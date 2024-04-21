Тур: 30. Стадион: BBBank Wildpark.
0'
1:0
16' ГолТиеде Марко
1:1
23' ГолТабакович Харис
2:1
45' ГолМатанович Игорь
58' Желтая карточкаЙенсен Леон
65' Желтая карточкаБурнич Дженис
3:1
77' ГолВанитцек Марвин
3:2
87' ПенальтиТабакович Харис
90' Желтая карточкаДревес Патрик
90'+5
Ход матча
16'
1:0
23'
1:1
45'
2:1
58'
65'
77'
3:1
87'
3:2
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
382 Количество передач 441
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
12
Эрнст
Тьярк
27
Дардаи
Палко
18
Баркок
Аймен
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Карлсруэ
Герта
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.8
0.75
Среднее время на гол
50
120
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
3.25
1.8
Среднее время на гол
27
50
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
2.44
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
36
67
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|13
|0.43
|Зивзивадзе Буду
|10
|0.33
|Ванитцек Марвин
|9 (2)
|0.3
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.23
|Небель Пауль
|4
|0.13
|Штиндль Ларс
|3
|0.1
|Йенсен Леон
|2
|0.07
|Франке Марсель
|2
|0.07
|Бурнич Дженис
|2
|0.07
|Тиеде Марко
|1
|0.03
|Гондорф Жером
|1
|0.03
|Херольд Дэвид
|1
|0.03
|Бормут Робин
|1
|0.03
|Кобальд Кристоф
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|21 (3)
|0.7
|Резе Фабиан
|7 (3)
|0.23
|Нидерлехнер Флориан
|7
|0.23
|Marten Winkler
|5
|0.17
|Превляк Смаил
|4
|0.13
|Дардаи Палко
|4
|0.13
|Кенни Джонджо
|3
|0.1
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.1
|Шерхант Дерри
|2
|0.07
|Маза Ибрагим
|1
|0.03
|Бухалакис Андреас
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Клеменс Паскаль
|1
|0.03
|Дуджак Джереми
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|8
|0
|Бурнич Дженис
|6
|0
|Небель Пауль
|6
|0
|Франке Марсель
|5
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Гондорф Жером
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Штиндль Ларс
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|4
|2
|Кенни Джонджо
|6
|0
|Marten Winkler
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Дардаи Палко
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Герта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
9
12
Карлсруэ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Герта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
15
38
Карлсруэ
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
27% (8)
20% (6)
Герта
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
27% (8)
20% (6)
53% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
24
50
Голы по времени матча
Забито
38
24
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
7
18%
2
8%
1-15
5
13%
5
21%
16-30
7
18%
5
21%
31-45
6
16%
5
21%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
9
24%
5
21%
76-90
Пропущено
22
30
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
1
5%
2
7%
1-15
7
32%
5
17%
16-30
3
14%
5
17%
31-45
2
9%
9
30%
46-60
7
32%
3
10%
61-75
2
9%
6
20%
76-90
Забито
21
40
11 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
6
29%
5
13%
1-15
2
10%
6
15%
16-30
3
14%
12
30%
31-45
5
24%
7
18%
46-60
0
0%
7
18%
61-75
5
24%
3
8%
76-90
Пропущено
25
19
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
7
28%
3
16%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
3
12%
5
26%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
3
12%
5
26%
76-90
Забито
59
64
30 В 1-м тайме 35
29 Во 2-м тайме 29
17 Забивали первыми 15
6 Не забивали 6
13
22%
7
11%
1-15
7
12%
11
17%
16-30
10
17%
17
27%
31-45
11
19%
12
19%
46-60
4
7%
9
14%
61-75
14
24%
8
13%
76-90
Пропущено
47
49
25 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 29
12 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 25
8
17%
5
10%
1-15
10
21%
8
16%
16-30
7
15%
7
14%
31-45
5
11%
14
29%
46-60
12
26%
4
8%
61-75
5
11%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1
Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2
Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1
Результаты матчей
Карлсруэ
Герта
Точный счет
2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
7
1 раз 6%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
6 раз 20%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
1
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
7
1 раз 3%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
6 раз 20%
1
5 раз 17%
5
3 раза 10%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
132
133
114
610
87
313
411
115
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
114
68
87
410
312
212
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
246
1911
1911
1020
1119
525
525
129
327
129
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (11)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7