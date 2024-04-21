Тур: 30. Стадион: Ostseestadion.
0'
0:1
18' ГолШулер Лука
23' Желтая карточкаБокхорн Эберт
37' Желтая карточкаСтафилидис Костас
0:2
40' ГолЭбер Даниэль
41' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
41' Желтая карточкаРоссбах Дамиан
Ход матча
18'
0:1
23'
40'
0:2
41'
41'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Переа ХуанНападающий
-
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Ганза
Магдебург
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
21
12
Голов в среднем за матч
1.62
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
97
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.13
|Прёгер Кай
|4 (1)
|0.13
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.1
|Россбах Дамиан
|2
|0.07
|Dennis Dressel
|2
|0.07
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.07
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Шумахер Кевин
|1
|0.03
|Фролинг Нильс
|1
|0.03
|Найдхарт Нико
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Brumado Junior
|1
|0.03
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|6
|0.2
|Эль-Ханкури Мохамед
|5 (3)
|0.17
|Атик Бариш
|4
|0.13
|Гнака Силас
|4
|0.13
|Кастаньос Люк
|4
|0.13
|Бокхорн Эберт
|3
|0.1
|Кремпицки Коннор
|3
|0.1
|Арслан Ахмет
|2
|0.07
|Ито Тацуя
|2
|0.07
|Сека Джейсон
|1
|0.03
|Конде Амара
|1
|0.03
|Белль-Белль Леон
|1
|0.03
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.03
|Tobias Mueller
|1
|0.03
|Эбер Даниэль
|1
|0.03
|Югоне Жан
|1
|0.03
|Emir Kuhinja
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.03
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|10
|0
|Ингельссон Сванте
|8
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Прёгер Кай
|4
|0
|Василиадис Себастиан
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Стафилидис Костас
|3
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Переа Хуан
|3
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Бокхорн Эберт
|6
|0
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Tobias Mueller
|5
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|5
|0
|Белль-Белль Леон
|5
|0
|Шулер Лука
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Конде Амара
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
8
Ганза
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Магдебург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
6
22
Ганза
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
21% (6)
24% (7)
Магдебург
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
12
30
Голы по времени матча
Забито
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
5
36%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90
Пропущено
22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
9%
4
17%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
6
27%
2
8%
76-90
Забито
10
27
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
1
10%
2
7%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
3
30%
6
22%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
2
20%
6
22%
76-90
Пропущено
26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
15%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
6
23%
5
24%
76-90
Забито
27
41
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
2
7%
3
7%
1-15
4
15%
10
24%
16-30
6
22%
6
15%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
4
15%
7
17%
61-75
7
26%
8
20%
76-90
Пропущено
48
45
24 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
6
13%
7
16%
1-15
9
19%
6
13%
16-30
9
19%
8
18%
31-45
8
17%
9
20%
46-60
4
8%
8
18%
61-75
12
25%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0
Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3
Магдебург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1
Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1
Результаты матчей
Ганза
Магдебург
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганза
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
132
68
69
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
77
312
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1712
Больше Меньше
209
920
1019
128
524
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|19
|4
|7
|60 - 34
|61
|2.
|1:1
|30
|16
|10
|4
|55 - 33
|58
|3.
|30
|16
|7
|7
|64 - 35
|55
|4.
|30
|14
|7
|9
|55 - 42
|49
|5.
|2:1
|30
|12
|10
|8
|60 - 44
|46
|6.
|1:1
|30
|11
|13
|6
|52 - 37
|46
|7.
|1:2
|30
|12
|8
|10
|61 - 50
|44
|8.
|30
|12
|7
|11
|46 - 49
|43
|9.
|30
|12
|6
|12
|40 - 43
|42
|10.
|30
|11
|7
|12
|44 - 52
|40
|11.
|30
|10
|7
|13
|38 - 56
|37
|12.
|30
|10
|6
|14
|46 - 56
|36
|13.
|2:0
|30
|9
|9
|12
|42 - 46
|36
|14.
|30
|10
|4
|16
|33 - 41
|34
|15.
|30
|8
|8
|14
|32 - 41
|32
|16.
|0:2
|30
|9
|4
|17
|27 - 50
|31
|17.
|30
|8
|6
|16
|46 - 59
|30
|18.
|30
|5
|9
|16
|27 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|9
|5
|1
|31 - 14
|32
|2.
|2:1
|16
|9
|5
|2
|38 - 20
|32
|3.
|15
|10
|0
|5
|31 - 18
|30
|4.
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|5.
|15
|9
|1
|5
|31 - 22
|28
|6.
|1:1
|15
|7
|7
|1
|31 - 15
|28
|7.
|15
|8
|3
|4
|28 - 19
|27
|8.
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|9.
|1:2
|15
|7
|5
|3
|39 - 20
|26
|10.
|2:0
|15
|6
|4
|5
|26 - 22
|22
|11.
|15
|6
|4
|5
|20 - 17
|22
|12.
|15
|6
|2
|7
|27 - 30
|20
|13.
|0:2
|15
|6
|2
|7
|18 - 23
|20
|14.
|15
|5
|4
|6
|22 - 24
|19
|15.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|15
|5
|4
|6
|18 - 26
|19
|17.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|18.
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 12
|33
|2.
|15
|8
|4
|3
|38 - 17
|28
|3.
|1:1
|15
|7
|5
|3
|24 - 19
|26
|4.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|15
|6
|3
|6
|25 - 29
|21
|6.
|15
|4
|7
|4
|24 - 24
|19
|7.
|1:2
|15
|5
|3
|7
|22 - 30
|18
|8.
|15
|5
|3
|7
|20 - 30
|18
|9.
|1:1
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|10.
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|11.
|2:1
|14
|3
|5
|6
|22 - 24
|14
|12.
|2:0
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|13.
|15
|4
|0
|11
|13 - 24
|12
|14.
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|15.
|0:2
|15
|3
|2
|10
|9 - 27
|11
|16.
|15
|2
|4
|9
|19 - 29
|10
|17.
|15
|2
|4
|9
|14 - 37
|10
|18.
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|20 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (10)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7