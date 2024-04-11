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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Удинезе
 
Позже
Рома
Прогнозы 47
Удинезе 2.1% (1)
X 14.9% (7)
Рома 83% (39)
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Удинезе
Рома

История личных встреч

Удинезе
Рома

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
90%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 16 побед

34 матча

23.5%
8.8%
67.7%
8 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

11.8%
41.2%
47%
4 победы 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

СA
3:1
СA
3:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:4
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:2
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:0
К
1:0
СA
4:2
К
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:3

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.06
0.88

Среднее время на гол

85
102

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

2.35
1.24

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

58
36

Голов в среднем за матч

1.71
1.06

Тотал матчей

2.5
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.23
Товен Флорьян 5 (1) 0.16
Самарджич Лазар 4 0.13
Перейра Роберто 3 (1) 0.1
Уолас Соуза 2 0.06
Саррага Ойер 2 0.06
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Камара Ассан 1 0.03
Пайеро Мартин 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.39
Лукаку Ромелу 10 0.32
Пеллегрини Лоренцо 7 0.23
Манчини Джанлука 4 0.13
Паредес Леандро 3 (3) 0.1
Эль-Шаарави Стефан 3 0.1
Белотти Андреа 3 0.1
Ауа Уссем 3 0.1
Кристанте Бриан 2 0.06
Азмун Сердар 2 0.06
Хёйсен Дин 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 8 0
Перес Неуэн 5 1
Эбоселе Фести 5 1
Уолас Соуза 6 0
Перейра Роберто 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Лукка Лоренцо 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Пайеро Мартин 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Камара Ассан 3 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Бийол Яка 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Самарджич Лазар 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 13 0
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Жозе Моуринью 3 2
Пеллегрини Лоренцо 6 0
Лукаку Ромелу 4 1
Н'Дика Эван 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Льоренте Диего 4 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Белотти Андреа 1 0
Карсдорп Рик 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Удинезе
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Рома
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

14
7
Удинезе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Рома
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

11
32
Удинезе
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
48% (15)
32% (10)
Рома
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
13% (4)
42% (13)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

25
39

Голы по времени матча

Забито

17
22
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 20
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
3
14%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
5
29%
29%
6
27%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

26
19
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
19%
3
16%
1-15
1
4%
2
11%
16-30
6
23%
3
16%
31-45
2
8%
2
11%
46-60
2
8%
3
16%
61-75
10
38%
6
32%
76-90

Забито

13
36
3 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
21 Не забивали 15
1
8%
4
11%
1-15
1
8%
7
19%
16-30
1
8%
4
11%
31-45
5
38%
6
17%
46-60
3
23%
1
3%
61-75
2
15%
14
39%
76-90

Пропущено

21
14
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
0
0%
2
14%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
9
43%
3
21%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
6
29%
2
14%
76-90

Забито

30
58
13 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 37
13 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
2
7%
4
7%
1-15
5
17%
10
17%
16-30
6
20%
7
12%
31-45
10
33%
12
21%
46-60
5
17%
6
10%
61-75
2
7%
19
33%
76-90

Пропущено

47
33
24 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 22
5
11%
5
15%
1-15
4
9%
3
9%
16-30
15
32%
6
18%
31-45
3
6%
6
18%
46-60
4
9%
5
15%
61-75
16
34%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2
Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0 Удинезе - Верона 3:3 Рома - Удинезе 3:1
Рома
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0
Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1 Милан - Рома 3:1 Лацио - Рома 1:0 Рома - Аталанта 1:1

Результаты матчей

Удинезе
Рома

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
6 раз 38%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
8 раз 26%
0:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 45%
0
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
10
6
2
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
10
0.5
Больше Меньше
26
5
7
24
1.5
16
15
2
29
2.5
7
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 31 26 4 1 75 - 15 82
2.
Милан
 Заявка 31 21 5 5 60 - 34 68
3.
Ювентус
 Заявка 31 18 8 5 45 - 24 62
4.
Болонья
 Заявка 31 16 10 5 45 - 25 58
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 56 - 35 55
6.
Аталанта
 Заявка 30 15 5 10 55 - 34 50
7.
Наполи
 Заявка 31 13 9 9 48 - 38 48
8.
Лацио
 Заявка 31 14 4 13 37 - 34 46
9.
Торино
 Заявка 31 11 11 9 31 - 29 44
10.
Фиорентина
 Заявка 30 12 7 11 42 - 35 43
11.
Монца
 Заявка 31 11 9 11 34 - 41 42
12.
Дженоа
 Заявка 31 9 11 11 34 - 38 38
13.
Кальяри
 Заявка 31 7 9 15 32 - 52 30
14.
Лечче
 Заявка 31 6 11 14 26 - 48 29
15.
Эмполи
 Заявка 31 7 7 17 25 - 47 28
16.
Удинезе
 Заявка 31 4 16 11 30 - 47 28
17.
Верона
 Заявка 31 6 9 16 28 - 42 27
18.
Фрозиноне
 Заявка 31 6 8 17 38 - 61 26
19.
Сассуоло
 Заявка 31 6 7 18 36 - 59 25
20.
Салернитана
 Заявка 31 2 9 20 25 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 13 2 1 39 - 8 41
2.
Болонья
 Заявка 16 12 2 2 29 - 8 38
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
7.
Фиорентина
 Заявка 15 8 3 4 27 - 17 27
8.
Торино
 Заявка 15 7 6 2 15 - 8 27
9.
Лацио
 Заявка 15 7 3 5 15 - 12 24
10.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
11.
Кальяри
 Заявка 16 6 5 5 23 - 26 23
12.
Наполи
 Заявка 15 6 4 5 20 - 21 22
13.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
14.
Дженоа
 Заявка 15 5 6 4 20 - 20 21
15.
Лечче
 Заявка 15 5 5 5 15 - 22 20
16.
Верона
 Заявка 15 4 5 6 17 - 21 17
17.
Сассуоло
 Заявка 15 4 4 7 19 - 26 16
18.
Эмполи
 Заявка 16 3 4 9 12 - 22 13
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 18 - 25 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 16 10 3 3 34 - 26 33
3.
Ювентус
 Заявка 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Наполи
 Заявка 16 7 5 4 28 - 17 26
5.
Лацио
 Заявка 16 7 1 8 22 - 22 22
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
8.
Монца
 Заявка 15 5 4 6 14 - 20 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 16 4 5 7 14 - 18 17
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 15 3 7 5 12 - 22 16
14.
Эмполи
 Заявка 15 4 3 8 13 - 25 15
15.
Верона
 Заявка 16 2 4 10 11 - 21 10
16.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
17.
Лечче
 Заявка 16 1 6 9 11 - 26 9
18.
Кальяри
 Заявка 15 1 4 10 9 - 26 7
19.
Салернитана
 Заявка 15 1 4 10 10 - 32 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 15 0 4 11 13 - 35 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 15 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Рома Дибала Пауло 12 (8)
Торино Сапата Дуван 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Фиорентина Раньери Лука 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 52 минуты.

    Главный судья: Пайретто Лука

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 51.1% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Удинезе 2.1% (1)
    X 14.9% (7)
    Рома 83% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Рома
    3.55
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    3.60
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    2.24
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    Прогнозы на матч Удинезе - Рома

    Исход игры
    Удинезе
    2.1% (1)
    Ничья
    14.9% (7)
    Рома
    83% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.78% (26)
    Меньше
    42.22% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    71.11% (32)
    Нет
    28.89% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    51.1% (24)
    0:1 Рома
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    12.8% (6)
    0:2 Рома
    6.4% (3)
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    Удинезе
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