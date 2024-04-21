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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Карлсруэ
2:1
Перерыв
Герта

Ход матча

16'
Тиеде Марко
1:0
23'
1:1
Табакович Харис
(Резе Фабиан)
45'
Матанович Игорь
(Хайзе Филип)
2:1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Герта
2.45
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4.60
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6.40
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Все Коэффициенты
23
Древес
Патрик
21
Тиеде
Марко
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
15
Бурнич
Дженис
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
22
Marten
Winkler
27
Дардаи
Палко
34
Зефёйк
Дейовайсио
18
Баркок
Аймен
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
Карлсруэ
4-2-3-1
Герта
4-5-1

История личных встреч

Карлсруэ
Герта

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:2
ТМК
1:1
ТМС
0:1
Б2
2:6
Б2
4:0
Б
4:0
Б
4:0
Б
3:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

3.25
1.8

Среднее время на гол

27
50

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2.44
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

36
67

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 12 0.4
Зивзивадзе Буду 10 0.33
Ванитцек Марвин 8 (2) 0.27
Шлойзенер Фабиан 7 0.23
Небель Пауль 4 0.13
Штиндль Ларс 3 0.1
Йенсен Леон 2 0.07
Франке Марсель 2 0.07
Бурнич Дженис 2 0.07
Тиеде Марко 1 0.03
Гондорф Жером 1 0.03
Херольд Дэвид 1 0.03
Бормут Робин 1 0.03
Кобальд Кристоф 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 20 (2) 0.67
Резе Фабиан 7 (3) 0.23
Нидерлехнер Флориан 7 0.23
Marten Winkler 5 0.17
Превляк Смаил 4 0.13
Дардаи Палко 4 0.13
Кенни Джонджо 3 0.1
Кемпф Марк-Оливер 3 0.1
Шерхант Дерри 2 0.07
Маза Ибрагим 1 0.03
Бухалакис Андреас 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Клеменс Паскаль 1 0.03
Дуджак Джереми 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Небель Пауль 6 0
Франке Марсель 5 0
Ванитцек Марвин 5 0
Бурнич Дженис 5 0
Гондорф Жером 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Бормут Робин 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Тиеде Марко 1 0
Древес Патрик 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 4 2
Кенни Джонджо 6 0
Marten Winkler 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Зефёйк Дейовайсио 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Дардаи Палко 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Маза Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Герта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

9
10
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Герта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

15
38
Карлсруэ
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (11)
34% (10)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
24% (7)
21% (6)
Герта
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
21% (6)
52% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

24
48

Голы по времени матча

Забито

35
22
17 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
7
20%
2
9%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
6
17%
5
23%
31-45
6
17%
5
23%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
8
23%
4
18%
76-90

Пропущено

20
27
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
5%
2
7%
1-15
6
30%
4
15%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
2
10%
9
33%
46-60
7
35%
3
11%
61-75
1
5%
5
19%
76-90

Забито

21
40
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 16
6
29%
5
13%
1-15
2
10%
6
15%
16-30
3
14%
12
30%
31-45
5
24%
7
18%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
5
24%
3
8%
76-90

Пропущено

25
19
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
7
28%
3
16%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
3
12%
5
26%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Забито

56
62
28 В 1-м тайме 34
28 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
13
23%
7
11%
1-15
6
11%
10
16%
16-30
9
16%
17
27%
31-45
11
20%
12
19%
46-60
4
7%
9
15%
61-75
13
23%
7
11%
76-90

Пропущено

45
46
24 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 24
8
18%
5
11%
1-15
9
20%
7
15%
16-30
7
16%
6
13%
31-45
5
11%
14
30%
46-60
12
27%
4
9%
61-75
4
9%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1
Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2
Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Герта

Точный счет

2:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
7
1 раз 7%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
2:3
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
6 раз 21%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 31%
0
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
4 раза 14%
7
1 раз 3%
2
7 раз 24%
0
6 раз 21%
3
6 раз 21%
1
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
12
3
1.5
11
4
5
10
2.5
8
7
3
12
3.5
4
11
1
14
4.5
3
12
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
7
7
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
23
6
18
11
1.5
18
11
9
20
2.5
11
18
5
24
3.5
5
24
1
28
4.5
3
26
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 30 19 4 7 60 - 34 61
2.
Санкт-Паули
 1:1 30 16 10 4 55 - 33 58
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 30 14 7 9 55 - 42 49
5.
Карлсруэ
 2:1 30 12 10 8 60 - 44 46
6.
Ганновер 96
 1:1 30 11 13 6 52 - 37 46
7.
Герта
 1:2 30 12 8 10 61 - 50 44
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 2:0 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 0:2 30 9 4 17 27 - 50 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:1 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Карлсруэ
 2:1 16 9 5 2 38 - 20 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 1:1 15 7 7 1 31 - 15 28
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
9.
Герта
 1:2 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 2:0 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
13.
Ганза
 0:2 15 6 2 7 18 - 23 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 1:1 15 7 5 3 24 - 19 26
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 1:2 15 5 3 7 22 - 30 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 1:1 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 2:1 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 2:0 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
14.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
15.
Ганза
 0:2 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 20 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
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