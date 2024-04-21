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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Ганновер 96
1:1
Перерыв
Санкт-Паули
0'
0:1
41' Гол
Афолайян Оладапо
1:1
45' Гол
Lars Gindorf

Ход матча

41'
0:1
Афолайян Оладапо
(Меткалф Коннор)
45'
Lars Gindorf
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 0
  • 3 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганновер 96
Ничья
Санкт-Паули
3.15
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Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
20
Дем
Янник
21
Муроя
Сэй
37
Эзех
Бруклин
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
9
Nicolo
Tresoldi
25
Lars
Gindorf
22
Василь
Никола
4
Немет
Давид
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
36
Кемляйн
Алеша
10
Хартель
Марсель
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
17
Афолайян
Оладапо
Ганновер 96
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Ганновер 96
Санкт-Паули

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
0:0
ТМК
2:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
0:3
Б2
1:0
ТМК
0:2
Б2
1:2
Б2
2:3
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
2:0
ТМК
1:4
ТМС
2:2
ТМС
2:2
Б
0:1
Б
0:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.3

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.21
1.32

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

74
68

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 (6) 0.37
Нильсен Ховард 7 0.23
Фогльзаммер Андреас 6 0.2
Nicolo Tresoldi 6 0.2
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.13
Кён Деррик 3 0.1
Enzo Leopold 2 0.07
Шауб Луис 2 0.07
Нойман Фил 2 0.07
Муроя Сэй 2 0.07
Дем Янник 1 0.03
Кунце Фабиан 1 0.03
Эрнст Себастьян 1 0.03
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Lars Gindorf 0 0
Antonio Foti 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 16 (3) 0.53
Эггештайн Йоханнес 8 0.27
Саад Элиас 7 0.23
Афолайян Оладапо 6 0.2
Ирвайн Джексон 5 0.17
Меткалф Коннор 3 0.1
Салиакас Манолис 2 0.07
Рицка Ларс 2 0.07
Смит Эрик 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Треу Филипп 1 0.03
Бухальфа Карло 1 0.03
Кемляйн Алеша 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Дем Янник 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Фогльзаммер Андреас 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Нойман Фил 4 0
Кён Деррик 3 0
Аррей-Мби Брайт 3 0
Муроя Сэй 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саад Элиас 6 1
Ирвайн Джексон 7 0
Смит Эрик 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Валь Хауке 3 1
Афолайян Оладапо 3 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Эггештайн Йоханнес 2 0
Fabian Huerzeler 2 0
Рицка Ларс 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Санкт-Паули
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

10
6
Ганновер 96
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Санкт-Паули
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

18
27
Ганновер 96
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (17)
31% (9)
10% (3)
Санкт-Паули
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
12

Упущенные победы

28
33

Голы по времени матча

Забито

29
23
10 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
5
17%
3
13%
1-15
1
3%
6
26%
16-30
4
14%
5
22%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
9
31%
3
13%
61-75
8
28%
2
9%
76-90

Пропущено

15
18
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
13%
3
17%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
1
7%
5
28%
61-75
1
7%
8
44%
76-90

Забито

21
30
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 17
4
19%
4
13%
1-15
6
29%
3
10%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
24%
8
27%
76-90

Пропущено

22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
5
23%
6
40%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Забито

50
53
21 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
9
18%
7
13%
1-15
7
14%
9
17%
16-30
5
10%
12
23%
31-45
6
12%
9
17%
46-60
10
20%
6
11%
61-75
13
26%
10
19%
76-90

Пропущено

37
33
18 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 20
2
5%
3
9%
1-15
9
24%
3
9%
16-30
7
19%
3
9%
31-45
8
22%
7
21%
46-60
4
11%
6
18%
61-75
7
19%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2
Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Санкт-Паули

Точный счет

2:2
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 64%
1
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
6 раз 21%
1:1
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 45%
0
6 раз 21%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
11 раз 38%
1
6 раз 21%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
3
11
3
1.5
10
5
2
12
2.5
5
10
1
13
3.5
2
13
1
13
4.5
2
13
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
2
7
8
1.5
8
6
3
12
2.5
2
12
1
14
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
6
0.5
Больше Меньше
24
5
18
11
1.5
18
11
5
24
2.5
7
22
2
27
3.5
3
26
1
28
4.5
2
27
1
28
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 30 19 4 7 60 - 34 61
2.
Санкт-Паули
 1:1 30 16 10 4 55 - 33 58
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 30 14 7 9 55 - 42 49
5.
Карлсруэ
 2:1 30 12 10 8 60 - 44 46
6.
Ганновер 96
 1:1 30 11 13 6 52 - 37 46
7.
Герта
 1:2 30 12 8 10 61 - 50 44
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 2:0 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 0:2 30 9 4 17 27 - 50 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:1 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Карлсруэ
 2:1 16 9 5 2 38 - 20 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 1:1 15 7 7 1 31 - 15 28
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
9.
Герта
 1:2 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 2:0 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
13.
Ганза
 0:2 15 6 2 7 18 - 23 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 1:1 15 7 5 3 24 - 19 26
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 1:2 15 5 3 7 22 - 30 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 1:1 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 2:1 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 2:0 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
14.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
15.
Ганза
 0:2 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 20 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Lars Gindorf бьет в цель!
  • 41'
    Меткалф Коннор сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Афолайян Оладапо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 44% завершится ничьей.
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