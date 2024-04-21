Тур: 30. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
1:1
Перерыв
Ход матча
41'
45'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
3 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
21
Муроя
Сэй
37
Эзех
Бруклин
11
Шауб
Луис
25
Lars
Gindorf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
25 Lars GindorfНападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганновер 96
Санкт-Паули
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.3
Среднее время на гол
54
69
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.21
1.32
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
74
68
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11 (6)
|0.37
|Нильсен Ховард
|7
|0.23
|Фогльзаммер Андреас
|6
|0.2
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.2
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.13
|Кён Деррик
|3
|0.1
|Enzo Leopold
|2
|0.07
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Нойман Фил
|2
|0.07
|Муроя Сэй
|2
|0.07
|Дем Янник
|1
|0.03
|Кунце Фабиан
|1
|0.03
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Lars Gindorf
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|16 (3)
|0.53
|Эггештайн Йоханнес
|8
|0.27
|Саад Элиас
|7
|0.23
|Афолайян Оладапо
|6
|0.2
|Ирвайн Джексон
|5
|0.17
|Меткалф Коннор
|3
|0.1
|Салиакас Манолис
|2
|0.07
|Рицка Ларс
|2
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Треу Филипп
|1
|0.03
|Бухальфа Карло
|1
|0.03
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кристиансен Макс
|4
|1
|Дем Янник
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Аррей-Мби Брайт
|3
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саад Элиас
|6
|1
|Ирвайн Джексон
|7
|0
|Смит Эрик
|6
|0
|Салиакас Манолис
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Валь Хауке
|3
|1
|Афолайян Оладапо
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0
|Fabian Huerzeler
|2
|0
|Рицка Ларс
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Санкт-Паули
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
10
6
Ганновер 96
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Санкт-Паули
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
18
27
Ганновер 96
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (17)
31% (9)
10% (3)
Санкт-Паули
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
12
Упущенные победы
28
33
Голы по времени матча
Забито
29
23
10 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
5
17%
3
13%
1-15
1
3%
6
26%
16-30
4
14%
5
22%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
9
31%
3
13%
61-75
8
28%
2
9%
76-90
Пропущено
15
18
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
1
7%
8
44%
76-90
Забито
21
30
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
4
19%
4
13%
1-15
6
29%
3
10%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
24%
8
27%
76-90
Пропущено
22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
5
23%
6
40%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Забито
50
53
21 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
9
18%
7
13%
1-15
7
14%
9
17%
16-30
5
10%
12
23%
31-45
6
12%
9
17%
46-60
10
20%
6
11%
61-75
13
26%
10
19%
76-90
Пропущено
37
33
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 20
2
5%
3
9%
1-15
9
24%
3
9%
16-30
7
19%
3
9%
31-45
8
22%
7
21%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
7
19%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2
Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Результаты матчей
Ганновер 96
Санкт-Паули
Точный счет
2:2
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 64%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 45%
0
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
123
113
105
212
510
113
213
113
213
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
122
78
86
312
212
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
236
Больше Меньше
245
1811
1811
524
722
227
326
128
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|4
|7
|60 - 34
|61
|2.
|1:1
|30
|16
|10
|4
|55 - 33
|58
|3.
|30
|16
|7
|7
|64 - 35
|55
|4.
|30
|14
|7
|9
|55 - 42
|49
|5.
|2:1
|30
|12
|10
|8
|60 - 44
|46
|6.
|1:1
|30
|11
|13
|6
|52 - 37
|46
|7.
|1:2
|30
|12
|8
|10
|61 - 50
|44
|8.
|30
|12
|7
|11
|46 - 49
|43
|9.
|30
|12
|6
|12
|40 - 43
|42
|10.
|30
|11
|7
|12
|44 - 52
|40
|11.
|30
|10
|7
|13
|38 - 56
|37
|12.
|30
|10
|6
|14
|46 - 56
|36
|13.
|2:0
|30
|9
|9
|12
|42 - 46
|36
|14.
|30
|10
|4
|16
|33 - 41
|34
|15.
|30
|8
|8
|14
|32 - 41
|32
|16.
|0:2
|30
|9
|4
|17
|27 - 50
|31
|17.
|30
|8
|6
|16
|46 - 59
|30
|18.
|30
|5
|9
|16
|27 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|9
|5
|1
|31 - 14
|32
|2.
|2:1
|16
|9
|5
|2
|38 - 20
|32
|3.
|15
|10
|0
|5
|31 - 18
|30
|4.
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|5.
|15
|9
|1
|5
|31 - 22
|28
|6.
|1:1
|15
|7
|7
|1
|31 - 15
|28
|7.
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|8.
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|9.
|1:2
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|10.
|2:0
|15
|6
|4
|5
|26 - 22
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|20 - 17
|22
|12.
|15
|6
|2
|7
|27 - 30
|20
|13.
|0:2
|15
|6
|2
|7
|18 - 23
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|15.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|17.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|18.
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 12
|33
|2.
|15
|8
|4
|3
|38 - 17
|28
|3.
|1:1
|15
|7
|5
|3
|24 - 19
|26
|4.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|25 - 29
|21
|6.
|15
|4
|7
|4
|24 - 24
|19
|7.
|1:2
|15
|5
|3
|7
|22 - 30
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 30
|18
|9.
|1:1
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|10.
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|11.
|2:1
|14
|3
|5
|6
|22 - 24
|14
|12.
|2:0
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|13.
|15
|4
|0
|11
|13 - 24
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|15.
|0:2
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|16.
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|17.
|15
|2
|4
|9
|14 - 37
|10
|18.
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|20 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7