - 48 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 0:1 Заявка 32 6 8 18 38 - 62 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Торино
 Заявка 16 7 7 2 15 - 8 28
8.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Наполи
 1:0 Заявка 16 7 4 5 21 - 21 25
11.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
12.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 0:1 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 18 - 25 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 16 8 4 4 22 - 14 28
4.
Наполи
 1:0 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 0:1 Заявка 16 0 4 12 13 - 36 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
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    Прогнозы 126
    Наполи 97.6% (123)
    X 1.6% (2)
    Фрозиноне 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Фрозиноне
    5.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 1:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Наполи
    97.6% (123)
    Ничья
    1.6% (2)
    Фрозиноне
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.72% (57)
    Меньше
    51.28% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    45.3% (53)
    Нет
    54.7% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    43.7% (55)
    2:1 Наполи
    23.8% (30)
    3:1 Наполи
    11.9% (15)
    1:0 Наполи
    3.2% (4)
    3:0 Наполи
    3.2% (4)
    4:1 Наполи
    2.4% (3)
    3:2 Наполи
    1.6% (2)
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