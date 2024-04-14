Тур: 32. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
1:0
16' ГолПолитано Маттео
29' Желтая карточкаРрахмани Амир
1:0
30' Не забитый пенальтиСоуле Матиас
1:1
50' ГолХеддира Валид
2:1
63' ГолОсимхен Виктор
66' Желтая карточкаРуй Мариу
2:2
73' ГолХеддира Валид
90' Желтая карточкаОколи Меме
90' Вторая желтая карточкаРуй Мариу
90'+9
Ход матча
16'
29'
30'
1:0
50'
1:1
63'
66'
73'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 6
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
286 Количество передач 146
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
6.60 Точный счёт — 2:0
-
1.35 Победа «Наполи»
-
1.55 ТБ(2,5) голов
-
-
-
-
1.81 Тотал голов больше 3
55
Эстигор
Лео
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Лирола ПольЗащитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Фрозиноне
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
2.67
3.33
Среднее время на гол
33
27
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|13 (2)
|0.41
|Кварацхелия Хвича
|10
|0.31
|Политано Маттео
|8 (2)
|0.25
|Распадори Джакомо
|5
|0.16
|Зелиньски Пётр
|3 (1)
|0.09
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Нгонж Сириль
|2
|0.06
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Симеоне Джованни
|1
|0.03
|Эстигор Лео
|1
|0.03
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.31
|Хеддира Валид
|6 (1)
|0.19
|Маццителли Лука
|5
|0.16
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.09
|Брешианини Марко
|3
|0.09
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.09
|Рейньер Жезус
|2
|0.06
|Монтеризи Иларио
|2
|0.06
|Лирола Поль
|2
|0.06
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Руй Мариу
|6
|0
|Жуан Жезус
|6
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Лоботка Станислав
|4
|0
|Ррахмани Амир
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Маццокки Паскуале
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Франческо Кальцона
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|9
|0
|Романьоли Симоне
|6
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Фрозиноне
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
6
13
Наполи
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Фрозиноне
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
28
18
Наполи
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
Фрозиноне
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
19% (6)
55% (17)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
34
31
Голы по времени матча
Забито
20
13
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
20 Не забивали 21
0
0%
2
15%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
6
30%
2
15%
61-75
6
30%
1
8%
76-90
Пропущено
21
35
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
1
5%
5
14%
1-15
4
19%
6
17%
16-30
3
14%
5
14%
31-45
2
10%
5
14%
46-60
5
24%
4
11%
61-75
6
29%
10
29%
76-90
Забито
28
27
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
1
4%
3
11%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
5
18%
4
15%
31-45
6
21%
4
15%
46-60
4
14%
9
33%
61-75
8
29%
5
19%
76-90
Пропущено
17
24
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
6
25%
16-30
3
18%
5
21%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
3
18%
6
25%
76-90
Забито
48
40
17 В 1-м тайме 16
31 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 10
10 Не забивали 8
1
2%
5
13%
1-15
6
13%
4
10%
16-30
10
21%
7
18%
31-45
7
15%
7
18%
46-60
10
21%
11
28%
61-75
14
29%
29%
6
15%
76-90
Пропущено
38
59
15 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 30
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 27
3
8%
7
12%
1-15
6
16%
12
20%
16-30
6
16%
10
17%
31-45
7
18%
7
12%
46-60
7
18%
7
12%
61-75
9
24%
16
27%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1
Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0 Рома - Наполи 2:0 Наполи - Фрозиноне 0:4
Фрозиноне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0
Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0 Милан - Фрозиноне 3:1
Результаты матчей
Наполи
Фрозиноне
Точный счет
2:1
4 раза 27%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 32%
2
9 раз 29%
1
6 раз 19%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Наполи
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
133
78
97
114
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
105
88
213
511
114
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
238
1516
1120
625
328
427
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|75 - 15
|82
|2.
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|60 - 34
|68
|3.
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|45 - 24
|63
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|56 - 35
|55
|6.
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|55 - 34
|50
|7.
|Заявка
|32
|15
|4
|13
|41 - 35
|49
|8.
|Заявка
|32
|13
|10
|9
|50 - 40
|49
|9.
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|31 - 29
|45
|10.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|42 - 35
|43
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|34 - 38
|38
|13.
|Заявка
|32
|7
|11
|14
|27 - 48
|32
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|32 - 52
|30
|15.
|Заявка
|31
|4
|16
|11
|30 - 47
|28
|16.
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|25 - 48
|28
|17.
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|28 - 42
|27
|18.
|Заявка
|32
|6
|9
|17
|40 - 63
|27
|19.
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|36 - 59
|25
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|39 - 8
|41
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|7.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|15 - 8
|28
|8.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|23 - 26
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|17 - 21
|17
|17.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 26
|16
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|12 - 22
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|18 - 25
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|34 - 26
|33
|3.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|28 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|1
|8
|22 - 22
|22
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 18
|17
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|12 - 22
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|11 - 21
|10
|16.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|17.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|11 - 26
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 26
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|16
|0
|5
|11
|15 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|15 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|12 (8)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Фиорентина
|Раньери Лука
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9