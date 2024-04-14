Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Стефано Турати взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' О, нет. Из многообещающей позиции Симеоне Джованни из команды Наполи наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

92' Ди Лоренцо Джованни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Удар от ворот произведет Наполи

91' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Эмануэле Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Удар от ворот произведет Фрозиноне

90' Распадори Джакомо из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Фрозиноне

87' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Матч возобновится спорным мячом

85' Околи Меме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Игрок из команды Фрозиноне делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Матч возобновлен

84' Мерет Алекс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Оооо... вот это был удар! Сек Демба должен был забить с этой позиции.

83' Хорошую попытку сделал Сек Демба . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Цортеа Надир создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Удар от ворот произведет Фрозиноне

82' Лоботка Станислав из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

80' Рейньер Жезус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

79' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Кварацхелия Хвича пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

76' Ррахмани Амир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Брешианини Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Эмануэле Валери успешно блокирует удар.

75' Кварацхелия Хвича пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

75' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Отличный гол забил Валид Кеддира

73' ГОООООЛ - Валид Кеддира Фрозиноне забивает ударом головой

73' Цортеа Надир из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

70' Удар от ворот произведет Наполи

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Маццителли Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Матч возобновлен

66' Руй Мариу получает желтую карточку за неспортивное поведение

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Лирола Поль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Г О О О О Л - Осимхен Виктор из команды Наполи правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

63' Зелиньски Пётр навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хорошую попытку сделал Кварацхелия Хвича . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Наполи

58' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Наполи совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Фрозиноне

55' Кварацхелия Хвича оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Руй Мариу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Фрозиноне

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Матч остановлен

50' Мерет Алекс плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

50' Г О О О О Л - Валид Кеддира забивает с правой ноги!

50' Соуле Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Наполи

49' Ди Лоренцо Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Эстигор Лео выиграл воздушное противоборство у Валид Кеддира.

47' Стефано Турати делает важнейший сейв!

47' Политано Маттео нанес удар головой, но Стефано Турати спокойно отбил мяч.

47' Стефано Турати делает важнейший сейв!

47' Ди Лоренцо Джованни нанес удар головой, но Стефано Турати спокойно отбил мяч.

47' Политано Маттео из команды Наполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Стефано Турати делает важнейший сейв!

47' Оооо... вот это был удар! Осимхен Виктор должен был забить с этой позиции.

47' Осимхен Виктор из команды Наполи получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Стефано Турати все предвидел и спас команду!

46' Замбо-Ангисса Андре-Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Наполи совершает вбрасывание на своей половине поля