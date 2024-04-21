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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Ганновер 96
1:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
41' Гол
Афолайян Оладапо
1:1
45' Гол
Lars Gindorf
59' Желтая карточка
Афолайян Оладапо
1:2
65' Гол
Эггештайн Йоханнес
77' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
90' Желтая карточка
Аменийдо Этьенн
90'+4

Ход матча

41'
0:1
Афолайян Оладапо
(Меткалф Коннор)
45'
Lars Gindorf
1:1
59'
 
Афолайян Оладапо
65'
1:2
Эггештайн Йоханнес
(Хартель Марсель)
73'
Эрнст Себастьян
Шауб Луис
 
73'
Montell Ndikom
Nicolo Tresoldi
 
77'
 
Ирвайн Джексон
78'
 
Джигала Адам
Афолайян Оладапо
80'
Тойхерт Седрик
Эзех Бруклин
 
80'
Kolja Oudenne
Кунце Фабиан
 
90'
 
Аменийдо Этьенн
Эггештайн Йоханнес
90'
 
Саад Элиас
Хартель Марсель
90'
 
Аменийдо Этьенн

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 10 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 395 Количество передач 479
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
20
Дем
Янник
21
Муроя
Сэй
37
Эзех
Бруклин
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
9
Nicolo
Tresoldi
25
Lars
Gindorf
22
Василь
Никола
4
Немет
Давид
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
36
Кемляйн
Алеша
10
Хартель
Марсель
24
Меткалф
Коннор
11
Эггештайн
Йоханнес
17
Афолайян
Оладапо
Ганновер 96
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Ганновер 96
Санкт-Паули

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
0:0
ТМК
2:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
0:3
Б2
1:0
ТМК
0:2
Б2
1:2
Б2
2:3
Б2
4:0
Б2
0:1
Б2
0:0
Б2
2:0
ТМК
1:4
ТМС
2:2
ТМС
2:2
Б
0:1
Б
0:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.67
1.3

Среднее время на гол

54
69

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.21
1.32

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

74
68

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 (6) 0.37
Нильсен Ховард 7 0.23
Фогльзаммер Андреас 6 0.2
Nicolo Tresoldi 6 0.2
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.13
Кён Деррик 3 0.1
Enzo Leopold 2 0.07
Шауб Луис 2 0.07
Нойман Фил 2 0.07
Муроя Сэй 2 0.07
Дем Янник 1 0.03
Кунце Фабиан 1 0.03
Lars Gindorf 1 0.03
Эрнст Себастьян 1 0.03
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Antonio Foti 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 16 (3) 0.53
Эггештайн Йоханнес 9 0.3
Афолайян Оладапо 7 0.23
Саад Элиас 7 0.23
Ирвайн Джексон 5 0.17
Меткалф Коннор 3 0.1
Салиакас Манолис 2 0.07
Рицка Ларс 2 0.07
Смит Эрик 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Треу Филипп 1 0.03
Бухальфа Карло 1 0.03
Кемляйн Алеша 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Дем Янник 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Фогльзаммер Андреас 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Нойман Фил 4 0
Кён Деррик 3 0
Аррей-Мби Брайт 3 0
Муроя Сэй 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Саад Элиас 6 1
Смит Эрик 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Валь Хауке 3 1
Афолайян Оладапо 4 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Эггештайн Йоханнес 2 0
Fabian Huerzeler 2 0
Рицка Ларс 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Санкт-Паули
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

11
6
Ганновер 96
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Санкт-Паули
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

18
27
Ганновер 96
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (17)
30% (9)
13% (4)
Санкт-Паули
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
13

Упущенные победы

29
33

Голы по времени матча

Забито

30
25
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
5
17%
3
12%
1-15
1
3%
6
24%
16-30
5
17%
6
24%
31-45
2
7%
4
16%
46-60
9
30%
4
16%
61-75
8
27%
2
8%
76-90

Пропущено

17
19
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 12
2
12%
3
16%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
2
12%
5
26%
61-75
1
6%
8
42%
76-90

Забито

21
30
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
4
19%
4
13%
1-15
6
29%
3
10%
16-30
1
5%
7
23%
31-45
4
19%
5
17%
46-60
1
5%
3
10%
61-75
5
24%
8
27%
76-90

Пропущено

22
15
8 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
18%
3
20%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
5
23%
6
40%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Забито

51
55
22 В 1-м тайме 29
29 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
9
18%
7
13%
1-15
7
14%
9
16%
16-30
6
12%
13
24%
31-45
6
12%
9
16%
46-60
10
20%
7
13%
61-75
13
25%
10
18%
76-90

Пропущено

39
34
19 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 6
22 Не пропускали 21
2
5%
3
9%
1-15
9
23%
3
9%
16-30
8
21%
4
12%
31-45
8
21%
7
21%
46-60
5
13%
6
18%
61-75
7
18%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1
Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2
Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Санкт-Паули

Точный счет

2:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:2
6 раз 20%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 43%
0
6 раз 20%
1
6 раз 20%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
2
12 раз 40%
1
6 раз 20%
0
5 раз 17%
3
4 раза 13%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
11
4
1.5
10
5
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
2
13
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
8
1.5
9
6
3
12
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
25
5
18
12
1.5
19
11
5
25
2.5
7
23
2
28
3.5
3
27
1
29
4.5
2
28
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 30 19 4 7 60 - 34 61
2.
Санкт-Паули
 30 17 9 4 56 - 33 60
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 30 14 7 9 55 - 42 49
5.
Карлсруэ
 30 12 10 8 61 - 45 46
6.
Ганновер 96
 30 11 12 7 52 - 38 45
7.
Герта
 30 12 8 10 62 - 51 44
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 30 9 4 17 27 - 50 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
13.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
14.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
15.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (11)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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