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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Ганза
0:2
Перерыв
Магдебург
0'
0:1
18' Гол
Шулер Лука
23' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
37' Желтая карточка
Стафилидис Костас
0:2
40' Гол
Эбер Даниэль
41' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
41' Желтая карточка
Россбах Дамиан

Ход матча

18'
0:1
Шулер Лука
23'
 
Бокхорн Эберт
37'
Стафилидис Костас
 
40'
0:2
Эбер Даниэль
(Атик Бариш)
41'
Брумадо Жуниор
 
41'
Россбах Дамиан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Магдебург
7.68
4.50
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3.55
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
3
Стафилидис
Костас
7
Найдхарт
Нико
24
Штраус
Джон-Патрик
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
9
Прёгер
Кай
14
Ингельссон
Сванте
49
Брумадо
Жуниор
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
11
Эль-Ханкури
Мохамед
8
Тейшейра
Брайан
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
Ганза
3-4-2-1
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Ганза
Магдебург

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
3:1
Б3
0:2
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
1:0
Б3
2:0
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
4:1
Б3
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.62
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
97

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.13
Прёгер Кай 4 (1) 0.13
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.1
Россбах Дамиан 2 0.07
Dennis Dressel 2 0.07
Ван дер Верфф Яспер 2 0.07
Ингельссон Сванте 1 0.03
Шумахер Кевин 1 0.03
Фролинг Нильс 1 0.03
Найдхарт Нико 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 1 0.03
Гудьонсен Свейнн 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Brumado Junior 1 0.03
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Рейн Симон 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 6 0.2
Эль-Ханкури Мохамед 5 (3) 0.17
Атик Бариш 4 0.13
Гнака Силас 4 0.13
Кастаньос Люк 4 0.13
Бокхорн Эберт 3 0.1
Кремпицки Коннор 3 0.1
Арслан Ахмет 2 0.07
Ито Тацуя 2 0.07
Сека Джейсон 1 0.03
Конде Амара 1 0.03
Белль-Белль Леон 1 0.03
Амаечи Ксавьер 1 0.03
Tobias Mueller 1 0.03
Эбер Даниэль 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Emir Kuhinja 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.03

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 10 0
Ингельссон Сванте 8 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Брумадо Жуниор 3 1
Прёгер Кай 4 0
Василиадис Себастиан 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Стафилидис Костас 3 0
Найдхарт Нико 3 0
Давид Йонас 3 0
Dennis Dressel 3 0
Переа Хуан 3 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Бокхорн Эберт 6 0
Эльфадли Даниэль 2 2
Tobias Mueller 5 0
Эль-Ханкури Мохамед 5 0
Белль-Белль Леон 5 0
Шулер Лука 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Конде Амара 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Ганза
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
8
Ганза
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Магдебург
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

6
22
Ганза
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (11)
38% (11)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (16)
21% (6)
24% (7)
Магдебург
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (9)
34% (10)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
28% (8)
45% (13)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

12
30

Голы по времени матча

Забито

17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
1
6%
1
7%
1-15
2
12%
5
36%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
9%
4
17%
1-15
4
18%
2
8%
16-30
5
23%
5
21%
31-45
3
14%
6
25%
46-60
2
9%
5
21%
61-75
6
27%
2
8%
76-90

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
1
10%
2
7%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
3
30%
6
22%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
2
20%
6
22%
76-90

Пропущено

26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
15%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
6
23%
5
24%
76-90

Забито

27
41
12 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
2
7%
3
7%
1-15
4
15%
10
24%
16-30
6
22%
6
15%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
4
15%
7
17%
61-75
7
26%
8
20%
76-90

Пропущено

48
45
24 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 22
6
13%
7
16%
1-15
9
19%
6
13%
16-30
9
19%
8
18%
31-45
8
17%
9
20%
46-60
4
8%
8
18%
61-75
12
25%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0
Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3
Магдебург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1
Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1

Результаты матчей

Ганза
Магдебург

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 41%
1
8 раз 28%
2
8 раз 28%
3
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганза
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
2
6
8
1.5
6
9
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
7
7
3
12
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
20
9
9
20
1.5
10
19
1
28
2.5
5
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 30 19 4 7 60 - 34 61
2.
Санкт-Паули
 1:1 30 16 10 4 55 - 33 58
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 30 14 7 9 55 - 42 49
5.
Карлсруэ
 2:1 30 12 10 8 60 - 44 46
6.
Ганновер 96
 1:1 30 11 13 6 52 - 37 46
7.
Герта
 1:2 30 12 8 10 61 - 50 44
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 2:0 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 0:2 30 9 4 17 27 - 50 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:1 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Карлсруэ
 2:1 16 9 5 2 38 - 20 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Ганновер 96
 1:1 15 7 7 1 31 - 15 28
7.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
8.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
9.
Герта
 1:2 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 2:0 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
13.
Ганза
 0:2 15 6 2 7 18 - 23 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 1:1 15 7 5 3 24 - 19 26
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 1:2 15 5 3 7 22 - 30 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 1:1 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 2:1 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 2:0 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
14.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
15.
Ганза
 0:2 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 20 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (10)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
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Ничья
Магдебург
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