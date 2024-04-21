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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Карлсруэ
3:2
Конец матча
Герта
0'
1:0
16' Гол
Тиеде Марко
1:1
23' Гол
Табакович Харис
2:1
45' Гол
Матанович Игорь
58' Желтая карточка
Йенсен Леон
65' Желтая карточка
Бурнич Дженис
3:1
77' Гол
Ванитцек Марвин
3:2
87' Пенальти
Табакович Харис
90' Желтая карточка
Древес Патрик
90'+5

Ход матча

16'
Тиеде Марко
1:0
23'
1:1
Табакович Харис
(Резе Фабиан)
45'
Матанович Игорь
(Хайзе Филип)
2:1
58'
Йенсен Леон
 
60'
 
Маза Ибрагим
Marten Winkler
65'
Бурнич Дженис
 
66'
Рапп Николай
Йенсен Леон
 
66'
Шлойзенер Фабиан
Бурнич Дженис
 
69'
 
Шерхант Дерри
Дардаи Палко
69'
 
Нидерлехнер Флориан
Баркок Аймен
77'
Ванитцек Марвин
(Небель Пауль)
3:1
78'
Брозински Даниэль
Хайзе Филип
 
78'
Штиндль Ларс
Матанович Игорь
 
83'
 
Бухалакис Андреас
Зефёйк Дейовайсио
87'
3:2
Табакович Харис
90'
Кобальд Кристоф
Небель Пауль
 
90'
Древес Патрик
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 382 Количество передач 441
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
23
Древес
Патрик
21
Тиеде
Марко
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
15
Бурнич
Дженис
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
20
Кемпф
Марк-Оливер
31
Дордой
Мартон
6
Карбовник
Михал
22
Marten
Winkler
27
Дардаи
Палко
34
Зефёйк
Дейовайсио
18
Баркок
Аймен
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
Карлсруэ
4-2-3-1
Герта
4-5-1

История личных встреч

Карлсруэ
Герта

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:2
ТМК
1:1
ТМС
0:1
Б2
2:6
Б2
4:0
Б
4:0
Б
4:0
Б
3:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.8
0.75

Среднее время на гол

50
120

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

3.25
1.8

Среднее время на гол

27
50

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

2.44
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

36
67

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 13 0.43
Зивзивадзе Буду 10 0.33
Ванитцек Марвин 9 (2) 0.3
Шлойзенер Фабиан 7 0.23
Небель Пауль 4 0.13
Штиндль Ларс 3 0.1
Йенсен Леон 2 0.07
Франке Марсель 2 0.07
Бурнич Дженис 2 0.07
Тиеде Марко 1 0.03
Гондорф Жером 1 0.03
Херольд Дэвид 1 0.03
Бормут Робин 1 0.03
Кобальд Кристоф 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 21 (3) 0.7
Резе Фабиан 7 (3) 0.23
Нидерлехнер Флориан 7 0.23
Marten Winkler 5 0.17
Превляк Смаил 4 0.13
Дардаи Палко 4 0.13
Кенни Джонджо 3 0.1
Кемпф Марк-Оливер 3 0.1
Шерхант Дерри 2 0.07
Маза Ибрагим 1 0.03
Бухалакис Андреас 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Клеменс Паскаль 1 0.03
Дуджак Джереми 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 8 0
Бурнич Дженис 6 0
Небель Пауль 6 0
Франке Марсель 5 0
Ванитцек Марвин 5 0
Гондорф Жером 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Бормут Робин 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Древес Патрик 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Тиеде Марко 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 4 2
Кенни Джонджо 6 0
Marten Winkler 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Зефёйк Дейовайсио 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Дардаи Палко 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Маза Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Герта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

9
12
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Герта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

15
38
Карлсруэ
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
27% (8)
20% (6)
Герта
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
20% (6)
53% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

24
50

Голы по времени матча

Забито

38
24
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
7
18%
2
8%
1-15
5
13%
5
21%
16-30
7
18%
5
21%
31-45
6
16%
5
21%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
9
24%
5
21%
76-90

Пропущено

22
30
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
7
32%
5
17%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
2
9%
9
30%
46-60
7
32%
3
10%
61-75
2
9%
6
20%
76-90

Забито

21
40
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
6
29%
5
13%
1-15
2
10%
6
15%
16-30
3
14%
12
30%
31-45
5
24%
7
18%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
5
24%
3
8%
76-90

Пропущено

25
19
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
7
28%
3
16%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
3
12%
5
26%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
3
12%
5
26%
76-90

Забито

59
64
30 В 1-м тайме 35
29 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
13
22%
7
11%
1-15
7
12%
11
17%
16-30
10
17%
17
27%
31-45
11
19%
12
19%
46-60
4
7%
9
14%
61-75
14
24%
8
13%
76-90

Пропущено

47
49
25 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 25
8
17%
5
10%
1-15
10
21%
8
16%
16-30
7
15%
7
14%
31-45
5
11%
14
29%
46-60
12
26%
4
8%
61-75
5
11%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1
Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2
Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1

Результаты матчей

Карлсруэ
Герта

Точный счет

2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
7
1 раз 6%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
6 раз 20%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
7
1 раз 3%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
6 раз 20%
1
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
2
13
3
1.5
11
4
6
10
2.5
8
7
3
13
3.5
4
11
1
15
4.5
3
12
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
8
1.5
8
7
4
10
2.5
3
12
2
12
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
24
6
19
11
1.5
19
11
10
20
2.5
11
19
5
25
3.5
5
25
1
29
4.5
3
27
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 30 19 4 7 60 - 34 61
2.
Санкт-Паули
 30 17 9 4 56 - 33 60
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 30 14 7 9 55 - 42 49
5.
Карлсруэ
 30 12 10 8 61 - 45 46
6.
Ганновер 96
 30 11 12 7 52 - 38 45
7.
Герта
 30 12 8 10 62 - 51 44
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 30 9 4 17 27 - 50 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
13.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
14.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
15.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (11)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
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