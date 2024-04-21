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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 30. Стадион: .
Ганза
0:2
Конец матча
Магдебург
0'
0:1
18' Гол
Шулер Лука
24' Желтая карточка
Бокхорн Эберт
37' Желтая карточка
Стафилидис Костас
0:2
40' Гол
Эбер Даниэль
41' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
41' Желтая карточка
Россбах Дамиан
49' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
55' Желтая карточка
Эль-Ханкури Мохамед
68' Желтая карточка
Найдхарт Нико
90'+7

Ход матча

18'
0:1
Шулер Лука
24'
 
Бокхорн Эберт
37'
Стафилидис Костас
 
40'
0:2
Эбер Даниэль
(Атик Бариш)
41'
Брумадо Жуниор
 
41'
Россбах Дамиан
 
46'
Felix Ruschke
Штраус Джон-Патрик
 
49'
 
Лоуренс Джеймс
55'
 
Эль-Ханкури Мохамед
64'
Гудьонсен Свейнн
Стафилидис Костас
 
64'
Россипаль Александер
Россбах Дамиан
 
68'
Найдхарт Нико
 
69'
 
Сека Джейсон
Атик Бариш
69'
 
Белль-Белль Леон
Шулер Лука
75'
Василиадис Себастиан
Рейн Симон
 
75'
Переа Хуан
Прёгер Кай
 
78'
 
Нолленбергер Александер
Бокхорн Эберт
78'
 
Ито Тацуя
Тейшейра Брайан
78'
 
Хоти Анди
Tobias Mueller

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 398 Количество передач 384
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
3
Стафилидис
Костас
7
Найдхарт
Нико
24
Штраус
Джон-Патрик
8
Рейн
Симон
6
Dennis
Dressel
9
Прёгер
Кай
14
Ингельссон
Сванте
49
Брумадо
Жуниор
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
11
Эль-Ханкури
Мохамед
8
Тейшейра
Брайан
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
Ганза
3-4-2-1
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Ганза
Магдебург

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:2
Б2
3:0
Б2
3:1
Б3
0:2
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
1:0
Б3
2:0
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
4:1
Б3
1:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

21
12

Голов в среднем за матч

1.62
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
97

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.13
Прёгер Кай 4 (1) 0.13
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.1
Россбах Дамиан 2 0.07
Dennis Dressel 2 0.07
Ван дер Верфф Яспер 2 0.07
Ингельссон Сванте 1 0.03
Шумахер Кевин 1 0.03
Фролинг Нильс 1 0.03
Найдхарт Нико 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 1 0.03
Гудьонсен Свейнн 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Brumado Junior 1 0.03
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Рейн Симон 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 6 0.2
Эль-Ханкури Мохамед 5 (3) 0.17
Атик Бариш 4 0.13
Гнака Силас 4 0.13
Кастаньос Люк 4 0.13
Бокхорн Эберт 3 0.1
Кремпицки Коннор 3 0.1
Арслан Ахмет 2 0.07
Ито Тацуя 2 0.07
Сека Джейсон 1 0.03
Конде Амара 1 0.03
Белль-Белль Леон 1 0.03
Амаечи Ксавьер 1 0.03
Tobias Mueller 1 0.03
Эбер Даниэль 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Emir Kuhinja 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.03

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 10 0
Ингельссон Сванте 8 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Брумадо Жуниор 3 1
Найдхарт Нико 4 0
Прёгер Кай 4 0
Василиадис Себастиан 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Стафилидис Костас 3 0
Давид Йонас 3 0
Dennis Dressel 3 0
Переа Хуан 3 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эль-Ханкури Мохамед 6 0
Бокхорн Эберт 6 0
Эльфадли Даниэль 2 2
Tobias Mueller 5 0
Белль-Белль Леон 5 0
Шулер Лука 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Лоуренс Джеймс 2 0
Конде Амара 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Ганза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Магдебург
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
8
Ганза
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Магдебург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

6
22
Ганза
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (11)
37% (11)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
Магдебург
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
30% (9)
43% (13)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

12
30

Голы по времени матча

Забито

17
16
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
6
38%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
3
18%
3
19%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

24
24
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
8%
4
17%
1-15
5
21%
2
8%
16-30
6
25%
5
21%
31-45
3
13%
6
25%
46-60
2
8%
5
21%
61-75
6
25%
2
8%
76-90

Забито

10
27
6 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 17
1
10%
2
7%
1-15
2
20%
5
19%
16-30
3
30%
6
22%
31-45
1
10%
4
15%
46-60
1
10%
4
15%
61-75
2
20%
6
22%
76-90

Пропущено

26
21
13 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
15%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
6
23%
5
24%
76-90

Забито

27
43
12 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 14
13 Не забивали 9
2
7%
3
7%
1-15
4
15%
11
26%
16-30
6
22%
7
16%
31-45
4
15%
7
16%
46-60
4
15%
7
16%
61-75
7
26%
8
19%
76-90

Пропущено

50
45
26 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 24
17 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
6
12%
7
16%
1-15
10
20%
6
13%
16-30
10
20%
8
18%
31-45
8
16%
9
20%
46-60
4
8%
8
18%
61-75
12
24%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Ганза - Любек 3:0
Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3
Магдебург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Унион Берлин - Магдебург 3:1
Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1

Результаты матчей

Ганза
Магдебург

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
3
1 раз 3%
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганза
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
6
9
1
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
21
9
9
21
1.5
11
19
1
29
2.5
5
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 30 19 4 7 60 - 34 61
2.
Санкт-Паули
 30 17 9 4 56 - 33 60
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 30 14 7 9 55 - 42 49
5.
Карлсруэ
 30 12 10 8 61 - 45 46
6.
Ганновер 96
 30 11 12 7 52 - 38 45
7.
Герта
 30 12 8 10 62 - 51 44
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 30 9 4 17 27 - 50 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 31 - 14 32
2.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 15 7 5 3 39 - 20 26
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
13.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
8.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
9.
Ганновер 96
 15 4 6 5 21 - 22 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
14.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
15.
Ганза
 15 3 2 10 9 - 27 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (11)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
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