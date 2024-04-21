Тур: 30. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
1:2
Конец матча
0'
0:1
41' ГолАфолайян Оладапо
1:1
45' ГолLars Gindorf
59' Желтая карточкаАфолайян Оладапо
1:2
65' ГолЭггештайн Йоханнес
77' Желтая карточкаИрвайн Джексон
90' Желтая карточкаАменийдо Этьенн
90'+4
Ход матча
41'
45'
1:1
59'
65'
77'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
395 Количество передач 479
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
21
Муроя
Сэй
37
Эзех
Бруклин
11
Шауб
Луис
25
Lars
Gindorf
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
25 Lars GindorfНападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганновер 96
Санкт-Паули
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.67
1.3
Среднее время на гол
54
69
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.21
1.32
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
74
68
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11 (6)
|0.37
|Нильсен Ховард
|7
|0.23
|Фогльзаммер Андреас
|6
|0.2
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.2
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.13
|Кён Деррик
|3
|0.1
|Enzo Leopold
|2
|0.07
|Шауб Луис
|2
|0.07
|Нойман Фил
|2
|0.07
|Муроя Сэй
|2
|0.07
|Дем Янник
|1
|0.03
|Кунце Фабиан
|1
|0.03
|Lars Gindorf
|1
|0.03
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|16 (3)
|0.53
|Эггештайн Йоханнес
|9
|0.3
|Афолайян Оладапо
|7
|0.23
|Саад Элиас
|7
|0.23
|Ирвайн Джексон
|5
|0.17
|Меткалф Коннор
|3
|0.1
|Салиакас Манолис
|2
|0.07
|Рицка Ларс
|2
|0.07
|Смит Эрик
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Треу Филипп
|1
|0.03
|Бухальфа Карло
|1
|0.03
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кристиансен Макс
|4
|1
|Дем Янник
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Аррей-Мби Брайт
|3
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Саад Элиас
|6
|1
|Смит Эрик
|6
|0
|Салиакас Манолис
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Валь Хауке
|3
|1
|Афолайян Оладапо
|4
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0
|Fabian Huerzeler
|2
|0
|Рицка Ларс
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Санкт-Паули
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
11
6
Ганновер 96
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Санкт-Паули
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
18
27
Ганновер 96
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
30% (9)
13% (4)
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
13
Упущенные победы
29
33
Голы по времени матча
Забито
30
25
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
5
17%
3
12%
1-15
1
3%
6
24%
16-30
5
17%
6
24%
31-45
2
7%
4
16%
46-60
9
30%
4
16%
61-75
8
27%
2
8%
76-90
Пропущено
17
19
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
12%
3
16%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
1
6%
8
42%
76-90
Забито
21
30
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
4
19%
4
13%
1-15
6
29%
3
10%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
24%
8
27%
76-90
Пропущено
22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
5
23%
6
40%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Забито
51
55
22 В 1-м тайме 29
29 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
9
18%
7
13%
1-15
7
14%
9
16%
16-30
6
12%
13
24%
31-45
6
12%
9
16%
46-60
10
20%
7
13%
61-75
13
25%
10
18%
76-90
Пропущено
39
34
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 21
2
5%
3
9%
1-15
9
23%
3
9%
16-30
8
21%
4
12%
31-45
8
21%
7
21%
46-60
5
13%
6
18%
61-75
7
18%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2
Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1
Результаты матчей
Ганновер 96
Санкт-Паули
Точный счет
2:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 43%
0
6 раз 20%
1
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 40%
1
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
114
105
213
510
114
213
114
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
132
78
96
312
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
255
1812
1911
525
723
228
327
129
228
129
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (11)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7